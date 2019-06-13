Политика
В Госкино Украины хотят запретить сериал «Сваты»News.ru вчера в 13:52
Сериал «Сваты» с 2015 года был запрещён на Украине законом «О защите информационного телерадиопространства», так как он якобы содержит «российскую пропаганду».
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с чего всё началось
Один из членов экспертной комиссии, Мария Гурская, программный директор канала «Эспресо», объяснила отказ тем, что в сериале названия госучреждений написаны на русском языке, а некоторые вывески — на украинском, что создает впечатление «интеграции Украины в российское пространство».РБКвчера в 20:55
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Украинская группа «1+1 Медиа» считает запрет сериала «Сваты» политически мотивированным
Комсомольская правдавчера в 18:16
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Обновлено в 05:56
Политика
Трамп назвал лучшую альтернативу «Северному потоку — 2»
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В седьмом матче финальной серии Национальной хоккейной Лиги (НХЛ) "Сент-Луис" обыграл "Бостон Брюинз" со счетом 4:1. Стоит отметить, что для команды победа в Кубке Стэнли стала первой в истории клуба.
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Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил дебош во Внуково
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Акции «Интер РАО» подорожали на Московской бирже на 14%
Обыкновенные акции "Интер РАО" подорожали в ходе торгов на Московской бирже в четверг на 14,23% и достигли 4,872 рубля за бумагу.
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Актер Станислав Садальский в соцсетях сообщил о смерти популярной в пятидесятых годах прошлого века певицы Ирины Бржевской.
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