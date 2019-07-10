Наука

В Греции найдены древнейшие за пределами Африки человеческие останкиИнтерфакс вчера в 16:48

На юге Греции обнаружили фрагмент человеческого черепа возрастом более 210 тысяч лет, это древнейшие человеческие останки, найденные за пределами Африки, сообщает The Guardian. По данным издания, осколок черепа был найден в пещере Апидима на полуострове Мани в южной части Пелопоннеса.
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Древнейший в Евразии человек современного типа умер 210 тысяч лет назад

N+1вчера в 10:52

В Греции найдены древнейшие за пределами Африки человеческие останки

Интерфаксвчера в 16:48

Предки современного человека появились в Европе более 200 тысяч лет назад

Эхо Москвывчера в 13:31

Человек современного типа попал в Европу 210 тысяч лет назад

Чердаквчера в 15:35

Найденные 40 лет назад в Греции человеческие останки оказались древнейшими в Европе

ТАССвчера в 15:43

Найденные 40 лет назад в Греции останки человека оказались древнейшими в Европе

Известиявчера в 16:03

В Греции обнаружены древнейшие в Евразии человеческие останки

РИА Новостивчера в 13:00
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 04:16, Вашингтон
Политика

Комитет Рады рекомендовал отправить Климкина в отставку

Комитет Верховной рады по иностранным делам рекомендовал парламенту поддержать отставку главы МИД Украины Павла Климкина.
Обновлено в 03:35
Общество

На Камчатке многоквартирный дом накренился из-за сильной жары

Обновлено вчера в 19:48
Политика

Туск назвал распад СССР счастливым событием для России и Европы

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что распад СССР был счастливым событием для русских, украинцев, грузин, поляков, а также для Европы.
Обновлено в 03:50
Авто

Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь

У аудиторов Счетной палаты возникли вопросы с начислением транспортного налога с повышающим коэффициентом, который действует для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие

В Донбассе обстреляли автоколонну с губернатором Донецкой области

Обновлено вчера в 13:50
Наука

Физики научились готовить идеальные блинчики

Идеальный блинчик имеет круглую форму, постоянную толщину и равномерно прожарен по всему объему.
Обновлено 02 июля в 02:02
Происшествия

В психинтернате Хабаровского края отравились более 200 подопечных

Обновлено в 01:29
Транспорт

В Москве на остановках установили новые автоматы по продаже билетов

Обновлено в 00:43
Технологии

«Яндекс» запустил приложение для сравнения цен в продуктовых сетях

Приложение занимается анализом розничных цен в крупнейших продуктовых сетях, пишут «Ведомости».
Обновлено в 00:59
Общество

Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления

Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20
Армия и оружие

Техника российского производства примет участие в учениях в Венесуэле

"По большому счету, вооружения и военная техника, которая находится в Венесуэле и которой располагают боливарианские вооруженные силы, - это техника российского производства, поэтому по-другому это просто не может осуществляться", - подчеркнул дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.
Обновлено в 03:03
Происшествия

В Москве прогремел взрыв в жилом доме

Обновлено в 03:29
Кино

«Кинопоиск» купил эксклюзивные права на онлайн-показ фильма «Дылда»

Фильм вышел в кинопрокат 20 июня, его премьера на «КиноПоиске» состоится 12 июля.
Обновлено в 04:00
Экономика

ФНС не может собрать налоги с 800 тысяч объектов недвижимости

Федеральная налоговая служба (ФНС) России не может собрать налоги с 800 тысяч объектов недвижимости в России из-за отсутствия необходимых данных об их правообладателях, говорится в сообщении Счетной палаты (СП) РФ по итогам проверки администрирования имущественных налогов на примере Смоленской и Ивановской областей и их административных центров.
Обновлено в 02:05
Происшествия

Полиция задержала мужа укравшей деньги кассирши в Башкирии

Полиция задержала супруга Луизы Хайруллиной, которая подозревается в хищении более 20 миллионов рублей в отделении Россельхозбанка в Салавате.
Обновлено вчера в 20:03
Политика

Социологи зафиксировали тотальное недоверие россиян к политикам

Социологи, в свое время предсказавшие протестную волну 2011-2012 годов, зафиксировали тотальное недоверие россиян к политикам — как провластным, так и оппозиционным.
Обновлено в 00:14
Политика

Изгнанный с совещания чиновник с судимостью подаст в суд на Зеленского

Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого президент Украины Владимир Зеленский прогнал с заседания, собирается подать на него в суд.
Обновлено вчера в 15:38
Армия и оружие

2,5 тысячи десантников высадились в Крыму

Обновлено в 01:40
Армия и оружие

СК возбудил дело после обстрела в Донбассе журналистов «Звезды»

Следственный комитет возбудил уголовное дело о "запрещенных методах ведения войны" в связи с обстрелом съемочной группы телеканала "Звезда" в Донецкой народной республике, сообщает ведомство.
Обновлено в 03:27
Политика

Советник Зеленского предложил переименовать Россию

Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.
Обновлено вчера в 21:28
Происшествия

На журналистку Bloomberg напали в Москве

В центре Москвы было совершено нападение на журналистку агентства Bloomberg Ольгу Танас.
Обновлено в 04:06
Общество

Названа безвредная доза шоколада

По данным экспертов, половину плитки темного шоколада можно есть каждый день.
Обновлено в 01:53
Экономика

Сотрудник Росстата уволился после публикации об инфляции

Работающий на посту главы межрегионального центра Росстата Евгений Сычев решил уволиться после скандала с опубликованными в Сети раньше положенного срока данными по инфляции, передает ТАСС.
Обновлено в 00:00
Экономика

Подрядчика «Росавтодора» подозревают в растрате

Руководителя подрядной компании Росавтодора заподозрили в нецелевом расходовании бюджетных средств, сообщает DEITA.
Обновлено в 01:45
Гаджеты

Стали известны цены на iPhone следующего поколения

Цены на смартфоны iPhone нового поколения будут стартовать с $989, пишет Wccftech со ссылкой на китайские источники.
Обновлено вчера в 07:16
Происшествия

Россияне погибли из-за шторма в Греции

Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:13
Шоу-бизнес

Сын Меган Маркл остался без внимания из-за детей Кейт Миддлтон

Меган Маркл впервые показала своего сына Арчи на публике, сообщает The Sun.
Обновлено вчера в 17:06
Общество

В двух районах Тюменской области зафиксирована массовая гибель пчел

Было восемь полных ульев, сейчас два уже полностью умерло, в трех еще теплится жизнь, но пчелы доживают последние дни.
Обновлено в 02:58
Общество

В России водителей скоро смогут штрафовать на 2 тысячи рублей в день

Заметим, что выявлять нарушителей власти намерены с помощью камер, поэтому оговорка, что наказать водителя можно один раз в стуки, целесообразна: ведь за день нарушитель может набрать несколько подобных штрафов.
Обновлено вчера в 01:25
Гаджеты

В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона

В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.
Обновлено в 01:01
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