Происшествия

В Греции разбился вертолет с россиянами на бортуГазета.Ru 10:20

У греческого острова Порос разбился частный вертолет, на борту которого, по сообщениям местных СМИ, находились двое россиян, передает РИА "Новости". Уточняется, что вертолет должен был лететь в аэропорт Элефтериоса Венизелоса.
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РИА Новости12:54

У побережья Греции разбился вертолет с россиянами на борту

РБК12:04
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 13:55, Ашберн
Политика

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Чилийского теннисиста дисквалифицировали на восемь лет за коррупцию

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По мере увеличения темпов и объемов работ все больше не хватает строителей для выполнения программы реновации жилья в Москве, сообщил заместитель столичного мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает ТАСС.
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В пресс-центре Восточного военного округа сообщили, что во время поисковых работ на территории острова Итуруп была найдена сеть подземных ходов, сооруженных, предположительно, в период Второй мировой войны.
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Глава управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич прокомментировала РЕН ТВ аудиозапись с оскорблениями в адрес жителей региона, пострадавших от паводка.
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Российский футбольный клуб "Краснодар" доказал, что способен справиться с любым соперником.
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