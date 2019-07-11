Наука

В Греции обнаружены древнейшие в Евразии человеческие останкиРИА Новости 13:00

Ученые совершили удивительную находку в одной из пещер на юге Греции – им удалось найти череп кроманьонца, жившего на территории будущей Эллады более двух сотен тысяч лет назад. Это говорит о неожиданно раннем исходе наших предков из Африки, пишут антропологи в журнале Nature.
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В Греции найдены древнейшие за пределами Африки человеческие останки

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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 20:42, Вашингтон
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Судя по кадрам с места происшествия, струя воды под давлением поднималась из трубы на высоту нескольких этажей.
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В «Авито Недвижимость» выяснили, что стоимость квадратного метра в новостройках в России подорожала на 11% за год и в июне 2019 года составила 70 360 рублей.
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Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве

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В Нью-Йорке суд отклонил иск Лебедева к Блаватнику и Вексельбергу

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