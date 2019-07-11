Политика

Глава Евросовета назвал распад СССР «счастливым событием»РИА Новости 02:55

Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что распад СССР был счастливым событием для грузин, поляков, украинцев, русских, а также для центральной и восточной Европы и не является самой крупной геополитической катастрофой прошлого века.
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Глава Евросовета поспорил с Путиным о развале СССР

URA.Ru03:45

Председатель Евросовета назвал распад СССР «благословением»

РБК05:15

В Грузии Туск очень радовался развалу СССР

Газета.Ru05:40

Туск в Грузии заявил о пользе разрушения СССР

Взгляд.ру03:02

Туск назвал распад СССР счастливым событием для России и Европы

RT на русском03:50

Глава Евросовета назвал распад СССР «счастливым событием»

РИА Новости02:55

Туск заявил, что крах СССР «стал благословением для Европы и России»

ТАСС02:44
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Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 08:47, Вашингтон
Происшествия

В Домодедове за взятки схвачены десять таможенников

Десять сотрудников Домодедовской таможни арестованы по решению Басманного суда Москвы.
Обновлено в 07:44
Происшествия

МЧС сообщило о пожаре на ТЭЦ в Мытищах

По данным РЕН ТВ, очевидцы сообщили, что перед пожаром они увидели вспышку и услышали хлопки.
Обновлено в 04:35
Общество

Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления

Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20
Политика

Зеленский потребовал люстрации Порошенко и всей его команды

О намерении Зеленского расширить люстрационное законодательство стало известно 8 июля.
Обновлено в 08:10
Происшествия

Пятилетний мальчик из России пропал в Польше

Обновлено в 07:24
Происшествия

Начальник полиции Омска подрался с машинистом московского метро на станции «Каширская»

Начальник УМВД России по городу Омску, полковник полиции Алексей Меркушов подрался с машинистом столичной подземки, конфликт между ними произошел на станции метро "Каширская" московского метрополитена.
Обновлено в 08:27
Авто

«Яндекс» представил беспилотник на базе Hyundai Sonata

«Яндекс» и Hyundai Mobis (часть южнокорейского автоконцерна Hyundai) представили первый совместный прототип беспилотного автомобиля, созданного на базе Hyundai Sonata 2020, сообщила пресс-служба «Яндекса».
Обновлено в 08:08
Происшествия

В ПФР подтвердили задержание замглавы фонда

Заместитель председателя Пенсионного фонда РФ Алексей Иванов действительно был задержан сотрудниками следственных органов, заявил 11 июля РИА Новости глава фонда Антон Дроздов.
Обновлено в 08:11
Армия и оружие

В России представлен новый авианосец проекта «Ламантин»

Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ) представило на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге новейший авианосец проекта 11 430Э «Ламантин».
Обновлено вчера в 07:04
Теннис

Надаль встретится с Федерером в полуфинале Уимблдона

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в полуфинал Уимблдона, обыграв американца Сэма Керри. Трехсетовый матч продлился 2 часа 9 минут.
Обновлено вчера в 14:06
Происшествия

В Чернобыле задержали «сталкеров» из России и Британии

В чернобыльской зоне отчуждения задержали гражданина России и двух граждан Великобритании.
Обновлено в 08:18
Здоровье

Минздрав Алтайского края вызывает пенсионеров на работу

Министр просит руководителей медорганизаций «проработать вопрос привлечения в профессию» пенсионеров, жителей ближнего зарубежья и других регионов, ранее уволившихся медицинских работников, а также «оказывать содействие досрочному выходу на работу женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком».
Обновлено в 06:51
Авто

Toyota готовит к выпуску новый кроссовер

Компания Toyota объявила об изменении производственных планов на совместном предприятии с Mazda в США, чтобы собирать на заводе новый, еще не анонсированный кроссовер.
Обновлено в 04:01
Происшествия

Один из самых жестоких маньяков России попросился на свободу

Обновлено в 07:08
Происшествия

В администрации Колпинского района Петербурга проходят обыски

Правоохранительные органы в четверг проводят обыски в администрации Колпинского района Санкт-Петербурга в рамках расследования дела об ограничении конкуренции, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.
Обновлено в 05:37
Футбол

ЦСКА отказался от подписания Джанаева

По информации "СЭ", руководство ЦСКА приняло решение не заключать контракт с голкипером Сосланом Джанаевым.
Обновлено в 06:15
Общество

К 2050 году климат в Москве станет как в Детройте

Москве к 2050 году обещают более мягкий умеренно-континентальный климат Детройта, Санкт-Петербургу — болгарской Софии, жители Самары к 2050 году почувствуют себя как ощущают себя сейчас жители румынского Бухареста, а климат Ростова приблизится к нынешнему климату столицы Северной Македонии — Скопье.
Обновлено в 08:09
Общество

Для водителей в России введут новый штраф

Для автомобилистов в России введут наказание за оформление фальшивой диагностической карты без прохождения техосмотра.
Обновлено вчера в 15:01
Происшествия

Самолет чешской авиакомпании совершил аварийную посадку в Будапеште

Самолет Boeing 737-400 чешской авиакомпании Smartwings совершил в четверг аварийную посадку в международном аэропорту Будапешта.
Обновлено в 07:20
Происшествия

Следствие назвало возможную причину гибели 20-летней гандболистки

Обновлено в 04:49
Интернет

Россиянам доступен сервис Google распознавания лиц по фото

В «Альбомах» фотографии сгруппированы по лицам, и пользователь может присвоить им имена.
Обновлено в 07:54
Армия и оружие

Генштаб РФ: У российских границ создается ударный кулак НАТО

Североатлантический альянс формирует у границ России мощный ударный кулак.
Обновлено в 06:30
Авто

Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь

Обновлено в 06:34
Общество

Госдума приняла законопроект о социальном предпринимательстве

Госдума РФ приняла в третьем (окончательном) чтении законопроект о правовом регулировании отношений в сфере социального предпринимательства.
Обновлено в 05:40
Общество

Госдума разрешает служить в полиции до 60 лет

Госдума приняла в первом чтении законопроект, увеличивающий на пять лет предельный возраст пребывания на службе в органах внутренних дел, передает корреспондент «Росбалта».
Обновлено в 07:16
Происшествия

Генконсульство подтвердило факт гибели двух россиян в Греции

Генконсульство РФ в Салониках подтверждает факт гибели двух россиян на полуострове Халкидики, их семьям оказывается помощь.
Обновлено в 04:40
Энергетика

Белоруссия хотела бы больше получать за транзит российской нефти

Белорусская «Гомельтранснефть Дружба» письменно уведомила «Транснефть», что хочет с августа этого года повысить действующий тариф на транспортировку нефти по трубам в Белоруссии на 21,7%, сообщил «Интерфакс».
Обновлено в 07:25
Политика

Парламент Украины принял закон о химической кастрации педофилов

Парламент Украины на внеочередном заседании в четверг принял закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра, который будет содержать данные о лицах, совершивших сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних.
Обновлено в 08:32
Политика

В Италии начали расследование о финансировании Россией партии «Лига»

О начале следствия сообщил редактор BuzzFeed-Европа Альберто Нарделли в Twitter: Генпрокурор Милана начал расследование по делу "Lega и Россия" после того, как BuzzFeed News опубликовал запись с московских переговоров с участием близкого помощника Сальвини.
Обновлено в 08:30
Общество

Треть россиян считает такси более выгодным, чем личный автомобиль

Треть опрошенных россиян, по данным исследования сервиса такси «Ситимобил» и компании «Ресерч», считает, что такси выгоднее собственного автомобиля.
Обновлено в 06:02
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