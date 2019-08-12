Депутаты Госдумы намерены ввести фиксированную наценку на различные группы лекарств, ограничить маркетинговые бонусы, а также пересмотреть размер максимально допустимой рыночной доли аптечной сети и фармдистрибутора. Депутаты Госдумы уточнили планы по регулированию деятельности аптек.

с чего всё началось

Депутат Думы Елена Панина считает, что введение фиксированной наценки на лекарства позволит аптекам получать прибыль независимо от цены препаратов. Предполагается, что чёткие границы будут устанавливаться совместно с представителями отрасли.

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