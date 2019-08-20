Происшествия
В Греции разбился вертолет с россиянамиBFM.ru 10:32
Частный вертолет потерпел крушение в 15:40 мск в море к югу от греческого порта Порос. На борту находились двое россиян и один грек.
Читать в источнике
Оценить111
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 23:02, Ашберн
Шоу-бизнес
В Сети появилась фотография с Ким Кардашьян без макияжа
Обновлено в 05:22
Наука
Реконструирован неандертальский способ приготовления клея
Обновлено в 10:18
Армия и оружие
США провели испытания запрещенной ДРСМД ракеты
Ранее стало известно, что после выход из ДРСМД, США решили приступить к разработке ракет средней и малой дальности наземного базирования в неядерном оснащении.
Обновлено вчера в 12:48
Политика
Трамп не возвражает против возвращения России в G8
Президент США Дональд Трамп заявил, что он бы поддержал возвращение Российской Федерации в «Большую восьмерку».
Обновлено в 15:52
Политика
Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной
Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено в 22:05
Общество
Иркутская чиновница прокомментировала слова о быдле
Глава управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич прокомментировала РЕН ТВ аудиозапись с оскорблениями в адрес жителей региона, пострадавших от паводка.
Обновлено в 08:19
Кино
Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено в 13:09
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии
Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу крупнейшего в мире острова Гренландия.
Обновлено в 20:16
Политика
Кравчук рассказал о роли США в лишении Украины ядерного оружия
Бывший президент Украины Леонид Кравчук рассказал о том, что Киев отказался от ядерного оружия под угрозой санкций США.
Обновлено в 21:16
Происшествия
Саранские полицейские, спасшие ребенка, получат Ордена Славы Мордовии
Участковый городского отдела полиции №1 лейтенант Василий Мартынов и водитель сержант Виктор Ковальчук получат Ордена Славы Мордовии III степени.
Обновлено в 10:42
Политика
Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского
Украинских интернет-пользователей возмутило видео с кортежем президента страны Владимира Зеленского, для которого было перекрыто движение по трассе.
Обновлено в 21:43
Музыка
Украинская певица обвинила Бузову в плагиате
В феврале 2018 года певица была признана самой красивой женщиной года Украины по версии журнала "Viva!".
Обновлено в 21:37
Политика
Жена Нетаньяху в Киеве бросила хлеб-соль на землю
Премьер-министр отломил кусочек хлеба, обмакнул в соль, надкусил, и передал жене, а она бросила хлеб на землю.
Обновлено вчера в 06:45
Политика
Украинские политики обиделись на Макрона из-за поста на русском языке
Украинских политиков разочаровал пост президента Франции Эммануэля Макрона на русском языке, опубликованный после его встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 20:36
Технологии
Ученые назвали влияние диеты CICO на здоровье
Специалисты выяснили, насколько полезной и эффективной является диета CICO.
Обновлено в 05:58
Театры
Театр Маяковского начнет сезон бенефисом Светланы Немоляевой
В Московском академическом театре имени Владимира Маяковского 20 августа состоит бенефис народной артистки Светланы Немоляевой.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали, как Су-57 усложнит жизнь США
"Одним словом, официальное начало экспорта российских самолетов пятого поколения в корне изменит ситуацию на международном рынке самолетов данного типа и усложнит жизнь Вооруженным силам США", — резюмирует автор статьи.
Обновлено в 13:53
Политика
Премьер Италии объявил об отставке
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, выступая в сенате, заявил, что подаст президенту республики прошение об отставке.
Обновлено в 09:55
Армия и оружие
Лавров заявил о готовности России подавить вылазки боевиков в Идлибе
Россия следит за ситуацией в Идлибе, где боевики предпринимают регулярные вылазки, их действия будут жестоко подавляться.
Обновлено в 09:15
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Общество
Сергей Левченко просит снять ограничения в обеспечении жильем пострадавших от наводнения
Письмо с предложением снять ограничения в обеспечении жильем пострадавших от наводнения направил губернатор Иркутской области Сергей Левченко председателю правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Прибайкалье, вице-премьеру РФ Виталию Мутко.
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес
Алена Апина накануне своего 55-летия обнажилась для фотосессии
Российская эстрадная певица Алена Апина накануне своего юбилея сделала настоящий подарок поклонникам.
Обновлено в 03:47
Армия и оружие
«Железный кулак» новых израильских БТР показали в действии
Компания-разработчик активной защиты для израильских танков Elbit Systems опубликовала видео испытаний системы активной защиты Iron Fist («Железный кулак»), установленной на бронированных машинах Eitan.
Обновлено в 19:55
Футбол
Дзаппакоста прибыл в Рим для подписания контракта с «Ромой»
Защитник "Челси" Давиде Дзаппакоста прилетел в Рим для подписания контракта с "Ромой".
Обновлено в 18:59
Происшествия
В США организатор «аферы века» с экопродуктами покончил с собой
Фермер из Миссури Рэнди Констант, признанный виновным в организации крупнейшей в истории США схеме мошенничества с органическими продуктами питания, совершил самоубийство за несколько недель до перевода в федеральную тюрьму.
Обновлено в 14:40
Футбол
Джорджевич рассказал забавную историю про Аджоева-младшего и сникерс
Черногорский нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич рассказал забавную историю о форварде Гураме Аджоеве-младшем, произошедшую во время их совместного выступления за тульский «Арсенал».
Обновлено в 19:58