В Госкино Украины хотят запретить сериал «Сваты»News.ru вчера в 13:52

с чего всё началось

Сериал «Сваты» с 2015 года был запрещён на Украине законом «О защите информационного телерадиопространства», так как он якобы содержит «российскую пропаганду».

Здоровье Мать спасла жизнь сыну, заметив на его руке покраснение Жительница острова Джерси Александра Радди спасла жизнь восьмилетнему сыну, разглядев на него руке странное покраснение.

Политика Медведев заявил о медленном расходовании средств по линии нацпроектов Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что по ряду направлений средства бюджета расходуют медленно, это касается и финансирования национальных проектов, к 14 июня премьер ждет доклады по реализации мер для исправления ситуации.

Происшествия Прояснилась судьба атакованного танкера в Оманском заливе Телеканал Al-Mayadeen сообщал, что один из двух атакованных в Оманском заливе танкеров Front Altair затонул.

Происшествия Россия требует от Эстонии 720 тысяч евро за задержанное судно Россия требует от Эстонии залог в размере 720 тысяч евро за задержанное в мае за лов рыбы в исключительной экономической зоне РФ судна Roxen.

Политика Совет США по географическим названиям переименовал Киев Совет США по географическим названиям изменил официальное написание Киева в международной базе, сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

Происшествия Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.

Происшествия Подростка госпитализировали после задержания на акции в Москве Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы обратилась к прокурору города в связи с информацией о госпитализации подростка, задержанного на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова, из отдела внутренних дел по району Алексеевский.

Кино Иностранным кинематографистам просубсидируют съемки фильмов в России Чтобы иностранная киностудия получила через своего российского партнера компенсацию, ее бюджет на съемки в России должен быть не менее 20 млн руб. для художественного фильма и 10 млн руб. для анимационного (в обоих случаях минимальный хронометраж картины равен 60 минутам), 5 млн руб. — для документального фильма (40 минут) и одного эпизода сериала (15 минут).

Армия и оружие Самолеты ВКС нанесли удары по позициям террористов в Идлибе Самолеты ВКС России нанесли четыре бомбовых удара по террористам в Идлибе по координатам, указанным турецкой стороной, сообщает Минобороны России.

Политика Генштаб ВСУ отказался от прохода через Керченский пролив В ближайшее время украинские военные корабли не будут пытаться пройти через Керченский полив, заявил глава генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

Политика Трамп назвал лучшую альтернативу «Северному потоку — 2» Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон «защищает» Европу от России, пытаясь заблокировать строительство газопровода «Северный поток – 2», и призвал ЕС отказаться от российского голубого топлива в пользу американского сжиженного природного газа (СПГ).

Культура «Коммунисты России» пригрозили уголовными делами за сериал «Чернобыль» «Коммунисты России» требуют возбудить уголовные дела за публичную клевету в отношении создателей сериала «Чернобыль» HBO и запретить им въезд на территорию страны.

Хоккей «Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли В седьмом матче финальной серии Национальной хоккейной Лиги (НХЛ) "Сент-Луис" обыграл "Бостон Брюинз" со счетом 4:1. Стоит отметить, что для команды победа в Кубке Стэнли стала первой в истории клуба.

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Происшествия Свердловская больница выплатит миллион рублей ослепшей пациентке Свердловская больница выплатит один миллион рублей пациентке, ослепшей на один глаз.

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Шоу-бизнес Садальский сообщил о смерти певицы Ирины Бржевской Актер Станислав Садальский в соцсетях сообщил о смерти популярной в пятидесятых годах прошлого века певицы Ирины Бржевской.