На Украине запретили популярный сериал «Сваты»Газета Кемерова 00:43

с чего всё началось

Госагентство Украины по вопросам кино отказало медиахолдингу «1+1 media» в выдаче прокатного удостоверения на показ второго сезона сериала «Сваты», сообщается на сайте медиахолдинга.

Происшествия Адвокат Кущевской банды допустил «воскрешение» Цапка Ситуация с "воскрешением" лидера Кущевской банды Сергея Цапка кажется невозможной, но отрицать ее не стоит.

Происшествия В Казахстане назвали число задержанных со дня президентских выборов В Казахстане со дня выборов президента — 9 июня — за участие в несанкционированных протестах задержали 957 человек, сообщил 13 июня глава службы по защите общественных интересов Генпрокуратуры страны Сапарбек Нурпеисов.

Хоккей Кубок Стэнли впервые достался «Сент-Луис Блюз» Клуб с полувековой историей обыграл шестикратных чемпионов НХЛ «Бостон Брюинс» Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» в ночь на четверг со счетом 4:1 победили в гостях соперников из «Бостон Брюинс» в седьмом матче финальной серии play-off Национальной хоккейной Лиги (НХЛ) и впервые в своей 51-летней истории завоевали Кубок Стэнли — 4-3.

Транспорт В московском метро произошел сбой в работе билетных автоматов Московский метрополитен информирует пассажиров о сбое в работе автоматов по продаже билетов, систему восстанавливают, сообщили в пресс-службе метро.

Происшествия Детский омбудсмен запросил прокуратуру о задержаниях на акции 12 июня Общественная наблюдательная комиссия Москвы сообщила, что получила информацию о задержании семи подростков и об избиении одного из них.

Происшествия В Севастополе нашли девушку, спасшую ребенка во время потопа В Севастополе нашли девушку спасшую ребенка во время ливня, сообщает информационное агентство «Севастополь».

Политика Трамп согласился применить компромат против соперников Президент США Дональд Трамп заявил, что безоговорочно примет информацию, компрометирующую его противника.

Общество Россияне назвали свои траты в случае выигрыша в лотерею $1 млн Всероссийский опрос проводился в мае, в нем приняли участие 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

Политика Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.

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Футбол «Айнтрахт» рассчитывает подписать вратаря «ПСЖ» В минувшем сезоне Трапп провел 45 матчей за "Айнтрахт", в которых пропустил 61 гол.

Наука Физики не смогли объяснить прозрачность Солнца ошибками теории Физики из США и Франции получили сильно ионизированную плазму никеля и хрома, разогрев эти металлы с помощью мощного рентгеновского лазера, а затем измерили ее прозрачность.

Общество Свердловскую область ждут заморозки до -2 Конец недели в Свердловской области ознаменуется заморозками и похолоданием до -2 градусов.

Происшествия В Южноуральске по подозрению в преступлении задержан главврач больницы Во вторник, 11 июня, вечером сотрудники отдела следственного комитета Южноуральска совместно с Управлением ФСБ задержали главного врача южноуральской больницы Владимира Яковлева.

Общество Ушел из жизни петербургский журналист Андрей Петров Скончался известный журналист Андрей Петров, сообщили в Союзе журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Общество Жители России назвали любимые мультфильмы Советский мультфильм «Ну, погоди!» является самым любимым у жителей России. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Происшествия Появилось видео задержания экс-главы СК по Волгоградской области В Сети появилось видео задержания бывшего руководителя управления следственного комитета по Волгоградской области Михаила Музраева.

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Энергетика Мировые цены на нефть упали на 3% В связи с опасениями инвесторов из-за роста запасов в США цены на нефть снизились на 3%. Об этом сообщает РИА "Новости".

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Политика Президент Польши назвал преимущество поляков над русскими Президент Польши Анджей Дуда считает, что поляки более храбрые, чем русские. Слова политика передает «Интерфакс».

Происшествия Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково.

Армия и оружие Немецкие СМИ назвали российскую противоракету «оружием конца света» Новейшая российская ракета системы ПРО ПРС-1М является самой быстрой ракетой в мире и может стать «настоящим оружием конца света», пишет немецкое издание Stern.

Общество ГИБДД вводит новый тест на опьянение В новой редакции вводится шестое основание: показания приборов (средств), свидетельствующих об обнаружении наличия алкоголя или наркотических веществ.