Футбол

В Грозный прибыла совместная комиссия УЕФА и российской Премьер – ЛигиТелекомпания Грозный вчера в 09:20

Делегация специально приехала, чтобы принять участие в открытии нового футбольного сезона Российской Премьер - Лиги. Уже сегодня, в 21:30 на главной спортивной арене грозненский «Ахмат» сыграет с «Краснодаром».
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В «Ахмате» рассчитывают, что Грозному вернут право проведения еврокубков

News.ru04:51

Кадыров: на «Ахмат-Арене» не было инцидентов, представляющих угрозу

РИА Новости00:06

В ФК «Ахмат» рассчитывают, что Грозному вернут право проведения матчей еврокубков

ТАССвчера в 17:08

В Грозный прибыла совместная комиссия УЕФА и российской Премьер – Лиги

Телекомпания Грозныйвчера в 09:20
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Экономика

Налоговая арестовала счета «Синергии»

ФНС заблокировала счета минимум шести компаний, связанных с крупнейшим частным университетом "Синергия".
Обновлено в 05:21
Происшествия

Вора в законе задержали за убийство депутата в Подмосковье

В Подмосковье задержан вор в законе Олег Шишканов по подозрению в убийстве районного депутата.
Обновлено в 05:17
Культура

95 лет назад родился хореограф Махмуд Эсамбаев

Родившись в чеченском селении, Махмуд Эсамбаев с детства был восприимчив к музыке и танцу.
Обновлено в 04:33
Происшествия

Кузнецова навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии

Обновлено в 03:44
Общество

Россияне оценили идею запрета гаджетов в школах

Примерно 62 процента россиян полагают: запрет мобильников в школах положительно отразится на учебном процессе.
Обновлено в 01:53
Культура

В Сети появилось видео, на котором Киану Ривз обезвреживает грабителя

Обновлено вчера в 09:43
Происшествия

Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола

В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено вчера в 03:47
Происшествия

На границе Крыма задержали двух объявленных в розыск граждан Украины

На контрольно-пропускном пункте Армянск на границе Крыма и Украины российские пограничники задержали двух граждан соседнего государства, объявленных в федеральный и межгосударственный розыск.
Обновлено в 05:02
Автоспорт

Экипаж Шибалова победил на девятом этапе ралли «Шелковый путь»

Напомним, накануне экипаж Антона Шибалова команды "КАМАЗ-мастер" занял первое место по итогам восьмого этапа ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков.
Обновлено в 02:48
Авто

В России взлетели цены на машины

Цены на Chevrolet Tahoe выросли в России на 2,7 процента, на MINI — взлетели на 13 процентов.
Обновлено в 03:40
Происшествия

Третий сотрудник ЦНИИМаш арестован по делу о госизмене

Уже третий сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) арестован по делу о госизмене; 4 июля Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест Сергея Мещерякова, сообщили "Интерфаксу" в инстанции.
Обновлено в 04:44
Экономика

На кассах магазинов по всей России начнут выдавать наличные

Россияне смогут снимать наличные деньги в кассах магазинов по всей стране, пишут СМИ.
Обновлено в 04:31
Происшествия

Самолет вернулся в Пулково из-за треснувшего стекла в кабине пилотов

Самолет авиакомпании "Ямал", вылетевший из Санкт-Петербурга в Новый Уренгой (ЯНАО), вернулся обратно из-за треснувшего стекла в кабине пилотов, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 03:35
Кино

Новым агентом 007 стала темнокожая актриса

Обновлено в 02:49
Экономика

Дома в Саратовской области подешевели с начала года

C начала года цены на частные дома в Саратовской области упали.
Обновлено в 04:27
Политика

Антон Шипулин подал документы для участия в довыборах в Госдуму

Обновлено в 02:40
Происшествия

Четыре человека погибли в горящих машинах после ДТП в Чите

Как пишет «Байкал-Daily» со ссылкой на краевое МВД, после удара машины загорелись.
Обновлено в 03:50
Происшествия

Дело экс-министра финансов Подмосковья направили в суд

Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова о хищении более 11 миллиардов рублей, сообщил журналистам официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
Обновлено в 04:16
Общество

Штормовое предупреждение на Урале: ожидаются ливни, грозы и град

Обновлено в 00:56
Общество

Орловские медики начали «итальянскую» забастовку

Фельдшеры орловской станции скорой медицинской помощи объявили «итальянскую» забастовку с 15 июля.
Обновлено в 03:27
Транспорт

Орешкин рассказал о поездке в Тольятти на Lada Xray

Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал о своей поездке на форум в Тольятти на машине Lada Xray, по его словам, автомобиль показал себя хорошо.
Обновлено в 02:51
Общество

Названы марки опасного для здоровья куриного мяса

Обновлено в 01:11
Политика

ФСБ попросила суд продлить арест украинским морякам

Федеральная служба безопасности просит продлить срок ареста украинских моряков, задержанных после провокации в Керченском проливе, на три месяца, сообщила 15 июля пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Ксения Первовласенко.
Обновлено в 04:56
Происшествия

В Екатеринбурге женщина заняла у знакомых 160 млн рублей и исчезла

Обновлено в 05:29
Происшествия

Водителя перевернувшегося в Башкирии автобуса штрафовали 18 раз

Радий Хабиров заявил, что в автобусе от удара "поотрывались" кресла, а погибшие пассажиры в основном не были пристегнуты, хотя ремни безопасности были.
Обновлено в 01:55
Футбол

Гризманн: жаль, что «Атлетико» ведёт себя таким образом

Новичок «Барселоны» французский нападающий Антуан Гризманн прокомментировал действия своего бывшего клуба «Атлетико», который собирается подать в суд на каталонцев из-за его трансфера.
Обновлено в 03:29
Шоу-бизнес

Опубликованы фото со свадьбы Африкантовой и Капаклы из «Дома-2»

Подписчики Марины разделились на два лагеря: одним понравилось платье невесты, а другие его раскритиковали: Африкантова и Капаклы - одна из самых крепких пар на шоу "Дом-2".
Обновлено в 02:32
Политика

Мосгоризбирком отказал в регистрации девяти кандидатам в Мосгордуму

Мосгоризбирком по итогам проверки протоколов сбора подписей отказал девяти людям в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы, сообщает агентство «Москва».
Обновлено в 03:21
Происшествия

Появились подробности дела о разбое сотрудников ФСБ

Ранее, 9 июля, сообщалось о 15 фигурантах дела сотрудников ФСБ. Последними в расследование были включены восемь бойцов «Альфы».
Обновлено вчера в 09:42
Происшествия

На Алтае в реке выловили урну с прахом ветерана войны

В Тальменском районе Алтайского края отдыхающие нашли в реке Чумыш урну с прахом ветерана Великой Отечественной войны Евгения Федоровича Доильницына.
Обновлено в 03:48
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