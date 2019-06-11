В Group-IB подтвердили данные о накрутке голосов на шоу «Голос. Дети»RT на русском 08:22

с чего всё началось

«Эксперты компании подтвердили выводы об использовании накруток голосов, а также выявили ряд аномалий, сопровождавших голосование», — говорится в тексте. Так, в ходе расследования были выявлены две группы номеров, с которых осуществлялись накрутки в пользу участника конкурса под номером 07.

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