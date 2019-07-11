Наука

В Греции обнаружены древнейшие в Евразии человеческие останкиRT на русском 18:33

Специалисты, работая в одной из пещер на юге Греции, обнаружили череп Homo sapiens (человека разумного). По некоторым оценкам, его возраст превышает 210 тыс. лет, передаёт журнал Nature. Как отмечает издание, находка свидетельствует о неожиданно раннем исходе наших предков из Африки.
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