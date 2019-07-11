Наука
В Греции обнаружены древнейшие в Евразии человеческие останкиРИА Новости 13:00
Ученые совершили удивительную находку в одной из пещер на юге Греции – им удалось найти череп кроманьонца, жившего на территории будущей Эллады более двух сотен тысяч лет назад. Это говорит о неожиданно раннем исходе наших предков из Африки, пишут антропологи в журнале Nature.
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