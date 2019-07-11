Политика
Глава Евросовета назвал распад СССР «счастливым событием»РИА Новости 02:55
Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что распад СССР был счастливым событием для грузин, поляков, украинцев, русских, а также для центральной и восточной Европы и не является самой крупной геополитической катастрофой прошлого века.
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Происшествия
В Домодедове за взятки схвачены десять таможенников
Десять сотрудников Домодедовской таможни арестованы по решению Басманного суда Москвы.
Обновлено в 07:44
Происшествия
МЧС сообщило о пожаре на ТЭЦ в Мытищах
По данным РЕН ТВ, очевидцы сообщили, что перед пожаром они увидели вспышку и услышали хлопки.
Обновлено в 04:35
Общество
Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20
Политика
Зеленский потребовал люстрации Порошенко и всей его команды
О намерении Зеленского расширить люстрационное законодательство стало известно 8 июля.
Обновлено в 08:10
Происшествия
Пятилетний мальчик из России пропал в Польше
Обновлено в 07:24
Происшествия
Начальник полиции Омска подрался с машинистом московского метро на станции «Каширская»
Начальник УМВД России по городу Омску, полковник полиции Алексей Меркушов подрался с машинистом столичной подземки, конфликт между ними произошел на станции метро "Каширская" московского метрополитена.
Обновлено в 08:27
Авто
«Яндекс» представил беспилотник на базе Hyundai Sonata
«Яндекс» и Hyundai Mobis (часть южнокорейского автоконцерна Hyundai) представили первый совместный прототип беспилотного автомобиля, созданного на базе Hyundai Sonata 2020, сообщила пресс-служба «Яндекса».
Обновлено в 08:08
Происшествия
В ПФР подтвердили задержание замглавы фонда
Заместитель председателя Пенсионного фонда РФ Алексей Иванов действительно был задержан сотрудниками следственных органов, заявил 11 июля РИА Новости глава фонда Антон Дроздов.
Обновлено в 08:11
Армия и оружие
В России представлен новый авианосец проекта «Ламантин»
Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ) представило на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге новейший авианосец проекта 11 430Э «Ламантин».
Обновлено вчера в 07:04
Теннис
Надаль встретится с Федерером в полуфинале Уимблдона
Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в полуфинал Уимблдона, обыграв американца Сэма Керри. Трехсетовый матч продлился 2 часа 9 минут.
Обновлено вчера в 14:06
Происшествия
В Чернобыле задержали «сталкеров» из России и Британии
В чернобыльской зоне отчуждения задержали гражданина России и двух граждан Великобритании.
Обновлено в 08:18
Здоровье
Минздрав Алтайского края вызывает пенсионеров на работу
Министр просит руководителей медорганизаций «проработать вопрос привлечения в профессию» пенсионеров, жителей ближнего зарубежья и других регионов, ранее уволившихся медицинских работников, а также «оказывать содействие досрочному выходу на работу женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком».
Обновлено в 06:51
Авто
Toyota готовит к выпуску новый кроссовер
Компания Toyota объявила об изменении производственных планов на совместном предприятии с Mazda в США, чтобы собирать на заводе новый, еще не анонсированный кроссовер.
Обновлено в 04:01
Происшествия
В администрации Колпинского района Петербурга проходят обыски
Правоохранительные органы в четверг проводят обыски в администрации Колпинского района Санкт-Петербурга в рамках расследования дела об ограничении конкуренции, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.
Обновлено в 05:37
Футбол
ЦСКА отказался от подписания Джанаева
По информации "СЭ", руководство ЦСКА приняло решение не заключать контракт с голкипером Сосланом Джанаевым.
Обновлено в 06:15
Общество
К 2050 году климат в Москве станет как в Детройте
Москве к 2050 году обещают более мягкий умеренно-континентальный климат Детройта, Санкт-Петербургу — болгарской Софии, жители Самары к 2050 году почувствуют себя как ощущают себя сейчас жители румынского Бухареста, а климат Ростова приблизится к нынешнему климату столицы Северной Македонии — Скопье.
Обновлено в 08:09
Общество
Для водителей в России введут новый штраф
Для автомобилистов в России введут наказание за оформление фальшивой диагностической карты без прохождения техосмотра.
Обновлено вчера в 15:01
Происшествия
Самолет чешской авиакомпании совершил аварийную посадку в Будапеште
Самолет Boeing 737-400 чешской авиакомпании Smartwings совершил в четверг аварийную посадку в международном аэропорту Будапешта.
Обновлено в 07:20
Интернет
Россиянам доступен сервис Google распознавания лиц по фото
В «Альбомах» фотографии сгруппированы по лицам, и пользователь может присвоить им имена.
Обновлено в 07:54
Армия и оружие
Генштаб РФ: У российских границ создается ударный кулак НАТО
Североатлантический альянс формирует у границ России мощный ударный кулак.
Обновлено в 06:30
Авто
Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь
Обновлено в 06:34
Общество
Госдума приняла законопроект о социальном предпринимательстве
Госдума РФ приняла в третьем (окончательном) чтении законопроект о правовом регулировании отношений в сфере социального предпринимательства.
Обновлено в 05:40
Общество
Госдума разрешает служить в полиции до 60 лет
Госдума приняла в первом чтении законопроект, увеличивающий на пять лет предельный возраст пребывания на службе в органах внутренних дел, передает корреспондент «Росбалта».
Обновлено в 07:16
Происшествия
Генконсульство подтвердило факт гибели двух россиян в Греции
Генконсульство РФ в Салониках подтверждает факт гибели двух россиян на полуострове Халкидики, их семьям оказывается помощь.
Обновлено в 04:40
Энергетика
Белоруссия хотела бы больше получать за транзит российской нефти
Белорусская «Гомельтранснефть Дружба» письменно уведомила «Транснефть», что хочет с августа этого года повысить действующий тариф на транспортировку нефти по трубам в Белоруссии на 21,7%, сообщил «Интерфакс».
Обновлено в 07:25
Политика
Парламент Украины принял закон о химической кастрации педофилов
Парламент Украины на внеочередном заседании в четверг принял закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра, который будет содержать данные о лицах, совершивших сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних.
Обновлено в 08:32
Политика
В Италии начали расследование о финансировании Россией партии «Лига»
О начале следствия сообщил редактор BuzzFeed-Европа Альберто Нарделли в Twitter: Генпрокурор Милана начал расследование по делу "Lega и Россия" после того, как BuzzFeed News опубликовал запись с московских переговоров с участием близкого помощника Сальвини.
Обновлено в 08:30
Общество
Треть россиян считает такси более выгодным, чем личный автомобиль
Треть опрошенных россиян, по данным исследования сервиса такси «Ситимобил» и компании «Ресерч», считает, что такси выгоднее собственного автомобиля.
Обновлено в 06:02