Наука
В Греции найдены древнейшие в Европе человеческие останкиТК Звезда вчера в 23:43
В Греции обнаружили древнейшие в Европе останки человека. Несмотря на то, что нашли их больше сорока лет назад, возраст удалось установить только сейчас. Благодаря проведенным анализам, ученые выяснили, этим костям уже порядка 210 тысяч лет.
Читать в источнике
Оценить29
Подробнее о событии
Показать все источники
Найденные 40 лет назад в Греции останки человека оказались древнейшими в Европе
Известиявчера в 16:03
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 02:43, Вашингтон
Космос
Китай к 2025 году запустит еще 100 космических аппаратов
Обновлено вчера в 04:23
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать русский язык и Россию
Советник украинского лидера Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что необходимо сменить название России и русского языка.
Обновлено вчера в 21:58
Экономика
Сотрудник Росстата уволился после публикации об инфляции
Работающий на посту главы межрегионального центра Росстата Евгений Сычев решил уволиться после скандала с опубликованными в Сети раньше положенного срока данными по инфляции, передает ТАСС.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Три человека погибли при пожаре в Дагестане, среди них дети
Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года при пожаре в частном доме в другом населённом пункте Кизлярского района Дагестана, селе Кардоновка, погибли два человека.
Обновлено в 01:18
Политика
Бюст Жукова восстановили в Харькове
Власти Харькова восстановили бюст маршала Георгия Жукова, который в начале лета повалили украинские националисты.
Обновлено в 02:01
Экономика
Россияне стали больше тратить за один поход в магазин
Средний чек за один поход в магазин в июне составил 556 рублей.
Обновлено в 01:57
Здоровье
Названа безвредная для здоровья доза шоколада
Без вреда для здоровья ежедневно можно употреблять половину плитки темного шоколада, рассказали эксперты.
Обновлено в 00:03
Армия и оружие
В Донбассе обстреляли автоколонну с губернатором Донецкой области
Обновлено вчера в 13:50
Экономика
Подрядчика «Росавтодора» подозревают в растрате
Руководителя подрядной компании Росавтодора заподозрили в нецелевом расходовании бюджетных средств, сообщает DEITA.
Обновлено в 01:45
Футбол
Дмитрий Комбаров: моя лучшая игра ещё впереди
Дмитрий Комбаров начинает новую жизнь в самарских "Крыльях Советов" и убеждает Анатолия Самохвалова, что в будущем он будет только прогрессировать.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Россияне погибли из-за шторма в Греции
Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:13
Технологии
В России может появиться доступный спутниковый интернет
К работе в России может приступить британский оператор OneWeb, который с помощью технологий мобильной спутниковой связи планирует обеспечить широкополосным интернетом пользователей по всему миру.
Обновлено вчера в 18:32
Хоккей
«Автомобилист» объявил об изменении размера площадки
В новом сезоне ледовая площадка КРК «Уралец», на котором «Автомобилист» принимает своих соперников, станет уже на два метра.
Обновлено в 02:02
Экономика
В Нью-Йорке суд отклонил иск Лебедева к Блаватнику и Вексельбергу
Миллиардеры Леонард Блаватник и Виктор Вексельберг выиграли судебный процесс по иску бизнесмена Леонида Лебедева, требовавшего от них выплаты около $2 млрд в качестве доли от продажи ТНК-BP, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на постановление суда.
Обновлено вчера в 17:41
Политика
В Закарпатье жители прогнали Порошенко с митинга
Обновлено вчера в 20:19
Политика
Пушилин назвал число получивших российские паспорта жителей ДНР
Порядка 3 тыс. человек в ДНР получили паспорта граждан Российской Федерации.
Обновлено вчера в 19:56
Авто
Минпромторг не включил Tesla и Bugatti Veyron в список дорогостоящих авто
Минпромторг не включил в перечень дорогостоящих машин, с которых уплачивается транспортный налог с повышающим коэффициентом, таких представителей премиального класса, как Tesla Motors Model S, Mercedes Benz S63 АМG 4МАТIС Limousine L и Bugatti Veyron Grand Sport, выявили в Счетной палате.
Обновлено в 02:12
Армия и оружие
В Крыму в рамках учений высадились около 2,5 тыс. десантников
Около 2,5 тыс. военнослужащих Новороссийского десантно-штурмового соединения десантировались в восточной части Крыма на двух площадках в рамках совместного летного тактического учения Воздушно-десантных войск (ВДВ) и Военно-транспортной авиации (ВТА).
Обновлено в 02:30
Армия и оружие
Россия ответила Украине на обвинения во вмешательстве в учения
«Сообщение ВМС Украины о якобы [имевшем место] заходе сторожевого корабля Черноморского флота «Сметливый» в запретную зону проведения учений Sea Breeze — 2019 не соответствует действительности», — говорится в сообщении пресс-службы ЧФ РФ.
Обновлено вчера в 09:02
Экономика
ФНС доначислила табачным компаниям 60 млрд рублей налогов
Федеральная налоговая служба начала выездные проверки российских отделений табачных компаний и уже доначислила 60 млрд рублей налогов без учета пеней и штрафов, пишут "Ведомости" со ссылкой на федерального чиновника.
Обновлено в 02:24
Технологии
Логины и пароли пользователей Ozon утекли в интернет
Представитель пресс-службы Ozon в ответ на вопросы РБК сообщил, что компания мониторит подозрительные активности в интернете и видела базу с данными пользователей.
Обновлено вчера в 11:05
Здоровье
Двухлетняя девочка без радужных оболочек не снимает темные очки
Обновлено вчера в 08:23
Космос
Запуск ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ завершился неудачей
Обновлено вчера в 22:23
Политика
Путин сообщил о договоренностях с Обамой по Украине
Президент РФ Владимир Путин рассказал о договоренностях по Украине, которые были достигнуты с бывшим президентом США Бараком Обамой, когда тот занимал свой пост.
Обновлено 09 июля в 16:43
Общество
Попросившим убежище в Канаде жителям Кузбасса запретили чаепитие
Жителям города Киселёвска Кемеровской области, записавшим в начале июня этого года видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой предоставить убежище из-за опасной экологической ситуации в городе, власти запретили проводить чаепитие.
Обновлено в 00:45
Авто
АвтоВАЗ рассказал о забытой Lada «Сахара»
Обновлено в 02:22
Политика
В Ростове Василий Голубев назначил нового заместителя губернатора
В Ростовской области назначен новый заместитель губернатора, которого назначил Василий Голубев.
Обновлено вчера в 18:35
Общество
На Камчатке многоквартирный дом накренился из-за аномальной жары
Обновлено вчера в 21:46
Авто
Новую Hyundai Creta вновь сфотографировали без камуфляжа
Презентация автомобиля в предсерийной версии состоялась в апреле, а на днях в Сети появились шпионские фотографии новой «Креты» без камуфляжа, опубликованные китайскими СМИ.
Обновлено вчера в 00:38
Кино
Умерла «дива» итальянского кино Валентина Кортезе
Итальянская актриса Валентина Кортезе умерла в Милане. Ей было 96 лет, сообщает агентство ANSA в среду, 10 июля.
Обновлено вчера в 08:42