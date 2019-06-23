В Грозном напали на сотрудников ДПС у резиденции КадыроваLenta.ru вчера в 12:51

В Грозном совершено нападение на сотрудников ДПС, которые несли службу напротив резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщает Telegram-канал «112». Двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения.

В Грозном напали на сотрудников ДПС у резиденции Кадырова

Интернет Telegram даст возможность пользователям передавать права на каналы Есть и эксклюзивные права для владельцев гаджетов на Android, они имеют возможность осуществлять передачу права на владение беседой или каналом.

Происшествия Казино сына Тельмана Исмаилова арестовали из-за долгов отца Тельман Исмаилов много лет назад получил кредиты в БМ-банке, который принадлежит ВТБ, на общую сумму свыше 230 миллионов долларов.

Происшествия В Казахстане на территории воинской части произошел взрыв Взрыв произошел в понедельник на территории воинской части в Туркестанской области Казахстана.

Путешествия Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного Эксперты Aviasales сравнили минимальный бюджет отдыха в Крыму и в зарубежных странах.

Кино Умер советский и российский актер Андрей Харитонов В воскресенье умер советский и российский актер Андрей Харитонов, сообщил на своей странице в Facebook режиссер Виталий Манский.

Общество «Трезвая Россия» назвала самые зависимые от наркотиков регионы Согласно новому рейтингу специалистов, самыми свободными от наркотиков регионами стали Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.

Общество В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.

Политика Мэр Челябинска подал заявление об отставке Мэр Челябинска Владимир Елистратов подал заявление об отставке по собственному желанию.

Общество Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил четырехкилометровый столб пепла Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до четырех тысяч метров над уровнем моря, сообщает Камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT).

Общество Власти Петербурга оценили число посетителей праздника «Алые паруса» Праздник выпускников «Алые паруса» в Петербурге посетили более 1,4 млн зрителей, сообщил ТАСС врио губернатора города Александр Беглов.

Общество Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.

Политика Более 150 тысяч россиян откажутся от поездок в Грузию из-за протестов Более 150 тысяч россиян откажутся от поездок в Грузию в летний период из-за вспыхнувших в Тбилиси протестов.

Политика Глава МИД Украины пригрозил России «волной давления» Глава МИД Украины Павел Климкин объявил, что его страна готовит несколько волн давления на Россию на международных площадках.

Наука Состав кишечного микробиома изменился при фибромиалгии Медики обнаружили, что у женщин, страдающих фибромиалгией, изменяется состав кишечного микробиома, сообщается в статье, опубликованной в журнале Pain.

Армия и оружие МВД заказало партию высокоточных снайперских винтовок ORSIS Т-5000 Министерство внутренних дел России заказало пробную партию высокоточных снайперских винтовок ORSIS Т-5000, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор компании "Промтехнология" (оружейный бренд ORSIS) Владимир Злобин.

Экономика Фонд Калви оспорил утрату контроля над банком «Восточный» Структура фонда Baring Vostok — кипрская компания Evison — подала апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Амурской области, который передал контроль в банке «Восточный» холдингу «Финвижн» Артема Аветисяна и его партнерам.

Музыка Хореографа Алины Загитовой обвинили в плагиате Американская танцовщица и хореограф ДжоДжо Гомез обвинила коллегу по цеху из команды тренера Этери Тутберидзе в плагиате: по утверждению Гомез, Даниил Глейхенгауз украл ее номер, выдав за собственное творчество для российской фигуристки Алины Загитовой.

Авто Volkswagen сделал фургон для полицейских собак Вслед за фургоном для перевозки задержанных Volkswagen разработал ещё один полицейский автомобиль --- на сей раз для четвероногих полицейских.

Общество Сотрудникам банков запретили фотографировать экраны мониторов Как пишет РБК, сотрудникам крупных банков запретили фотографировать экраны мониторов.

Игры Вышел бесплатный платформер про черепашек-ниндзя Проект в классическом жанре beat-em-up встречает графикой в стиле ретро и музыкой из оригинальных игр.

Транспорт В Осаке на время саммита G20 запретят пользоваться урнами Встреча лидеров "Большой двадцатки" пройдет 28-29 июня Власти японской Осаки на время проведения саммита G20 запретят использовать мусорные контейнеры и камеры хранения, передает железнодорожная компания JR West.

Общество ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе По словам генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, перспектива радикального — на 20% — сокращения рабочей недели пока скорее пугает, чем привлекает россиян.

Общество Во Владивостоке предложили объявить бойкот грузинским ресторанам В соцсетях Владивостока в ответ на серию антироссийских акций в Грузии предложили бойкотировать многочисленные и весьма популярные рестораны грузинской кухни, появившиеся в столице Приморья в последние годы.

Происшествия На Украине скончался политик, избитый полицейскими Член украинской партии «Гражданская позиция» Александр Комарницкий скончался от остановки сердца, 23 июня сообщил председатель областной организации партии в Винницкой области Сергей Гайструк на своей странице в Facebook.