Наука
В Греции найдены древнейшие за пределами Африки человеческие останкиИнтерфакс 16:48
На юге Греции обнаружили фрагмент человеческого черепа возрастом более 210 лет, это древнейшие человеческие останки, найденные за пределами Африки, сообщает The Guardian. По данным издания, осколок черепа был найден в пещере Апидима на полуострове Мани в южной части Пелопоннеса.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 17:38, Вашингтон
Экономика
Сотрудник Росстата уволился после публикации данных об инфляции
Директор подведомственной структуры Росстата уволился по собственному желанию после инцидента с публикацией данных по инфляции в России ранее официально установленного срока.
Обновлено в 15:36
Политика
Историк оценил призыв журналиста из Германии снести памятник Победы
Замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT слова немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа о том, что необходимо снести памятник Победы, возведённый в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
Обновлено в 03:26
Экономика
Вексельберг и Блаватник выиграли в пятилетней тяжбе на $2 млрд
Верховный суд штата Нью-Йорк отказал бывшему члену Совета Федерации Леониду Лебедеву в иске к бизнесменам Виктору Вексельбергу и Леонарду Блаватнику, следует из данных судебной системы этого штата.
Обновлено в 16:00
Происшествия
Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки
Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47
Происшествия
Автомобиль посольства России в Албании попал в ДТП, двое пострадавших
На трассе между городами Рогожина и Кавая в Албании произошло ДТП с участием автомобиля посольства России в этой стране.
Обновлено в 17:24
Армия и оружие
В Марий Эл проходят учения РВСН
Учения РВСН проходят в пяти регионах России. Не стала исключением и Марий Эл.
Обновлено в 08:37
Политика
На куполе Рады заметили человека, похожего на Зеленского
В Сети появились фотографии человека, который залез на купол здания Верховной рады и сделал селфи.
Обновлено в 14:29
Футбол
«Динамо» подписало контракт с Шарлем Каборе
Обновлено в 13:05
Армия и оружие
Ракета «Союз» со спутниками Минобороны запущена с космодрома «Плесецк»
Ракета-носитель «Союз-2.1в» с четырьмя космическими аппаратами в интересах Минобороны России стартовала 10 июля с космодрома «Плесецк» в Архангельской области, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
Обновлено в 13:52
Здоровье
Названы способы лечения и предотвращения диареи
Немецкие врачи назвали способы лечения и предотвращения диареи.
Обновлено в 05:49
Космос
Тайна происхождения следов доисторических вездеходов
Следы были найдены в Италии, на Мальте, во Франции, на территории Казахстана и даже в Северной Америке.
Обновлено вчера в 06:29
Общество
В России решили найти управу на 14-летних живодеров
Обновлено в 12:15
Происшествия
Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве
В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.
Обновлено в 14:47
Политика
В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о девушке якобы перебегавшей дорогу во время движения кортежа президента в Екатеринбурге рассказал детали визита.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Суд зарегистрировал дело Марата Оганесяна
10 июля Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна, а также Александра Янчика, Василия и Кирилла Сливкиных и еще пяти фигурантов, обвиняемых по статьям «Получении взятки», «Мошенничество», «Посредничество во взяточничестве» и «Дача взятки».
Обновлено в 14:50
Технологии
Роскомнадзор потребует у Ozon разъяснений из-за утечки данных клиентов
Роскомнадзор запросит у Ozon разъяснения относительно утечки данных клиентов компании, сообщили в среду журналистам в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 15:17
Происшествия
В спальню Елизаветы II пробрался неизвестный мужчина
Неизвестный злоумышленник пробрался в Букингемский дворец и направился в спальню королевы Елизаветы II.
Обновлено в 17:22
Армия и оружие
Колонна украинского главы Донецкой области попала под обстрел
Автомобильная колонна, в которой находился глава подконтрольной Киеву Донецкой администрации Павел Кириленко, попала под обстрел.
Обновлено в 12:59
Происшествия
В Италии около 20 человек попали в больницу после града
Град диаметром 5 см повредил окна домов, стекла автомобилей и нанес урон сельскохозяйственным посевам На Адриатическое побережье Италии в среду обрушились ливень и очень крупный град.
Обновлено в 10:44
Политика
Беглов заявил о необходимости навести порядок на выборах в Петербурге
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в видеообращении, которое есть в распоряжении РБК, потребовал реформировать систему, согласно которой избиркомы муниципалитетов «практически никому не подчиняются».
Обновлено в 14:17
Авто
Mitsubishi анонсировала обновлённый Pajero Sport
Компания Mitsubishi анонсировала премьеру обновленного кроссовера Pajero Sport.
Обновлено в 02:51
Происшествия
Полиция задержала мужа сбежавшей с миллионами кассирши
Обновлено в 09:33
Здоровье
В Ленобласти снижается количество пострадавших от клещей
С каждой неделей число пострадавших от укусов клещей ленинградцев становится все меньше.
Обновлено в 16:28
Футбол
Сборная Нигерии вышла в полуфинал Кубка Африки, победив ЮАР
Сборная Нигерии стала вторым полуфиналистом Кубка Африки. В матче 1/4 финала нигерийцы победили сборную ЮАР со счетом 2:1.
Обновлено в 17:18
Политика
Совладельцы «Рустави 2» отказались увольнять гендиректора канала
Совладельцы и партнеры грузинского «Рустави 2» отказались увольнять его гендиректора Николоза Гварамию, нецензурно комментировавшего позицию Владимира Путина по санкциям против Грузии.
Обновлено в 13:55
Политика
Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя
Президент Украины Владимир Зеленский устроил перепалку с секретарем Бориспольского горсовета Ярославом Годунком и, назвав чиновника "разбойником", выгнал его из зала, где проходило совещание по вопросам развития Киевской области.
Обновлено в 07:54
Авто
В Сети продают «Запорожец» на базе Porsche за 3,2 млн рублей
За уникальный «гибрид», созданный в белорусской мастерской известного кастомайзера Юрия Шифа Shif Customs, просят 3,2 млн рублей.
Обновлено вчера в 21:32