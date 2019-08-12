Экономика
В Государственной думе собираются регламентировать работу аптекОреанда-Новости вчера в 08:57
Депутат Думы Елена Панина считает, что введение фиксированной наценки на лекарства позволит аптекам получать прибыль независимо от цены препаратов. Предполагается, что чёткие границы будут устанавливаться совместно с представителями отрасли.
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с чего всё началось
Депутаты Госдумы намерены ввести фиксированную наценку на различные группы лекарств, ограничить маркетинговые бонусы, а также пересмотреть размер максимально допустимой рыночной доли аптечной сети и фармдистрибутора. Депутаты Госдумы уточнили планы по регулированию деятельности аптек.Коммерсантъ11 августа в 17:57
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Политика
Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа
Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
Обновлено вчера в 16:08
Общество
Профсоюзы предложили перейти на четырехдневную рабочую неделю
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Минтруд предложения по переходу на четырехдневную рабочую неделю, сообщается в заявлении департамента общественных связей аппарата ФНПР.
Обновлено в 02:40
Политика
«Известия»: турпоток из России в Грузию снизился на 70%
Поток российских туристов в Грузию уменьшился более чем на две трети после введения запрета на прямое авиасообщение.
Обновлено вчера в 18:22
Происшествия
Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве
Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения в особо тяжких преступлениях, в том числе убийстве, сообщил начальник управления Генпрокуратуры по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев.
Обновлено в 02:35
Армия и оружие
«Танк ядерного апокалипсиса» выставили в музее в Ростовской области
Высокозащищенное транспортное средство «Ладога» было передано сюда с базы хранения войск связи и обозначается в источниках как «машина разведки и управления».
Обновлено в 03:40
Единоборства
Джонс не хочет боя с Кормье в тяжёлом весе
На протяжении своей карьеры Джонс дважды дрался с Кормье за титул чемпиона в полутяжёлом весе и оба раза побеждал, однако вторая победа была аннулирована из-за положительного допинг-теста.
Обновлено в 03:02
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать вареную колбасу
«Вареная колбаса, произведенная по ГОСТу, должна иметь следующий ингредиентный состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон)»,— приводит «РИА Новости» слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.
Обновлено в 03:02
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 02:25
Происшествия
Спасавшего детей в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества
Обновлено вчера в 22:58
Общество
Пласидо Доминго обвинили в домогательствах
Несколько женщин обвинили испанскую оперную звезду Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах, сообщает Associated Press.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие
Разведка США считает, что под Северодвинском взорвался «Буревестник»
Разведывательные службы США считают, что взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области связан с неудачными испытаниями крылатой ракеты с ядерной двигательной установкой «Буревестник».
Обновлено вчера в 15:21
Общество
Судью Хахалеву отстранили от ведения процессов
Обновлено вчера в 16:48
Авто
В России снизят пошлины на иномарки
Таможенные пошлины на легковые автомобили снизятся в сентябре этого года.
Обновлено в 01:45
Общество
Любовь Соболь снова оштрафовали на 300 тысяч рублей
Ранее Щербинский суд столицы оштрафовал Соболь также на 300 тысяч рублей по той же статье Кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено вчера в 12:29
Происшествия
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Камчатке
Вертолет Ми-8 с туристами на борту совершил жесткую посадку на Камчатке. Пострадал один человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 02:21
Теннис
Шарапова вышла во второй круг турнира в Цинциннати
Российская теннисистка Мария Шарапова вышла во второй круг турнира в Цинциннати, обыграв американку Элисон Риске.
Обновлено вчера в 21:59
Общество
Британцы высмеяли наряды подружек невесты в Интернете
В сообществе под названием That's It, I'm Wedding Shaming в Facebook опубликовали снимок со свадьбы, где одна подружка невесты надела короткий обтягивающий топ и узкую юбку с вырезом до бедра, а другая — слишком короткое кружевное платье.
Обновлено в 02:52
Экономика
Минэкономразвития заявило об отсутствии технической рецессии
«Очищенный от сезонности темп роста ВВП во II квартале 2019 года оценивается на уровне 0,4% в квартальном выражении после разового снижения на 0,2% в I квартале, что позволяет говорить об отсутствии технической рецессии в российской экономике», — приводит ТАСС сообщение министерства.
Обновлено вчера в 12:21
Происшествия
Девушка подала в СК заявление на избившего ее полицейского
Обновлено вчера в 08:45
Гаджеты
ОС «Роса» получила сертификат совместимости с продукцией iRU
Для корпоративных пользователей ОС Rosa при работе одной из важных задач является корректная работа с криптографией, и подтвержденная совместимость с персональными компьютерами отечественного производства обеспечивает такую правильную работу криптографических систем.
Обновлено в 03:12
Политика
Трамп может назначить послом США в России спецпредставителя по КНДР
Президент США Дональд Трамп может сделать спецпредставителя по Северной Корее Стивена Бигана кандидатом на пост посла в России, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:38
Происшествия
Российский альпинист сорвался при восхождении на Эльбрус
Сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России отправились на помощь альпинисту, сорвавшемуся на склоне Эльбруса при восхождении, сообщил ТАСС во вторник замначальника отряда Альберт Хаджиев.
Обновлено в 02:15
Политика
Economist: Россия стала самой упоминаемой страной в Twitter Трампа
Россия чаще других государств упоминается в твитах президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 03:03
Политика
Журналист Шевченко взял назад свои слова о Кадырове
Журналист Максим Шевченко признал, что допустил резкость в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова в дискуссии о личности имама Шамиля.
Обновлено вчера в 12:44
Политика
Юрист попросил ГИБДД наказать Путина за езду на мотоцикле без шлема
Юрист из Владивостока Максим Чихунов попросил ГИБДД привлечь президента России Владимира Путина, а также его пассажиров к административной ответственности за езду на мотоцикле без шлема.
Обновлено вчера в 08:15
Происшествия
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Обновлено 11 августа в 21:39
Общество
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16