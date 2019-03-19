Общество

В Госдуме оценили законопроект о возврате сезонного перевода времениRT на русском 06:43

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал внесение законопроекта, предлагающего вернуть в России сезонный перевод времени. Автором инициативы является депутат нижней палаты парламента Андрей Барышев.
Читать в источнике
с чего всё началось
В пояснительной записке к документу указано
, что стрелки часов будут переводить ежегодно в последнее воскресенье марта на один час вперед и в последнее воскресенье октября на один час назад.
БИЗНЕС Online04:48

Подробнее о событии

Российские аграрии неоднозначно оценили риски для животных при сезонных переводах времени

ТАСС12:06

Депутат Госдумы объяснил свое предложение вернуть сезонный перевод времени

Телеканал 360°11:08

В Госдуме раскритиковали инициативу вернуть перевод часов

ФАН08:20

В Госдуму внесли законопроект о возвращении сезонного перевода времени

РИА Новости07:54

Автор законопроекта о возвращении «зимнего» и «летнего» времени объяснил свою идею

URA.Ru07:38

В Госдуме отреагировали на внесённый законопроект о возврате сезонного перевода часов

RT на русском08:33

В Госдуме объяснили законопроект о возвращении сезонного перевода времени

Известия08:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 13:14, Ашберн
Общество

Тамбовчане увидят самую большую Луну и «воронье полнолуние»

Поздно вечером 19 марта тамбовчане смогут наблюдать самую большую Луну за весь месяц.
Обновлено в 05:59
Футбол

Андрей Дикань: «С Карпиным у меня не было конфликта»

Экс-футболист и бывший голкипер "Спартака" Андрей Дикань в эксклюзивном интервью "СЭ" рассказал о взаимоотношениях с Валерием Карпиным, который возглавлял красно-белых с 2012 по 2014 год, когда там выступал вратарь.
Обновлено в 12:13
Авто

«Яндекс» совместно с Hyundai Mobis разработают беспилотные автомобили

«Яндекс» подписал соглашение о создании программно- аппаратного комплекса для беспилотников 4 и 5 уровня автономности с производителем автомобильных компонентов Hyundai Mobis.
Обновлено в 10:22
Культура

Анна Седокова пристраивает собак

Анна Седокова решила помочь приюту для собак Super.Sobaka.
Обновлено в 12:27
Политика

США ввели санкции против золотодобывающей компании Венесуэлы

Напомним, в последние месяцы США несколько раз расширяли санкции против Венесуэлы.
Обновлено в 10:55
Экономика

Росстат приостановит ежемесячную публикацию о доходах населения

Росстат рассмотрит переход на квартальный график публикации данных о доходах россиян, объявил руководитель ведомства Павел Малков по итогам заседания научно-методологического совета Росстата, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 12:46
Кино

HBO просят фанатов «Игры престолов» найти спрятанные по миру троны

Обновлено в 10:50
Политика

Путин провел телефонный разговор с Назарбаевым

«Днем сегодня был телефонный разговор президента Путина с президентом Назарбаевым, но мы не располагаем информацией о содержании этого разговора», - цитирует ТАСС Дмитрия Пескова.
Обновлено в 10:16
Общество

Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров

В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров.
Обновлено вчера в 12:57
Авто

Кроссовер Bentley Bentayga Pearl of the Gulf посвятили добыче жемчуга

Всего пять экземпляров модели Bentayga Pearl of the Gulf («Жемчужина залива») будет продано во всём мире.
Обновлено в 05:25
Политика

В Турции соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока»

В Турции провели сварку стыка, который соединяет морскую и прибрежную секции газопровода "Турецкий поток".
Обновлено в 06:01
Транспорт

Новый плацкартный вагон будет «помечен»

Пассажиры, покупая билеты на поезд № 19/20 Ростов-на-Дону–Москва и № 11/12 Анапа–Москва, не знают, поедут в новом вагоне или в старом.
Обновлено в 10:50
Недвижимость

Банки начали продавать квартиры с жильцами

Речь идет о продаже приобретенной по ипотеке недвижимости с зарегистрированными или прописанными жильцами, владельцы которой не в состоянии обслуживать долги.
Обновлено в 10:16
Общество

Медведев распорядился проиндексировать зарплаты бюджетников на 4,3%

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации с 1 октября зарплат федеральных госслужащих и бюджетников на 4,3%. Об этом сообщается на портале правовой информации.
Обновлено в 08:42
Политика

Марина Ковтун покидает пост губернатора Мурманской области

Обновлено в 12:14
Здоровье

В США родился аномально крупный ребенок

Обновлено в 12:42
Футбол

Роналду открыл в Мадриде клинику по пересадке волос

Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду планирует открыть в Испании центр, который будет заниматься трансплантацией волос.
Обновлено вчера в 13:02
Происшествия

Петербургская биржа приостановила торги из-за проверки в дата-центре

"Подтверждаем факт проведения проверки правоохранительными органами в помещении дата-центра, где, в том числе, расположены наши сервера", - заявил представитель биржи РИА Новости.
Обновлено в 08:24
Происшествия

В Симферополе обсуждают хлопок в центре города

Обновлено в 10:03
Транспорт

Власти Петербурга планируют заменить все автобусы на электробусы

Правительство Санкт-Петербурга в перспективе намерено полностью заменить автобусы города на более экологичные электробусы.
Обновлено в 08:15
Происшествия

Подростки в Воронеже избили бездомного и выложили видео в Сеть

Обновлено в 09:39
Наука

Аналог Нобелевской премии по математике впервые присудили женщине

Обновлено в 12:41
Происшествия

Обвиняемому в измене сотруднику ЦНИИмаше продлили срок ареста

Сотруднику головного научного института «Роскосмоса» (ЦНИИмаш) Виктору Кудрявцеву продлили срок ареста.
Обновлено в 09:41
Политика

Путин выступит на коллегии Генпрокуратуры

В Генпрокуратуре России состоится расширенное заседание коллегии. Оценку работе контролирующей организации даст президент России.
Обновлено в 01:43
Экономика

Глава Сбербанка прокомментировал снижение тарифов банков на эквайринг

Ранее Банк России совместно с платежными системами разработал предложения по снижению банковских тарифов на эквайринг.
Обновлено в 08:40
Происшествия

50 случаев инцеста: в Испании задержан преступник

В Испании задержали британца, которого разыскивали за 50 с лишним преступлений сексуального характера.
Обновлено в 12:46
Политика

Трамп допустил членство Бразилии в НАТО

США всерьез рассматривают возможность членства Бразилии в НАТО и других альянсах.
Обновлено в 12:48
Политика

МИД России вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

МИД России возвращает Украине ноту протеста в связи с поездкой российского лидера Владимира Путина в Крым без рассмотрения.
Обновлено в 11:35
Политика

Путин подписал законы о неуважении к власти и фейковых новостях

Президент России Владимир Путин подписал законы о наказании за публикацию фейковых новостей и неуважение к власти.
Обновлено в 02:07
Футбол

Кокорин рассказал о подарках на свой день рождения

Отбывающий наказание в СИЗО "Бутырка" нападающий "Зенита" Александр Кокорин рассказал, как проведет свой день рождения, передают "Известия".
Обновлено вчера в 23:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное