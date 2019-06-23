Происшествия
В Грозном у резиденции Кадырова неизвестные напали на сотрудников ДПСРБК 13:32
На сотрудников ДПС в Грозном напал вооруженный ножом мужчина. Об этом со ссылкой на информированный источник в Северо-Кавказском федеральном округе сообщает «Интерфакс». Эту информацию без указания источников информации подтверждает РЕН ТВ.
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с чего всё началось
В Грозном уничтожен бандит, напавший с ножом на сотрудников ДПС, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник в СКФО.Интерфакс13:05
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Авто
Авторынок России занял 12-е место в мире
В мае 2019 года США заняли первое место по продажам авто в мире. Там было реализовано более 1 миллиона 590 тысяч машин.
Обновлено вчера в 22:08
Общество
Умер представитель Коми в СЗФО Константин Сапрыкин
Представитель Республики Коми в Северо-Западном округе России Константин Сапрыкин умер в воскресенье в Санкт-Петербурге на 60-м году жизни.
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Теннис
Роджер Федерер завоевал титул в Галле
Третья ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер, обыграл бельгийца Давида Гоффина, занимающего 33-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/6(2), 6/1 в финале соревнований в Галле.
Обновлено в 08:39
Футбол
Дзюба призвал прислушаться к словам Лунева
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба призвал прислушаться к словам вратаря команды Андрея Лунева, который рассказал о своих спорах с форвардом.
Обновлено в 14:00
Общество
На акции у Гостиного двора задержали двух активистов
В Петербурге полиция задержала активистов движения «Весна», которые устроили несогласованную акцию против арестов политических деятелей у Гостиного двора.
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Политика
«Оккупанты, денег дайте»: что в Грузии говорят россиянам
В Грузию приезжали миллион двести тысяч туристов в год.
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Политика
Грузинские кинотеатры перестали показывать фильмы на русском языке
Кинотеатры, работающие в Грузии, перестали показывать фильмы на русском языке.
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Политика
Власти Грузии опровергли планируемый штурм телеканала «Рустави 2»
Ранее о планах властей со ссылкой на высокопоставленные источники сообщил директор «Рустави 2». По его информации, штурм редакции должен произойти ночью.
Обновлено в 13:35
Происшествия
В МВД назвали число участников митинга в поддержку Голунова в Москве
В согласованном митинге в поддержку журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова в Москве принимают участие около 1800 человек.
Обновлено в 12:11
Политика
Грузия начала искать замену российским туристам
Посольства Грузии за рубежом начали кампанию по привлечению туристов после того, как Россия приостановила авиасообщение между странами.
Обновлено в 11:20
Происшествия
Умер избитый полицейскими член партии экс-министра обороны Украины
Умер член партии экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко "Гражданская позиция" Александр Комарницкий, которого избили полицейские в Виннице, сообщил председатель Винницкой областной организации партии Сергей Гайструк.
Обновлено в 14:08
Политика
ЦИК не допустила на выборы в Раду экс-главу администрации Януковича
Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать кандидатом на выборы в Верховную раду экс-главу администрации президента страны Андрея Клюева.
Обновлено в 14:14
Игры
Коллекционное издание Cyberpunk 2077 раскупили за минуту
Коллекционные издания Cyberpunk 2077 на Amazon и Best Buy раскупили за минуту.
Обновлено в 10:24
Происшествия
В Ростовской области девушка попала под автобус с призывниками
Девушка получила травмы, попав под колеса микроавтобуса в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГИБДД России по региону.
Обновлено в 14:01
Наука
На смартфонах обнаружили опасные бактерии
Исследователи из Западного Университета в Сан-Паулу (Бразилия) нашли на смартфонах студентов-медиков множество бактерий, опасных как для самого медицинского персонала, так и для пациентов.
Обновлено в 06:29
Общество
Москвичка стала единственным в России стобалльником ЕГЭ по китайскому
Выпускнице из Москвы удалось набрать 100 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по китайскому языку.
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Политика
В Чечне пояснили слова Кадырова о расстоянии до Тбилиси в 200 км
Ранее Кадыров заявил, что с тревогой наблюдает за событиями в Грузии, отметив, что Тбилиси и Грозный разделяют «всего 200 км».
Обновлено в 12:16
Общество
На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода
В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 09:01
Здоровье
В Роспотребнадзоре сняли ограничение на купание в Севастополе и Алуште
На пляжах Алушты и Севастополя сняты временные ограничения на купания.
Обновлено в 08:14
Происшествия
Вологодская студентка погибла, спасая тонущих детей
Студентка Вологодского государственного университета Лиза Дружинина не задумываясь, кинулась в воду, чтобы спасти двух маленьких детей.
Обновлено в 08:32
Космос
Космические стартапы Индии предлагают новые технологические решения и разжигают интерес инвесторов
Bellatrix и Kawa являются двумя из более чем десятка индийских стартапов, разрабатывающих спутники, ракеты и связанные с ними системы поддержки — они могут использоваться для различных отраслей промышленности.
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Недвижимость
Росбанк назвал регионы с самой доступной ипотекой
Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ, по оценкам аналитиков Росбанка, являются регионам с самой доступной ипотекой, сообщает РБК со ссылкой на исследование банка.
Обновлено в 06:48
Политика
Грузинский патриарх призвал к осторожности после событий в Тбилиси
Католикос-патриарх Грузии Илиа Второй заявил, что в свете последних событий в Тбилиси гражданам и политикам следует быть осторожными и не допускать ошибок.
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Футбол
Камерунские футболистки обвинили ФИФА в расизме из-за гола после VAR
Камерунские спортсменки обвинили ФИФА в расизме и даже не хотели выходить на второй тайм.
Обновлено в 13:43
Космос
На Марсе нашли возможные признаки жизни
Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.
Обновлено вчера в 13:37
Футбол
Грузинские футболисты устроили демарш против России
Обновлено в 07:41