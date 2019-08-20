Происшествия
В Греции разбился вертолет с россиянамиBFM.ru 10:32
Частный вертолет потерпел крушение в 15:40 мск в море к югу от греческого порта Порос. На борту находились двое россиян и один грек.
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Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии
Президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.
Обновлено в 20:48
Общество
ФАС оштрафовала CNN в России на 200 тыс. рублей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала вещателя CNN в России компанию ООО "Тернер информационные программы и стиль жизни" на 200 тыс. руб. за превышения уровня громкости звука при трансляции рекламы телеканала.
Обновлено в 06:24
Политика
Сербия подпишет соглашение с ЕАЭС о зоне свободной торговли 25 октября
Соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Сербией будет подписано 25 октября.
Обновлено в 14:01
Общество
Оптическая иллюзия превратила ворона в кролика
Пользователей соцсетей запутало видео, на котором одни видят кролика, а другие — ворона.
Обновлено в 04:26
Общество
Более 60% россиян считают ситуацию в России неблагоприятной
Улучшения ситуации в экономике России четверть россиян ожидают через 20 лет, а 30% респондентов полагают, что положение дел останется таким же, 22% прогнозируют ухудшение.
Обновлено в 10:39
Происшествия
Медведь в Канаде загрыз композитора из Франции
В Канаде медведь загрыз французского композитора Жюльена Готье, который путешествовал по Юкону в рамках культурного проекта.
Обновлено в 16:19
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено в 20:00
Политика
Оскорбившего Путина ведущего уволили с «Рустави 2»
С грузинского телеканала "Рустави 2" был уволен ведущий Георгий Габуния, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина.
Обновлено в 11:05
Происшествия
В Подмосковье загорелся и упал воздушный шар
По предварительным данным следствия, воздушный шар потерял управление из-за сильного порыва ветра, зацепился за линию электропередач и загорелся.
Обновлено в 17:32
Политика
Зеленский попросил Нетаньяху признать «голодомор» геноцидом
«Чтя вечную память жертв холокоста, в котором погибло более 2 млн украинских евреев, Украина обращается к Израилю с призывом также признать голодомор актом геноцида украинского народа», — заявил украинский лидер.
Обновлено вчера в 11:04
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Армия и оружие
США и Румыния собрались укрепить позиции НАТО в Черном море
«Наши вооруженные силы солидарны в деле защиты свободы и намерены укрепить нашу оборонительную позицию на восточном фланге НАТО, в том числе и в Черном море», — говорится в заявлении.
Обновлено в 21:19
Общество
Иркутская чиновница прокомментировала слова о быдле
Глава управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич прокомментировала РЕН ТВ аудиозапись с оскорблениями в адрес жителей региона, пострадавших от паводка.
Обновлено в 08:19
Политика
Путин ответил на вопрос о возвращении России в G8
Путин напомнил, что в свое время была очередь России провести «восьмерку», однако представители иностранных государств не приехали на мероприятие.
Обновлено вчера в 12:22
Технологии
Bloomberg: глава Huawei требует от сотрудников новые проекты
Глава Huawei Рен Женфей фактически ввел в своей компании военное положение - во внутреннем письме к своим сотрудникам он заявил о том, что настал момент истины, и призвал всех мобилизовать свои усилия для разработки новых проектов.
Обновлено в 09:19
Космос
Китайский спутник ChineSat-18 успешно запущен
В понедельник Китай успешно вывел на геостанционную переходную орбиту новый телекоммуникационный спутник ChineSat-18.
Обновлено в 02:48
Экономика
МТС до конца года планирует закрыть 300 салонов сотовой связи
Компания МТС до конца 2019 года планирует провести оптимизацию 300 салонов сотовой связи, что предполагает их закрытие.
Обновлено в 08:35
Армия и оружие
Россия созвала Совбез ООН из-за ракетных испытаний США
Обновлено в 20:54
Финансы
Заемщики с большими долгами оказались в зоне риска
С 1 октября 15,7% российских заемщиков (9,09 млн человек) с показателем долговой нагрузки выше 50% станут проблемными для банков.
Обновлено в 18:13
Футбол
«Аякс» и АПОЭЛ сыграли вничью в первом матче плей-офф Лиги чемпионов
Голландский «Аякс» сыграл вничью в первом матче плей-офф Лиги чемпионов с кипрским АПОЭЛом. Об этом сообщается на сайте лиги.
Обновлено в 18:37
Наука
В коже обнаружен новый орган, который помогает чувствовать боль
Специалисты обнаружили в коже мышей ранее неизвестный орган, помогающий воспринимать и реагировать на определённые виды боли.
Обновлено в 04:24
Политика
Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.
Обновлено вчера в 07:46
Здоровье
Молоко матери убило новорожденного ребенка
Педиатр Питер Флеминг (Peter Fleming) ознакомился с материалами дела и отметил, что «Трамадол» — относительно новый препарат, который может попасть в грудное молоко женщины и представлять опасность для новорожденного.
Обновлено в 19:21
Политика
Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»
Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 11:03
Религия
Поклонская рассказала об исцелении с помощью явившегося ей святого
Накануне «URA.RU» сообщало, что Наталья Поклонская приезжала 18 августа в Среднеуральский женский монастырь, чтобы помириться с отцом Сергием и вернуть ему перстень Николая II.
Обновлено в 05:47
Происшествия
«Ъ»: СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям
Следственный комитет России подтвердил факты сексуальных домогательств со стороны бизнесмена Михаила Хачатуряна в отношении своих дочерей, которых обвиняют в его убийстве, но отказал в возбуждении уголовного дела по этому факту в связи со смертью предпринимателя.
Обновлено в 17:38
Футбол
«Вилльярреал» заключил пятилетнее соглашение с хавбеком «Малаги»
Отмечается, что Онтиверос будет представлен в качестве игрока команды в среду. В прошедшем сезоне хавбек забил пять мячей в 34 играх.
Обновлено в 16:50
Наука
Экстази признали самым эффективным средством от алкоголизма
По словам врача, психотерапия в сочетании с контролируемым приёмом экстази в период лечения позволяет снизить болезненность психологических травм из прошлого, которые в основном и являются причинами алкоголизма.
Обновлено вчера в 10:17