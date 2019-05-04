«Зенит» прибыл в Грозный на матч с «Ахматом»Нева Спорт вчера в 11:37

Петербургский футбольный клуб «Зенит» прибыл в Грозный на матч 27 тура чемпионата России с местным «Ахматом». Об этом сообщает официальный «Твиттер» клуба. В аккаунте «сине-бело-голубых» появилось фото команды у аэропорта Грозного.

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«Зенит» прибыл в Грозный на матч с «Ахматом»

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