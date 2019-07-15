Делегация специально приехала, чтобы принять участие в открытии нового футбольного сезона Российской Премьер - Лиги. Уже сегодня, в 21:30 на главной спортивной арене грозненский «Ахмат» сыграет с «Краснодаром».

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В Грозный прибыла совместная комиссия УЕФА и российской Премьер – Лиги

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