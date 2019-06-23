В Грозном у резиденции Кадырова неизвестные напали на сотрудников ДПСРБК 13:32

В Грозном уничтожен бандит, напавший с ножом на сотрудников ДПС, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник в СКФО.

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На сотрудников ДПС в Грозном напал вооруженный ножом мужчина. Об этом со ссылкой на информированный источник в Северо-Кавказском федеральном округе сообщает «Интерфакс». Эту информацию без указания источников информации подтверждает РЕН ТВ.

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