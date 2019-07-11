Наука

В Греции найдены древнейшие за пределами Африки человеческие останкиИнтерфакс 16:48

На юге Греции обнаружили фрагмент человеческого черепа возрастом более 210 лет, это древнейшие человеческие останки, найденные за пределами Африки, сообщает The Guardian. По данным издания, осколок черепа был найден в пещере Апидима на полуострове Мани в южной части Пелопоннеса.
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