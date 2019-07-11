Оказывается, в конце70-х годов прошлого века археологи нашли в пещере Апидима на юге Греции самые древниие человеческие останки из всех, которые ученые когда-либо обнаруживали в Европе, пишет британский научный журнал Nature.

В Греции обнаружили древнейшие в Европе человеческие останки

Общество Рыболовлев продал купленное у Трампа поместье во Флориде Бизнесмен Дмитрий Рыболовлев продал участки, на которые разделил бывшее поместье президента США Дональда Трампа в Палм-Бич (Флорида).

Политика Глава «Рустави 2» нецензурно ответил на решение Путина не запрещать вино Гендиректор грузинского канала «Рустави 2» Николоз Гварамия нецензурно отреагировал на слова российского президента Владимира Путина, выступившего против введения ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.

Наука Об эффективном способе похудеть без диет рассказали учёные Страдающим от проблем с лишним весом людям при похудении не обязательно сосредотачиваться на избавлении от жира, сообщили учёные из Университета штата Джорджии.

Происшествия Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали 27 мая Хайруллина вынесла из банка в городе Салават рубли, доллары и евро на общую сумму более 20 млн рублей.

Происшествия Интерпол задержал россиян в Уругвае Местная полиция совместно с сотрудниками Интерпола поймала и задержала двух россиян, которые подозреваются в помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито.

Политика Медведчук назвал сроки освобождения Вышинского Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал РИА Новости, что главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского могут освободить после выборов в Верховную Раду.

Финансы Рубль подорожал после заявления главы ФРС США Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич пояснил, что на курсе американской валюты негативно сказалось выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.

Армия и оружие В Петербурге представили новый атомный авианосец проекта «Ламантин» На Международном военно-морском салоне (МВМС-2019) в Петербурге представили макет нового атомного авианосца проекта 11430Э «Ламантин», передает 78.ru.

Футбол «Локомотив» отпустит Гилерме в «Спартак» за €5 млн Существует вероятность, что Гилерме сам выкупит свой контракт, однако в таком случае доход вратаря составит €7 млн за три года.

Происшествия Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве Следственный комитет опубликовал оперативное видео с места убийства в отеле в новой Москве.

Армия и оружие Черноморский флот опроверг заход «Сметливого» в зону учений Sea Breeze Российский сторожевой корабль «Сметливый» не входил в закрытую зону Чёрного моря, где проходят международные учения Sea Breeze, заявили в пресс-службе Черноморского флота.

Происшествия Трое детей погибли при пожаре в доме в Новосибирской области Трое детей погибли и одна женщина пострадала в результате пожара в частном доме в селе Целинное Коченевского района Новосибирской области.

Экономика Быстрым платежам накручивают процент Крупные банки настаивают на увеличении своей комиссии Ряд крупных банков добивается увеличения минимальной комиссии в системе быстрых платежей (СБП) при расчетах с юридическими лицами с предложенных ЦБ 0,4% до 1%. Более того, кредитные организации намерены вводить дополнительные комиссии для юрлиц, которые сделают стоимость платежей сопоставимой с тарифами при оплате картами — в среднем 1,85%.

Общество Синоптики предупредили о погодных аномалиях в августе В августе в некоторых российских регионах ожидаются погодные аномалии, рассказал представитель Гидрометцентра Владимир Тищенко «Российской газете».

Политика Климкин дал совет Зеленскому по встрече с Путиным Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что президенту Владимиру Зеленскому стоит встречаться с российским лидером Владимиром Путиным только при партнерах Киева.

Происшествия Пожар в многоэтажном доме в Барнауле ликвидирован Возгорание в многоэтажном доме в Барнауле на площади 1 тыс. кв. м ликвидировано. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Происшествия ФСБ задержала мужа обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда Муж жительницы Калининграда Антонины Зиминой, обвиняемой в госизмене, Константин Антонец задержан при посещении следственного управления ФСБ в Москве.

Общество Для водителей в России введут новый штраф Новый закон предусматривает собой введение штрафа на сумму до 300 тысяч рублей. Соответствующий законопроект прошел в Госдуме второе чтение.

Финансы Эксперт рассчитал обвал доллара в случае дефолта в США Если дефолт США произойдет, первоначальная реакция доллара будет выражена ростом курса.

Происшествия Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.

Энергетика СМИ сообщили о спаде доходов «Газпрома» от экспорта газа на 38% Компания «Газпром» получила на 38% меньше доходов во втором квартале 2019 года от экспорта газа, сообщили «Открытые медиа» на основе статистики платежного баланса России, опубликованной ЦБ.

Политика Красноярские депутаты предложили уволить главу Счетной палаты края Депутаты заксобрания Красноярского края вынесли на сессию 11 июля вопрос о досрочном прекращении полномочий главы Счетной палаты региона Татьяны Давыденко.

Общество Алибасов после разоблачения с позором бежал с Первого канала СМИ сообщили о наличии доказательств того, что история с отравлением продюсера Бари Алибасова была тщательным образом спланирована.