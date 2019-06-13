Политика
На Украине запретили популярный сериал «Сваты»Газета Кемерова 00:43
Госагентство Украины по вопросам кино отказало медиахолдингу «1+1 media» в выдаче прокатного удостоверения на показ второго сезона сериала «Сваты», сообщается на сайте медиахолдинга.
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с чего всё началось
Один из членов экспертной комиссии, Мария Гурская, программный директор канала «Эспресо», объяснила отказ тем, что в сериале названия госучреждений написаны на русском языке, а некоторые вывески — на украинском, что создает впечатление «интеграции Украины в российское пространство».РБКвчера в 20:55
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Украинская группа «1+1 Медиа» считает запрет сериала «Сваты» политически мотивированным
Комсомольская правдавчера в 18:16
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