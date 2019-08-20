Происшествия

В Греции разбился вертолет с россиянамиBFM.ru 10:32

Частный вертолет потерпел крушение в 15:40 мск в море к югу от греческого порта Порос. На борту находились двое россиян и один грек.
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В Греции разбился частный вертолет с россиянами – женщиной и ребенком

Эхо Москвы21:10

Названы имена погибших в Греции россиян

Газета.Ru16:25

Посольство РФ в Греции подтвердило гибель двух россиян при падении вертолета

Интерфакс13:09

Греческие СМИ назвали имена россиян, погибших при крушении вертолета

РИА Новости15:07

Посольство подтвердило гибель россиян при крушении вертолета в Греции

Телеканал 360°13:28

Посольство подтвердило гибель двоих россиян при крушении вертолета в Греции

Коммерсантъ13:27

Двое россиян погибли в катастрофе вертолета у острова Порос

ТАСС12:55
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 21:31, Ашберн
Политика

Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.
Обновлено в 20:48
Общество

ФАС оштрафовала CNN в России на 200 тыс. рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала вещателя CNN в России компанию ООО "Тернер информационные программы и стиль жизни" на 200 тыс. руб. за превышения уровня громкости звука при трансляции рекламы телеканала.
Обновлено в 06:24
Политика

Сербия подпишет соглашение с ЕАЭС о зоне свободной торговли 25 октября

Соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Сербией будет подписано 25 октября.
Обновлено в 14:01
Общество

Оптическая иллюзия превратила ворона в кролика

Пользователей соцсетей запутало видео, на котором одни видят кролика, а другие — ворона.
Обновлено в 04:26
Общество

Более 60% россиян считают ситуацию в России неблагоприятной

Улучшения ситуации в экономике России четверть россиян ожидают через 20 лет, а 30% респондентов полагают, что положение дел останется таким же, 22% прогнозируют ухудшение.
Обновлено в 10:39
Происшествия

Медведь в Канаде загрыз композитора из Франции

В Канаде медведь загрыз французского композитора Жюльена Готье, который путешествовал по Юкону в рамках культурного проекта.
Обновлено в 16:19
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»

Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено в 20:00
Политика

Оскорбившего Путина ведущего уволили с «Рустави 2»

С грузинского телеканала "Рустави 2" был уволен ведущий Георгий Габуния, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина.
Обновлено в 11:05
Происшествия

В Подмосковье загорелся и упал воздушный шар

По предварительным данным следствия, воздушный шар потерял управление из-за сильного порыва ветра, зацепился за линию электропередач и загорелся.
Обновлено в 17:32
Политика

Зеленский попросил Нетаньяху признать «голодомор» геноцидом

«Чтя вечную память жертв холокоста, в котором погибло более 2 млн украинских евреев, Украина обращается к Израилю с призывом также признать голодомор актом геноцида украинского народа», — заявил украинский лидер.
Обновлено вчера в 11:04
Экономика

Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса

Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Армия и оружие

США и Румыния собрались укрепить позиции НАТО в Черном море

«Наши вооруженные силы солидарны в деле защиты свободы и намерены укрепить нашу оборонительную позицию на восточном фланге НАТО, в том числе и в Черном море», — говорится в заявлении.
Обновлено в 21:19
Общество

Иркутская чиновница прокомментировала слова о быдле

Глава управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич прокомментировала РЕН ТВ аудиозапись с оскорблениями в адрес жителей региона, пострадавших от паводка.
Обновлено в 08:19
Политика

Путин ответил на вопрос о возвращении России в G8

Путин напомнил, что в свое время была очередь России провести «восьмерку», однако представители иностранных государств не приехали на мероприятие.
Обновлено вчера в 12:22
Происшествия

Захарова призвала МИД Турции помочь пострадавшей в Бодруме девочке

Обновлено в 15:56
Технологии

Bloomberg: глава Huawei требует от сотрудников новые проекты

Глава Huawei Рен Женфей фактически ввел в своей компании военное положение - во внутреннем письме к своим сотрудникам он заявил о том, что настал момент истины, и призвал всех мобилизовать свои усилия для разработки новых проектов.
Обновлено в 09:19
Космос

Китайский спутник ChineSat-18 успешно запущен

В понедельник Китай успешно вывел на геостанционную переходную орбиту новый телекоммуникационный спутник ChineSat-18.
Обновлено в 02:48
Технологии

Рогозин поблагодарил Маска за позитивное влияние на «Роскосмос»

Обновлено в 08:15
Экономика

МТС до конца года планирует закрыть 300 салонов сотовой связи

Компания МТС до конца 2019 года планирует провести оптимизацию 300 салонов сотовой связи, что предполагает их закрытие.
Обновлено в 08:35
Армия и оружие

Россия созвала Совбез ООН из-за ракетных испытаний США

Обновлено в 20:54
Финансы

Заемщики с большими долгами оказались в зоне риска

С 1 октября 15,7% российских заемщиков (9,09 млн человек) с показателем долговой нагрузки выше 50% станут проблемными для банков.
Обновлено в 18:13
Футбол

«Аякс» и АПОЭЛ сыграли вничью в первом матче плей-офф Лиги чемпионов

Голландский «Аякс» сыграл вничью в первом матче плей-офф Лиги чемпионов с кипрским АПОЭЛом. Об этом сообщается на сайте лиги.
Обновлено в 18:37
Наука

В коже обнаружен новый орган, который помогает чувствовать боль

Специалисты обнаружили в коже мышей ранее неизвестный орган, помогающий воспринимать и реагировать на определённые виды боли.
Обновлено в 04:24
Политика

Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.
Обновлено вчера в 07:46
Здоровье

Молоко матери убило новорожденного ребенка

Педиатр Питер Флеминг (Peter Fleming) ознакомился с материалами дела и отметил, что «Трамадол» — относительно новый препарат, который может попасть в грудное молоко женщины и представлять опасность для новорожденного.
Обновлено в 19:21
Политика

Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»

Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 11:03
Религия

Поклонская рассказала об исцелении с помощью явившегося ей святого

Накануне «URA.RU» сообщало, что Наталья Поклонская приезжала 18 августа в Среднеуральский женский монастырь, чтобы помириться с отцом Сергием и вернуть ему перстень Николая II.
Обновлено в 05:47
Происшествия

«Ъ»: СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям

Следственный комитет России подтвердил факты сексуальных домогательств со стороны бизнесмена Михаила Хачатуряна в отношении своих дочерей, которых обвиняют в его убийстве, но отказал в возбуждении уголовного дела по этому факту в связи со смертью предпринимателя.
Обновлено в 17:38
Футбол

«Вилльярреал» заключил пятилетнее соглашение с хавбеком «Малаги»

Отмечается, что Онтиверос будет представлен в качестве игрока команды в среду. В прошедшем сезоне хавбек забил пять мячей в 34 играх.
Обновлено в 16:50
Наука

Экстази признали самым эффективным средством от алкоголизма

По словам врача, психотерапия в сочетании с контролируемым приёмом экстази в период лечения позволяет снизить болезненность психологических травм из прошлого, которые в основном и являются причинами алкоголизма.
Обновлено вчера в 10:17
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