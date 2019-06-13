Политика

На Украине запретили популярный сериал «Сваты»Газета Кемерова 00:43

Госагентство Украины по вопросам кино отказало медиахолдингу «1+1 media» в выдаче прокатного удостоверения на показ второго сезона сериала «Сваты», сообщается на сайте медиахолдинга.
Читать в источнике
с чего всё началось
Один из членов экспертной комиссии, Мария Гурская, программный директор канала «Эспресо», объяснила
 отказ тем, что в сериале названия госучреждений написаны на русском языке, а некоторые вывески — на украинском, что создает впечатление «интеграции Украины в российское пространство».
РБКвчера в 20:55

Подробнее о событии

Охота на русских: новая выходка националистов на Украине

Газета.Ru03:52

Фильм с участием Зеленского используют в политических игрищах — СМИ

REGNUM10 июня в 08:39

На Украине снова запретили «Сватов»

Lenta.ruвчера в 21:45

Госкино Украины вновь запретило прокат сериала студии Зеленского «Сваты»

РБКвчера в 20:55

Украинская группа «1+1 Медиа» считает запрет сериала «Сваты» политически мотивированным

Комсомольская правдавчера в 18:16

СМИ: комиссия Госкино Украины проголосовала за запрет сериала «Сваты»

ТАССвчера в 13:02

На Украине запретили сериал «Сваты»

Известия03:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 04:45, Ашберн
Происшествия

В Оманском заливе атаковали два танкера

Обновлено в 04:17
Происшествия

Адвокат Кущевской банды допустил «воскрешение» Цапка

Ситуация с "воскрешением" лидера Кущевской банды Сергея Цапка кажется невозможной, но отрицать ее не стоит.
Обновлено в 04:35
Происшествия

В Казахстане назвали число задержанных со дня президентских выборов

В Казахстане со дня выборов президента — 9 июня — за участие в несанкционированных протестах задержали 957 человек, сообщил 13 июня глава службы по защите общественных интересов Генпрокуратуры страны Сапарбек Нурпеисов.
Обновлено в 04:35
Хоккей

Кубок Стэнли впервые достался «Сент-Луис Блюз»

Клуб с полувековой историей обыграл шестикратных чемпионов НХЛ «Бостон Брюинс» Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» в ночь на четверг со счетом 4:1 победили в гостях соперников из «Бостон Брюинс» в седьмом матче финальной серии play-off Национальной хоккейной Лиги (НХЛ) и впервые в своей 51-летней истории завоевали Кубок Стэнли — 4-3.
Обновлено в 01:11
Транспорт

В московском метро произошел сбой в работе билетных автоматов

Московский метрополитен информирует пассажиров о сбое в работе автоматов по продаже билетов, систему восстанавливают, сообщили в пресс-службе метро.
Обновлено в 02:43
Происшествия

Детский омбудсмен запросил прокуратуру о задержаниях на акции 12 июня

Общественная наблюдательная комиссия Москвы сообщила, что получила информацию о задержании семи подростков и об избиении одного из них.
Обновлено в 03:55
Происшествия

В Севастополе нашли девушку, спасшую ребенка во время потопа

В Севастополе нашли девушку спасшую ребенка во время ливня, сообщает информационное агентство «Севастополь».
Обновлено вчера в 15:39
Политика

Трамп согласился применить компромат против соперников

Президент США Дональд Трамп заявил, что безоговорочно примет информацию, компрометирующую его противника.
Обновлено вчера в 22:36
Общество

Россияне назвали свои траты в случае выигрыша в лотерею $1 млн

Всероссийский опрос проводился в мае, в нем приняли участие 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.
Обновлено в 03:29
Политика

Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv

Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.
Обновлено в 01:31
Экономика

Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям

Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям Падение реальных доходов населения и конкуренция розничных сетей за покупателя привели к тому, что более 50% россиян приобретают товары только со скидками.
Обновлено вчера в 18:02
Футбол

«Айнтрахт» рассчитывает подписать вратаря «ПСЖ»

В минувшем сезоне Трапп провел 45 матчей за "Айнтрахт", в которых пропустил 61 гол.
Обновлено вчера в 21:55
Наука

Физики не смогли объяснить прозрачность Солнца ошибками теории

Физики из США и Франции получили сильно ионизированную плазму никеля и хрома, разогрев эти металлы с помощью мощного рентгеновского лазера, а затем измерили ее прозрачность.
Обновлено 11 июня в 10:43
Общество

Свердловскую область ждут заморозки до -2

Конец недели в Свердловской области ознаменуется заморозками и похолоданием до -2 градусов.
Обновлено в 03:49
Происшествия

В Южноуральске по подозрению в преступлении задержан главврач больницы

Во вторник, 11 июня, вечером сотрудники отдела следственного комитета Южноуральска совместно с Управлением ФСБ задержали главного врача южноуральской больницы Владимира Яковлева.
Обновлено в 01:44
Общество

Ушел из жизни петербургский журналист Андрей Петров

Скончался известный журналист Андрей Петров, сообщили в Союзе журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Обновлено в 03:11
Происшествия

Состояние Алибасова остается тяжелым

Обновлено вчера в 07:35
Общество

Жители России назвали любимые мультфильмы

Советский мультфильм «Ну, погоди!» является самым любимым у жителей России. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 00:40
Происшествия

Появилось видео задержания экс-главы СК по Волгоградской области

В Сети появилось видео задержания бывшего руководителя управления следственного комитета по Волгоградской области Михаила Музраева.
Обновлено в 03:48
Экономика

Акции «Интер РАО» подорожали на Московской бирже на 14%

Обыкновенные акции "Интер РАО" подорожали в ходе торгов на Московской бирже в четверг на 14,23% и достигли 4,872 рубля за бумагу.
Обновлено в 04:24
Энергетика

Мировые цены на нефть упали на 3%

В связи с опасениями инвесторов из-за роста запасов в США цены на нефть снизились на 3%. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 05:41
Политика

Эрдоган назвал завершенным делом покупку Турцией С-400

Обновлено вчера в 21:43
Происшествия

Уралец пойдет под суд за подделку документа при приеме ребенка в школу

В мировой суд Верх-Исетского района Екатеринбурга поступило дело местного жителя, которого обвиняют в подделке свидетельства о регистрации для зачисления ребенка в первый класс.
Обновлено в 03:00
Политика

Президент Польши назвал преимущество поляков над русскими

Президент Польши Анджей Дуда считает, что поляки более храбрые, чем русские. Слова политика передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 16:56
Происшествия

Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева

Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково.
Обновлено вчера в 10:58
Общество

Ошибка Медведевой с цветами флага России вызвала споры в сети

Обновлено в 00:50
Армия и оружие

Немецкие СМИ назвали российскую противоракету «оружием конца света»

Новейшая российская ракета системы ПРО ПРС-1М является самой быстрой ракетой в мире и может стать «настоящим оружием конца света», пишет немецкое издание Stern.
Обновлено вчера в 20:58
Общество

ГИБДД вводит новый тест на опьянение

В новой редакции вводится шестое основание: показания приборов (средств), свидетельствующих об обнаружении наличия алкоголя или наркотических веществ.
Обновлено в 03:32
Экономика

Минстрой опроверг перенос сроков перехода на эскроу-счета

Сроки перехода на новую систему долевого строительства с использованием эскроу-счетов не переносятся, заявил в четверг на селекторном совещании с регионами замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.
Обновлено в 04:06
Происшествия

В Колпино поезд насмерть сбил подростка

Обновлено в 03:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сваты
Сериал, 2008–2013 (16+)
Обычная современная девочка Женя изучает английский, разбирается в мобильных и компьютерах, а когда вырастет, хочет стать президентом страны или его женой. И вот, ее родители едут отдыхать в Италию, и оставляют Женю под присмотр бабушек и дедушек. Но в результате телефонной путаницы присмотреть за ребенком приезжают два комплекта бабушек и дедушек - и родители мамы Маши (типичные сельские жители), и родители папы Максима (напротив, типичные городские). Между сватами начинается борьба за внучку. Они пытаются перетянуть Женю на свою сторону всеми доступными способами: балуют, задаривают, задабривают, закармливают, зацеловывают и прочие 'за...'...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное