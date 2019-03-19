Общество
В Госдуме оценили законопроект о возврате сезонного перевода времениRT на русском 06:43
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал внесение законопроекта, предлагающего вернуть в России сезонный перевод времени. Автором инициативы является депутат нижней палаты парламента Андрей Барышев.
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с чего всё началось
В пояснительной записке к документу указано, что стрелки часов будут переводить ежегодно в последнее воскресенье марта на один час вперед и в последнее воскресенье октября на один час назад.БИЗНЕС Online04:48
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Общество
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Поздно вечером 19 марта тамбовчане смогут наблюдать самую большую Луну за весь месяц.
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Экс-футболист и бывший голкипер "Спартака" Андрей Дикань в эксклюзивном интервью "СЭ" рассказал о взаимоотношениях с Валерием Карпиным, который возглавлял красно-белых с 2012 по 2014 год, когда там выступал вратарь.
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«Яндекс» подписал соглашение о создании программно- аппаратного комплекса для беспилотников 4 и 5 уровня автономности с производителем автомобильных компонентов Hyundai Mobis.
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Анна Седокова решила помочь приюту для собак Super.Sobaka.
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Обновлено вчера в 12:57
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Кроссовер Bentley Bentayga Pearl of the Gulf посвятили добыче жемчуга
Всего пять экземпляров модели Bentayga Pearl of the Gulf («Жемчужина залива») будет продано во всём мире.
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Новый плацкартный вагон будет «помечен»
Пассажиры, покупая билеты на поезд № 19/20 Ростов-на-Дону–Москва и № 11/12 Анапа–Москва, не знают, поедут в новом вагоне или в старом.
Обновлено в 10:50
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Банки начали продавать квартиры с жильцами
Речь идет о продаже приобретенной по ипотеке недвижимости с зарегистрированными или прописанными жильцами, владельцы которой не в состоянии обслуживать долги.
Обновлено в 10:16
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Медведев распорядился проиндексировать зарплаты бюджетников на 4,3%
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации с 1 октября зарплат федеральных госслужащих и бюджетников на 4,3%. Об этом сообщается на портале правовой информации.
Обновлено в 08:42
Политика
Марина Ковтун покидает пост губернатора Мурманской области
Обновлено в 12:14
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В США родился аномально крупный ребенок
Обновлено в 12:42
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Роналду открыл в Мадриде клинику по пересадке волос
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Обновлено вчера в 13:02
Происшествия
Петербургская биржа приостановила торги из-за проверки в дата-центре
"Подтверждаем факт проведения проверки правоохранительными органами в помещении дата-центра, где, в том числе, расположены наши сервера", - заявил представитель биржи РИА Новости.
Обновлено в 08:24
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В Симферополе обсуждают хлопок в центре города
Обновлено в 10:03
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Обновлено в 08:15
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Обвиняемому в измене сотруднику ЦНИИмаше продлили срок ареста
Сотруднику головного научного института «Роскосмоса» (ЦНИИмаш) Виктору Кудрявцеву продлили срок ареста.
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Политика
Путин выступит на коллегии Генпрокуратуры
В Генпрокуратуре России состоится расширенное заседание коллегии. Оценку работе контролирующей организации даст президент России.
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Экономика
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Ранее Банк России совместно с платежными системами разработал предложения по снижению банковских тарифов на эквайринг.
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В Испании задержали британца, которого разыскивали за 50 с лишним преступлений сексуального характера.
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Трамп допустил членство Бразилии в НАТО
США всерьез рассматривают возможность членства Бразилии в НАТО и других альянсах.
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МИД России вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
МИД России возвращает Украине ноту протеста в связи с поездкой российского лидера Владимира Путина в Крым без рассмотрения.
Обновлено в 11:35
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Путин подписал законы о неуважении к власти и фейковых новостях
Президент России Владимир Путин подписал законы о наказании за публикацию фейковых новостей и неуважение к власти.
Обновлено в 02:07
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Кокорин рассказал о подарках на свой день рождения
Отбывающий наказание в СИЗО "Бутырка" нападающий "Зенита" Александр Кокорин рассказал, как проведет свой день рождения, передают "Известия".
Обновлено вчера в 23:02