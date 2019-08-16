Политика
В Гренландии отреагировали на сообщения о желании Трампа купить островRT на русском 07:58
Парламентарий из Гренландии Айя Чеминиц Ларсен негативно оценила сообщения СМИ о желании президента США Дональда Трампа купить остров, заявив, что это может привести к разрушению ценностей коренного населения.
Читать в источнике
Оценить53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:39, Ашберн
Технологии
Названы приложения, в которых россияне проводят больше всего времени
Второй в списке оказалась игра Homescapes. В этом приложении россияне проводят в среднем 41 минуту в сутки.
Обновлено в 07:38
Общество
Отказавшемуся от титула старейшему вору в законе предрекли расправу
Жителю Москвы Олегу Мухаметшину (более известный в криминальной среде как Муха Люберецкий), который подал заявление начальнику московской полиции о том, что он не является вором в законе и отказывается от титула, грозит смертельная опасность.
Обновлено в 10:10
Политика
Кремль пригласил Бориса Джонсона и Ким Чен Ына в Москву на 9 мая
Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону направлено приглашение присутствовать 9 мая следующего года на мероприятиях в Москве по случаю 75-й годовщины Победы в Великой отечественной войне.
Обновлено в 09:30
Гаджеты
Huawei P30 Pro назвали лучшим смартфоном 2019 года
Среди беспроводных наушников лучшими EISA назвала JBL Reflect Flow, а лидером среди шумоподавляющих устройств вывода звука стали Sony WH-1000XM3.
Обновлено в 02:27
Наука
Велосипедный шлем повысил стремление к риску даже без велосипеда
Немецкие психологи выяснили, что ношение велосипедного шлема связано с повышенным стремлением к риску и в ситуациях, не связанных с управлением велосипедом.
Обновлено в 06:52
Общество
«Ростелеком» сообщил причину масштабного сбоя в работе сети
Причиной сбоя работы «Ростелекома» в ряде регионов стало повреждение линии сети в результате несогласованных строительно-монтажных работ.
Обновлено в 10:09
Происшествия
Экс-владелец «Кубани» приговорен к девяти годам тюремного заключения
Олег Мкртчан, ранее бывший владельцем футбольного клуба "Кубань", был приговорен Мосгорсудом к девяти годам тюремного заключения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Общество
Жители России назвали слова пилота «Уральских авиалиний» новым символом эпохи
Слова пилота «Уральских авиалиний», который сегодня в связи с аварийной ситуацией совершил жесткую посадку после взлета возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского — в кукурузном поле, назвали новым символом эпохи.
Обновлено вчера в 09:01
Происшествия
ФСИН выявила в «Крестах-2» случаи избиения и вымогательства
В ходе проверки, проводившейся Федеральной службой исполнения наказаний России (ФСИН), в петербургском СИЗО-1, известном как «Кресты-2», были выявлены многочисленные факты нарушения содержания осужденных, избиений и вымогательств.
Обновлено в 10:25
Армия и оружие
В ДНР заявили, что Киев уже 140 раз нарушил перемирие
Обновлено в 08:30
Происшествия
СКР опроверг возбуждение дела против москвички за покупку лекарства
Как сообщало ИА REGNUM, ранее о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы Москвы, которая приобрела по почте препарата фризиум, не входящий в список лекарственных препаратов, которые разрешено приобретать в России, заявила директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава.
Обновлено в 06:40
Кино
Пирс Броснан сыграет Альфреда в «Бэтмене» Мэтта Ривза
Источник в Warner Bros. сообщил, что Пирс Броснан может сыграть дворецкого Альфреда в «Бэтмене» Мэтта Ривза.
Обновлено в 04:07
Театры
Сергей Пускепалис стал худруком Театра имени Волкова
Обновлено в 09:21
Политика
Датские власти не захотели продавать Трампу Гренландию
Власти Королевства Дания негативно отреагировали на желание американского президента Дональда Трампа купить у них Гренландию.
Обновлено в 07:46
Футбол
«Сочи» — «Оренбург»: Заболотный дебютирует за гостей
Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Оренбурга» на матч 6-го тура чемпионата России, сообщает официальный сайт РПЛ.
Обновлено в 09:47
Происшествия
В Казани на молочном комбинате произошла утечка аммиака
Обновлено в 10:14
Энергетика
Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефть
Санкции США против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к повышению спроса на нефть российских компаний, что отразилось на доходах корпораций.
Обновлено в 02:33
Армия и оружие
На ЧФ провели учение по подаче материальных средств кораблям в море
В морском полигоне боевой подготовки проведено специальное учение по пополнению запасов материальных средств кораблей флота и оказание помощи аварийным кораблям и судам.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Судно с российскими моряками захвачено у берегов Камеруна
Датское грузовое судно «Мармалайта» было атаковано пиратами у берегов Камеруна.
Обновлено в 08:29
Общество
Июль стал самым жарким месяцем в истории почти на всей планете
Июль стал самым жарким месяцем за всю историю метеонаблюдений во всех частях земного шара, кроме России.
Обновлено в 04:38
Авто
В Германии отзовут 1,5 тысячи автомобилей Lada 4x4
Обновлено вчера в 09:40
Политика
Зеленский развесил в своем офисе картины с шаурмой и пингвинами в Раде
Новый президент Украины Владимир Зеленский выбрал для своего офиса картины современных украинских художников.
Обновлено в 09:03
Политика
Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК
Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 07:15
Общество
В России в 2020 году запретят пополнение транспортных карт наличными
Уточняется, что с августа 2020 года в большинстве регионов транспортные карты нельзя будет пополнить наличными без предъявления паспорта.
Обновлено в 09:47
Политика
Захарова ответила Болтону на обвинение в краже технологий
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook слова советника президента США Джона Болтона, обвинившего Россию в краже американских ракетных технологий.
Обновлено в 09:52
Энергетика
«Северный поток — 2» построили на 73,6%
Обновлено в 10:09