Футбол
«Зенит» прибыл в Грозный на матч с «Ахматом»Нева Спорт вчера в 11:37
Петербургский футбольный клуб «Зенит» прибыл в Грозный на матч 27 тура чемпионата России с местным «Ахматом». Об этом сообщает официальный «Твиттер» клуба. В аккаунте «сине-бело-голубых» появилось фото команды у аэропорта Грозного.
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