Политика

Правительство Гренландии сообщило, что остров не продаетсяИнтерфакс 08:48

Гренландия не продается, говорится в коммюнике правительства этой автономной территории Дании. Ранее The Wall Street Journal рассказала об интересе президента Дональда Трампа к покупке Гренландии Соединенными Штатами.
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Гренландия отреагировала на желание США купить остров

Взгляд.ру07:27

Правительство Гренландии сообщило, что остров не продается

Интерфакс08:48

Гренландия – не продается, заявил МИД датской автономии

Эхо Москвы08:00

Власти отказались продавать Трампу Гренландию

Газета.Ru08:20

Власти Гренландии ответили «мы не продаемся» на данные об идее Трампа

РБК07:55

Власти Гренландии сообщили, что регион открыт для бизнеса с США, но не для продажи

ТАСС07:11

В Гренландии ответили на идею Трампа купить остров

РИА Новости08:41
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Происшествия

В Ульяновске скончался один из отравившихся подсолнечным маслом

В больнице Ульяновска скончался один из семерых отравившихся неизвестным веществом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
Обновлено в 03:51
Политика

Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК

Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 07:15
Происшествия

Командир аварийно севшего на поле А321 извинился перед пассажирами

Обновлено в 04:36
Общество

Старейший вор в законе заявил полиции о своем отказе от криминального статуса

Житель Москвы Олег Мухаметшин, известный в криминальной среде как Муха Люберецкий, подал заявление начальнику московской полиции о том, что он не является вором в законе и отказывается от титула.
Обновлено в 03:25
Футбол

Шюррле: Готовимся к большому дерби в понедельник

Немецкий футболист Андре Шюррле высказался об ответном матче с швейцарским «Туном» о Лиге Европы, а также предвосхитил московское дерби в РПЛ.
Обновлено в 09:02
Экономика

Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 130 рублей

Минимальный размер оплаты труда с 2020 года может составить 12 130 рублей, соответствующий документ Минтруда опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 07:46
Политика

ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим

Пограничная служба ФСБ начала учитывать и публиковать данные по иностранцам, которые приезжают работать в Россию.
Обновлено в 05:36
Общество

Орнитологи предложили решение проблемы птиц рядом с аэропортами

Накануне именно столкновение со стаей чаек привело к жесткой посадке самолета А321, выполнявшего рейс из аэропорта Жуковский в Симферополь.
Обновлено в 00:57
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В РФ вырос возраст вступления в брак

Обновлено в 07:59
Политика

Киоск с шаурмой и пингвины в Раде: Зеленский выбрал картины для офиса

Обновлено в 07:40
Политика

Кадыров раскрыл детали разговора с Путиным после смерти отца

Обновлено в 04:41
Театры

Сергей Пускепалис стал худруком театра имени Волкова

Сергей Пускепалис предложил создать на базе театра новую фестивальную стратегию и биржу труда для молодых деятелей культуры.
Обновлено в 08:40
Происшествия

Появилось видео посадки Airbus А321 на кукурузное поле в Подмосковье

Airbus А321 «Уральских авиалиний», на борту которого находились 233 человека (226 пассажиров и 7 членов экипажа), совершил экстренную посадку на кукурузное поле в Подмосковье.
Обновлено вчера в 03:19
Общество

Умерла нидерландская принцесса Кристина

Обновлено в 09:04
Происшествия

Объяснено возбуждение дела после покупки россиянкой лекарства для сына

Уголовное дело после покупки жительницей Москвы в интернете препарата «Фризиум» для тяжелобольного ребенка возбудили сотрудники таможни.
Обновлено в 08:21
Происшествия

В США произошла стрельба возле университета Алабамы

Стрельба произошла возле Государственного университета штата Алабама в США. Об этом сообщает New York Post .
Обновлено в 06:28
Наука

У неандертальцев часто встречалось «ухо пловца-серфера»

Обновлено вчера в 09:03
Политика

Лётчику Дамиру Юсупову просят присвоить звание Героя России

Пилоту авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамиру Юсупову предлагают присвоить звание Героя России.
Обновлено вчера в 23:16
Армия и оружие

В Кашмире погибли четверо пакистанских солдат

По меньшей мере, четверо военнослужащих ВС Пакистана погибли за прошедшие сутки во время столкновений в спорном регионе Кашмир на границе с Индией, говорится в распространенном заявлении пакистанских военных.
Обновлено в 01:44
Экономика

В Индии «наелись» дорогими Су-30МКИ

Источники издания рассказали о том, что предприятие отправило индийскому правительству официальный запрос на выпуск дополнительной партии на 72 единицы Су-30МКИ на сумму в пять миллиардов долларов.
Обновлено в 01:51
Происшествия

Еще один самолет вернулся в Москву из-за попадания птиц в двигатель

Самолет авиакомпании UTair вернулся в аэропорт вылета из-за попадания птиц в двигатель. Об этом сообщает агентство «Москва».
Обновлено в 06:09
Армия и оружие

Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем

На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Происшествия

В Подмосковье создали комиссию по свалкам около аэропорта Жуковский

Обновлено в 07:45
Происшествия

Полиция возбудила дело против криминального авторитета Саши Огонька

В Московской области следователи МВД России возбудили уголовное дело в отношении "вора в законе" Саши Огонька.
Обновлено в 08:15
Армия и оружие

В британских вооруженных силах вновь зафиксировали недобор

Ннаибольший недобор зафиксирован в армии: так, цель правительства - иметь под ружьем 82 тыс. человек в этом роде войск, а в июле число служащих в армии составило 74 тыс. 440 человек.
Обновлено в 04:44
Политика

Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на обвинения советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в краже Россией американских ракетных технологий, напомнив о захваченной властями США российской дипломатической собственности и пообещав обобщить информацию о краже Штатами технологий других стран.
Обновлено в 09:00
Общество

Instagram Бузовой потребовали заблокировать за шутку про блокаду

Обновлено в 08:16
Происшествия

В Москве из-за пожара в «Бургер Кинге» эвакуировали 12 человек

Обновлено в 07:33
Армия и оружие

Военные эксперты признали превосходство С-400 над аналогами США

Обновлено в 07:34
Политика

Игорь Стрелков: «Рано или поздно эта война перейдет в горячую стадию»

Справка "МК" Игорь Всеволодович Гиркин (псевдоним — Игорь Иванович Стрелков) родился в 1970 г. в Москве.
Обновлено вчера в 09:21
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Гренландия
Автономная территория, входящая в Королевство Дания, между Северным Ледовитым и Атлантическим океанами, к востоку от Арктического архипелага. Хотя физиографически Гренландия является частью континента Северной Америки, Гренландия политически и культурно связана с Европой на протяжении тысячелетия. Большинство населения на острове составляют инуиты, чьи предки начали мигрировать с территории Канады примерно в 13 столетии, постепенно обосновываясь на острове.
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