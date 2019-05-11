Общество

В Москве простятся с Сергеем ДоренкоТАСС вчера в 17:05

Церемония прощания с главным редактором радиостанции "Говорит Москва" Сергеем Доренко пройдет в воскресенье на столичном Троекуровском кладбище. Доренко умер 9 мая в возрасте 59 лет за рулем своего мотоцикла в центре Москвы.
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Прощание с Сергеем Доренко 12 мая не состоится

Москва 2401:41

А.Немерюк: Прощание с журналистом С.Доренко состоится 12 мая на Троекуровском кладбище

Агентство Москвавчера в 12:49

В Москве простятся с Сергеем Доренко

ТАССвчера в 17:05

В Москве сегодня пройдёт прощание с Сергеем Доренко

Говорит Москвавчера в 17:01

Информацию о переносе похорон Сергея Доренко не подтвердили

Вечерняя Москвавчера в 12:54

Кремация журналиста Сергея Доренко состоится 12 мая

РИАМОвчера в 12:10

Прощание с журналистом Сергеем Доренко пройдет сегодня на Троекуровском кладбище

Эхо Москвы01:30
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Культура

Умерла актриса из сериала «Твин Пикс»

Обновлено в 01:16
Происшествия

Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области

В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия

В тайных захоронениях в Мексике обнаружили тела 35 человек

Тела в общей сложности 35 человек обнаружены в трех тайных захоронениях в мексиканском штате Халиско, заявил прокурор штата Херардо Октавио Солис.
Обновлено вчера в 17:51
Хоккей

«Сан-Хосе» победил «Сент-Луис» в первом матче полуфинала плей-офф НХЛ

Обновлено вчера в 22:59
Общество

Майская скрепофобия

В других случаях автор статьи неоднократно и вслух (и никто за язык не тянул) возлагал свои надежды на 6-й флот США, который вот-вот придет и порядок наведет.
Обновлено в 01:00
Общество

Диета DASH может понижать риск сердечной недостаточности на 50%

«Исследование показало, что приверженность диете DASH может способствовать уменьшению риска развития сердечной недостаточности эффективнее любого лекарства», - заявила ведущий автор исследования Клаудия Л. Кампос.
Обновлено вчера в 08:13
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» проболталась про беременность

Обновлено вчера в 22:37
Общество

В Краснодарском крае выпал град размером с перепелиное яйцо

Видеозапись моментально попала в соцсети. На кадрах видны крупные осколки льда размером с перепелиное яйцо.
Обновлено вчера в 15:10
Политика

Помпео в Москве собирается обсудить Афганистан, Венесуэлу и Сирию

Глава Госдепартамента США собирается обсудить ситуацию в Венесуэле. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNBC.
Обновлено в 01:29
Происшествия

В Москве нашли мертвым помощника прокурора

Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 16:02
Здоровье

Как в мегаполисе повторить рекорд 123-летнего Аппаза Илиева

Признанный самым пожилым россиянином 123-летний Аппаз Илиев, который скончался 10 мая, рассказывал журналистам, что никогда не курил, не употреблял алкоголь, избегал приема лекарств, ел овощи только со своего огорода и пил родниковую воду.
Обновлено вчера в 12:22
Футбол

Кокорин может отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде

Обновлено вчера в 23:58
Экономика

В десятку богатейших людей Великобритании вошли трое россиян

В список самых богатых людей Великобритании по версии газеты The Sunday Times попали трое россиян — основатель USM Holdings Алишер Усманов, основной владелец Millhouse Роман Абрамович и крупнейший акционер Альфа-Банка Михаил Фридман, рейтинг опубликован на сайте издания.
Обновлено вчера в 22:44
Армия и оружие

Южная Корея планирует к 2024 году начать внедрение военных роботов

Южная Корея намерена к 2024 году начать внедрение военных роботов, имитирующих животных, змей, насекомых, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на доклад Агентства по программам закупок вооружений.
Обновлено в 00:01
Общество

Под Астраханью обнаружено захоронение богатого сарматского воина

В Астраханской области археологи обнаружили захоронение богатого сарматского воина. Останкам примерно две тысячи лет.
Обновлено вчера в 19:50
Политика

Глава МИД Японии назвал условия ратификации мирного договора с Россией

Ранее в Москве состоялась встреча между главой МИД РФ Сергеем Лавовым и министром иностранных дел Японии Таро Коно.
Обновлено вчера в 06:54
Политика

Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»

Украина будет держать курс на вступление НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
Обновлено вчера в 17:51
Авто

Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать

Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено вчера в 02:51
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции

Прощание с журналистом Сергеем Доренко, намеченное на 12 мая, перенесено.
Обновлено в 01:44
Единоборства

UFC. Андраде нокаутировала Намаюнас и завоевала чемпионский титул

В главном поединке вечера встречались действующая чемпионка в наилегчайшем весе американка Роуз Намаюнас и представительница Бразилии Джессика Андраде.
Обновлено в 01:31
Общество

Власти Сицилии раздают дома россиянам за 1 евро

Помимо обязательной символической платы в 1 евро для будущих жильцов есть только одно условие: за год отремонтировать дом, а некоторые из них пустуют не первый месяц, и также привести в порядок прилегающую территорию, если таковая имеется.
Обновлено в 00:15
Политика

На Кубе вводят контроль за сосисками и яйцами

Министр внутренней торговли Кубы Бетси Диас заявила, что власти страны вводят контроль за социально значимыми продуктами питания.
Обновлено в 00:51
Экономика

В Австралии выпустили 400 млн банкнот с орфографической ошибкой

Резервный банк Австралии (RBA) напечатал около 400 млн купюр номиналом 50 австралийских долларов с ошибкой, сообщает портал News.com.
Обновлено 09 мая в 21:58
Транспорт

В Москве состоится мотопробег в память о Сергее Доренко

Мотоциклисты организуют 12 мая в столице заезд в память о главном редакторе радиостанции «Говорит Москва» Сергее Доренко, который умер 9 мая в результате разрыва аорты.
Обновлено в 00:07
Армия и оружие

США испытали противоракету SM-3 на учениях НАТО

Обновлено вчера в 13:01
Гаджеты

В Сети появились фото смартфонов OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro в чехлах

Накануне анонса смартфонов OnePlus 7 и 7 Pro в Сети появились фото гаджетов в чехлах.
Обновлено вчера в 12:48
Общество

«На улицах полно психов». Американцев рассорило их же оружие

Массовые убийства, расстрелы в школах, несчастные случаи, семейные скандалы с летальным исходом — вопрос о личном оружии в последние годы в США особенно обострился.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Свердловской области два человека погибли при пожаре в деревне

Женщина и ребенок погибли в ночь на воскресенье при пожаре в частном доме в деревне Ретнёво Свердловской области.
Обновлено в 00:17
Политика

Адвокат Трампа отменил свою поездку на Украину

Адвокат американского лидера Дональда Трампа Рудольф Джулиани решил отменить свою поездку в Киев.
Обновлено вчера в 02:51
Происшествия

Приставы обязали ростовчанку выплатить 140 млн рублей из пенсии

Судебные приставы в Ростовской области обязали пенсионерку выплатить 137 миллионов рублей.
Обновлено в 00:39
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Сергей Доренко
Российский журналист
Российский журналист, теле- и радиоведущий, комментатор, продюсер. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва». С 1 сентября 2008 года до 1 июля 2013 года - главный редактор, радиоведущий радиостанции «Русская служба новостей». В прошлом - ведущий информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ с октября 1996 по сентябрь 2000 года.
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