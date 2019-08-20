У греческого острова Порос разбился частный вертолет, на борту которого, по сообщениям местных СМИ, находились двое россиян, передает РИА "Новости". Уточняется, что вертолет должен был лететь в аэропорт Элефтериоса Венизелоса.

В Греции разбился вертолет с россиянами на борту

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