Происшествия
В Греции разбился вертолет с россиянами на бортуГазета.Ru 10:20
У греческого острова Порос разбился частный вертолет, на борту которого, по сообщениям местных СМИ, находились двое россиян, передает РИА "Новости". Уточняется, что вертолет должен был лететь в аэропорт Элефтериоса Венизелоса.
Читать в источнике
Оценить50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 12:27, Ашберн
Происшествия
Под Тулой задержали сбившего трех паралимпийцев водителя
Обновлено в 10:03
Авто
Новый минивэн Toyota Majesty появится в России
В линейке бренда Majesty встанет между Hiace и премиальным Alphard. Скоро модель появится и в России.
Обновлено вчера в 11:39
Политика
Премьер-министр Италии объявил об отставке
В мае прошлого года лидер «Движения пяти звезд» Луиджи Ди Майо выдвинул на пост премьер-министра кандидатуру Конте, преподававшего тогда право во Флорентийском университете, а на следующий день президент Италии Серджо Маттарелла поручил ему сформировать кабинет.
Обновлено в 10:11
Происшествия
В Кремле назвали резонансной ситуацию с избитой полицейским девушкой
Не смог глава пресс-службы Кремля также ответить на вопрос о том, известно ли вообще имя этого полицейского.
Обновлено в 07:26
Общество
Иркутскую чиновницу попросили объяснить слова о быдле
Обновлено в 08:08
Музыка
Валерия получила травму на съемках шоу «Голос 60+»
В новом сезоне шоу Первого канала певица входит в состав жюри. Однако съемки «Голоса» начались для Валерии с форс-мажора.
Обновлено в 09:00
Политика
Профсоюз «Учитель» отказался работать в избиркомах на выборах в Мосгордуму
Профсоюз «Учитель» призвал российских педагогов отказаться от работы в избирательных комиссиях на выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 09:58
Политика
Путин поручил модернизировать первичное звено здравоохранения
Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 октября подготовить мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения и определиться с необходимыми источниками финансирования.
Обновлено в 11:27
Армия и оружие
80 лет назад началось наступление советских войск на Халхин-Голе
20 августа 1939 года советские и монгольские войска перешли в решительное наступление на Халхин-Голе.
Обновлено в 03:39
Политика
Власти Архангельской области закупают фильтрующие противогазы
Власти Архангельской области объявили тендер на закупку 1,2 тысячи фильтрующих гражданских противогазов.
Обновлено в 05:09
Шоу-бизнес
Элтон Джон заступился за принца Гарри и Меган Маркл
Британский музыкант сэр Элтон Джон заступился за принца Гарри и его супругу Меган Маркл.
Обновлено в 01:59
Политика
Оппозиция подала две заявки на митинг 31 августа
Член совета московского отделения «Партии перемен» Эльвира Вихарева и руководитель психологической службы «Руси сидящей» Иван Брушлинский подали две заявки в мэрию на проведение митинга 31 августа.
Обновлено в 11:36
Общество
В России могут ограничить использование телефонов в школах
Почти 75% участников опроса поддержали возможность введения требования к педагогам ограничить использование гаджетов в учебных учреждениях в присутствии учащихся.
Обновлено вчера в 02:39
Происшествия
В Ульяновской области похоронили подростка и убитую им семью
Ранее сообщалось, что власти Ульяновской области выделят из бюджета региона 260 тысяч рублей на организацию похорон убитой семьи.
Обновлено в 08:34
Технологии
Рогозин поблагодарил Маска за позитивное влияние на «Роскосмос»
20 августа глава корпорации "Роскосмос" поблагодарил Илона Маска за положительное влияние на работу своей корпорации.
Обновлено в 08:15
Политика
Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая
Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара отказалась от приветственного каравая, предложенного ей и ее супругу в аэропорту Киева.
Обновлено вчера в 05:30
Политика
Лавров прокомментировал испытания США запрещённой ДРСМД ракеты
США готовились к испытаниям новой крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении задолго до прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Обновлено в 10:36
Авто
Представлен серийный электрический минивэн Mercedes-Benz EQV
В начале 2019 года на автосалоне в Женеве компания Mercedes показала электрический минивэн EQV.
Обновлено в 09:55
Происшествия
Пираты, похитившие троих россиян у берегов Камеруна, вышли на связь
Пираты похитили восемь человек, в том числе троих россиян из Санкт-Петербурга, Владивостока и Мурманска - капитана, старшего помощника и старшего механика.
Обновлено в 02:48
Футбол
«Рубин» заплатил за Сутормина 50 тысяч рублей при стоимости в €3 млн
Команда из Астрахани, как бывший клуб Сутормина, получил 494 рубля за трансфер. Портал Transfermarket оценивает игрока в €3,5 млн.
Обновлено в 11:37
Футбол
Спартак — ЦСКА 2:1
Обновлено вчера в 14:59
Футбол
Тренер «Олимпиакоса»: «Краснодар» может справиться с любым соперником
Российский футбольный клуб "Краснодар" доказал, что способен справиться с любым соперником.
Обновлено в 10:33
Политика
Оскорбивший Путина журналист уволен с телеканала «Рустави-2»
Вместе с Георгием Габунией уволен и глава информационной службы телеканала Нодар Меладзе, а также ведущая ток-шоу «Акценты недели» Екатерина Квеситадзе.
Обновлено в 10:23
Политика
Две станции мониторинга радиации возобновили работу в России
В России после сбоя начали работать две станции мониторинга радиоактивных частиц в атмосфере, сообщил исполнительный секретарь комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Ласина Зербо.
Обновлено в 09:08
Футбол
Гус Тил, его возлюбленная и вечерняя Москва. Фото после победы в дерби
Полузащитник «Спартака» Гус Тил поделился новой фотографией в своем Instagram после победы над ЦСКА (2:1) в матче 6-го тура чемпионата России.
Обновлено в 11:54
Авто
Уникальный ГАЗ-2705 Кабриолет показали в Сети
Дебют кабриолета на базе ГАЗ-2705 состоялся в 2005 году в раках автомобильной выставке «Мотор Шоу».
Обновлено в 02:24
Происшествия
Вылетевший в Мюнхен самолет вернулся в Петербург
Пассажирский лайнер Airbus A321 немецкой авиакомпании Lufthansa, который выполнял рейс Санкт-Петербург — Мюнхен, вернулся в Пулково вскоре после вылета.
Обновлено в 11:21
Экономика
Составлен рейтинг крупнейших должников России
Как сообщает Министерство финансов, внешний долг России на 1 августа 2019 года составил $53,8 млрд.
Обновлено вчера в 01:25
Авто
Процесс сборки прототипа BMW iNext показали на видео
Тизерный видеоролик демонстрирует процесс производства прототипов нового электрического кроссовера iNext.
Обновлено в 10:44