Наука
В Греции обнаружены древнейшие в Евразии человеческие останкиRT на русском 18:33
Специалисты, работая в одной из пещер на юге Греции, обнаружили череп Homo sapiens (человека разумного). По некоторым оценкам, его возраст превышает 210 тыс. лет, передаёт журнал Nature. Как отмечает издание, находка свидетельствует о неожиданно раннем исходе наших предков из Африки.
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Футбол
«Интер» и «Милан» представили проект нового стадиона
Обновлено в 10:31
Происшествия
Группа подростков изнасиловала умственно отсталую девушку в Германии
Правоохранителям удалось установить, что компания подростков заманила 18-летнюю девушку с особенностями развития на игровую площадку, после чего несовершеннолетние затащили ее в кусты и изнасиловали.
Обновлено в 05:00
Общество
Роскомнадзор составил список жалоб на операторов связи
Специалисты Роскомнадзора составили список жалоб на российских операторов сотовой связи, которыми больше всего недовольны жители страны.
Обновлено в 17:51
Происшествия
Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве
В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.
Обновлено в 14:47
Общество
Алибасов после разоблачения с позором бежал с Первого канала
СМИ сообщили о наличии доказательств того, что история с отравлением продюсера Бари Алибасова была тщательным образом спланирована.
Обновлено в 15:39
Происшествия
Интерпол задержал россиян в Уругвае
Местная полиция совместно с сотрудниками Интерпола поймала и задержала двух россиян, которые подозреваются в помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито.
Обновлено в 18:34
Армия и оружие
Китайский J-20 побил рекорд боевой крейсерской скорости
Конструкция J-20 является чрезвычайно успешной, что свидетельствует о том, что Китай в области разработки боевых самолетов полностью вышел из положения, вынуждавшего гнаться за передовыми зарубежными технологиями - делает вывод Sohu.
Обновлено в 04:10
Экономика
Кудрин раскритиковал прогноз Минэка о росте реальных доходов россиян
Спрогнозированный Минэкономразвития сценарий роста реальных располагаемых доходов населения в 2019 году на уровне 1% выглядит слишком оптимистично.
Обновлено в 06:43
Происшествия
Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".
Обновлено вчера в 09:27
Здоровье
Французские власти исключили гомеопатические средства из ОМС
Правительство Франции во вторник, 9 июля, приняло решение полностью вывести гомеопатические средства из списка препаратов, чья стоимость компенсируется обязательной медицинской страховкой, сообщает Le Parisien.
Обновлено в 07:36
Футбол
В сети появились фотографии красной формы «Зенита»
Обновлено в 08:43
Космос
Инженеры НАСА успешно продлили жизнь «Вояджеру-2»
Специалисты НАСА успешно продлили жизнь зонду-ветерану "Вояджер-2", отключив систему обогрева его датчика космических лучей, а также "оживив" часть двигателей, использовавшихся в последний раз 30 лет назад.
Обновлено вчера в 08:38
Хоккей
Назван новый главный тренер сборной России по хоккею
Новым наставником станет Алексей Кудашов, он сменит на посту главного тренера Илью Воробьева.
Обновлено вчера в 12:26
Политика
Меркель сделала заявление после приступа
Меркель сделала заявление после приступа, сообщает Reuters. Она попросила не волноваться за нее.
Обновлено в 07:40
Общество
ФСИН и СПЧ предложили не принимать арестантов в переполненные СИЗО
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) предлагают дать право начальникам СИЗО отказывать в приеме новых арестованных, если их изолятор переполнен, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-бюро ФСИН.
Обновлено в 01:43
Происшествия
В Албании в аварию попал автомобиль посольства России
В Албании в аварию попал автомобиль, находящийся в собственности российского посольства. Об этом сообщает Albanian Daily News.
Обновлено в 18:22
Авто
Bentley официально представил концепт Bentley EXP 100 GT
Британская компания к своему 100-летнему юбилею разработала 1340-сильный концепт-кар с системой автономного вождения и цифровым ассистентом в салоне.
Обновлено в 11:50
Происшествия
Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки
Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47
Общество
Не стесняйтесь блокировать. Когда обязательно менять банковскую карточку
В каких ситуациях нужно немедленно заблокировать и перевыпустить банковскую карту, чтобы со счета не пропали деньги, рассказывает АиФ.ru.
Обновлено в 06:09
Финансы
Рубль подорожал после заявления главы ФРС США
Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич пояснил, что на курсе американской валюты негативно сказалось выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.
Обновлено в 16:10
Наука
Дело не в жире: Ученые посоветовали полным людям худеть по-другому
Американские ученые заявили, что желающим похудеть и обезопасить себя от недугов (диабета, проблем с сердцем и сосудами), которые могут быть спровоцированы ожирением, следует сосредоточиться не на потере жира, а на укреплении мышц.
Обновлено в 00:06
Экономика
Основатель «Рольфа» заявил о предложении «Авилона» о продаже бизнеса
Основатель «Рольфа» Сергей Петров в интервью The Bell заявил, что совладелец «Авилона» Александр Варшавский предлагал ему продать бизнес.
Обновлено в 18:24
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов празднуют день рождения дочери
10 июля Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов празднуют день рождения дочери Миланы, появившейся на свет ровно год назад.
Обновлено в 08:58
Политика
В бундестаге прокомментировали призыв снести памятник под Прохоровкой
Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Хердт прокомментировал призыв немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхофа снести памятник Победы, возведенный в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
Обновлено в 10:49
Футбол
Сын легендарного Георге Хаджи будет получать €2 млн в «Спартаке»
Ожидается, что красно-белые отдадут за 20-летнего футболиста € 11 млн Так же на форварда претендовали бельгийский "Генк" и испанская "Севилья".
Обновлено в 03:28
Наука
Нарушения микробиоты кишечника недоношенных детей связали с нарушениями роста
Ученые из Университета Дьюка установили, что нарушения микрофлоры кишечника коррелируют с задержкой роста недоношенных младенцев.
Обновлено в 10:17
Происшествия
В Ленобласти перевернулась машина с 15-летним подростком за рулем
В Ленинградской области произошло ДТП с участием автомобиля, за рулем которого находился 15-летний подросток.
Обновлено в 17:29