Политика

В Госкино Украины хотят запретить сериал «Сваты»News.ru вчера в 13:52

Сериал «Сваты» с 2015 года был запрещён на Украине законом «О защите информационного телерадиопространства», так как он якобы содержит «российскую пропаганду».
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с чего всё началось
Один из членов экспертной комиссии, Мария Гурская, программный директор канала «Эспресо», объяснила
 отказ тем, что в сериале названия госучреждений написаны на русском языке, а некоторые вывески — на украинском, что создает впечатление «интеграции Украины в российское пространство».
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Охота на русских: новая выходка националистов на Украине

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ТАССвчера в 13:02

На Украине запретили сериал «Сваты»

Известия03:51
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Обновлено в 05:51
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Происшествия

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Политика

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Обновлено в 05:51
Кино

Скончалась актриса из «Секса в большом городе»

Обновлено в 03:54
Происшествия

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Обновлено в 05:52
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Происшествия

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Обновлено в 05:02
Происшествия

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Обновлено вчера в 14:03
Кино

Иностранным кинематографистам просубсидируют съемки фильмов в России

Чтобы иностранная киностудия получила через своего российского партнера компенсацию, ее бюджет на съемки в России должен быть не менее 20 млн руб. для художественного фильма и 10 млн руб. для анимационного (в обоих случаях минимальный хронометраж картины равен 60 минутам), 5 млн руб. — для документального фильма (40 минут) и одного эпизода сериала (15 минут).
Обновлено в 02:00
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Политика

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«Коммунисты России» требуют возбудить уголовные дела за публичную клевету в отношении создателей сериала «Чернобыль» HBO и запретить им въезд на территорию страны.
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