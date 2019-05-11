В Москве простятся с Сергеем ДоренкоТАСС вчера в 17:05

Церемония прощания с главным редактором радиостанции "Говорит Москва" Сергеем Доренко пройдет в воскресенье на столичном Троекуровском кладбище. Доренко умер 9 мая в возрасте 59 лет за рулем своего мотоцикла в центре Москвы.

В Москве простятся с Сергеем Доренко

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