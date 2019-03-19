В Госдуме оценили законопроект о возврате сезонного перевода времениRT на русском 06:43

с чего всё началось

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал внесение законопроекта, предлагающего вернуть в России сезонный перевод времени. Автором инициативы является депутат нижней палаты парламента Андрей Барышев.

В Госдуме оценили законопроект о возврате сезонного перевода времени

Общество Тамбовчане увидят самую большую Луну и «воронье полнолуние» Поздно вечером 19 марта тамбовчане смогут наблюдать самую большую Луну за весь месяц.

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Авто «Яндекс» совместно с Hyundai Mobis разработают беспилотные автомобили «Яндекс» подписал соглашение о создании программно- аппаратного комплекса для беспилотников 4 и 5 уровня автономности с производителем автомобильных компонентов Hyundai Mobis.

Культура Анна Седокова пристраивает собак Анна Седокова решила помочь приюту для собак Super.Sobaka.

Политика США ввели санкции против золотодобывающей компании Венесуэлы Напомним, в последние месяцы США несколько раз расширяли санкции против Венесуэлы.

Экономика Росстат приостановит ежемесячную публикацию о доходах населения Росстат рассмотрит переход на квартальный график публикации данных о доходах россиян, объявил руководитель ведомства Павел Малков по итогам заседания научно-методологического совета Росстата, передает корреспондент РБК.

Политика Путин провел телефонный разговор с Назарбаевым «Днем сегодня был телефонный разговор президента Путина с президентом Назарбаевым, но мы не располагаем информацией о содержании этого разговора», - цитирует ТАСС Дмитрия Пескова.

Общество Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров.

Авто Кроссовер Bentley Bentayga Pearl of the Gulf посвятили добыче жемчуга Всего пять экземпляров модели Bentayga Pearl of the Gulf («Жемчужина залива») будет продано во всём мире.

Политика В Турции соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока» В Турции провели сварку стыка, который соединяет морскую и прибрежную секции газопровода "Турецкий поток".

Транспорт Новый плацкартный вагон будет «помечен» Пассажиры, покупая билеты на поезд № 19/20 Ростов-на-Дону–Москва и № 11/12 Анапа–Москва, не знают, поедут в новом вагоне или в старом.

Недвижимость Банки начали продавать квартиры с жильцами Речь идет о продаже приобретенной по ипотеке недвижимости с зарегистрированными или прописанными жильцами, владельцы которой не в состоянии обслуживать долги.

Общество Медведев распорядился проиндексировать зарплаты бюджетников на 4,3% Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации с 1 октября зарплат федеральных госслужащих и бюджетников на 4,3%. Об этом сообщается на портале правовой информации.

Футбол Роналду открыл в Мадриде клинику по пересадке волос Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду планирует открыть в Испании центр, который будет заниматься трансплантацией волос.

Происшествия Петербургская биржа приостановила торги из-за проверки в дата-центре "Подтверждаем факт проведения проверки правоохранительными органами в помещении дата-центра, где, в том числе, расположены наши сервера", - заявил представитель биржи РИА Новости.

Транспорт Власти Петербурга планируют заменить все автобусы на электробусы Правительство Санкт-Петербурга в перспективе намерено полностью заменить автобусы города на более экологичные электробусы.

Происшествия Обвиняемому в измене сотруднику ЦНИИмаше продлили срок ареста Сотруднику головного научного института «Роскосмоса» (ЦНИИмаш) Виктору Кудрявцеву продлили срок ареста.

Политика Путин выступит на коллегии Генпрокуратуры В Генпрокуратуре России состоится расширенное заседание коллегии. Оценку работе контролирующей организации даст президент России.

Экономика Глава Сбербанка прокомментировал снижение тарифов банков на эквайринг Ранее Банк России совместно с платежными системами разработал предложения по снижению банковских тарифов на эквайринг.

Происшествия 50 случаев инцеста: в Испании задержан преступник В Испании задержали британца, которого разыскивали за 50 с лишним преступлений сексуального характера.

Политика Трамп допустил членство Бразилии в НАТО США всерьез рассматривают возможность членства Бразилии в НАТО и других альянсах.

Политика МИД России вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым МИД России возвращает Украине ноту протеста в связи с поездкой российского лидера Владимира Путина в Крым без рассмотрения.

Политика Путин подписал законы о неуважении к власти и фейковых новостях Президент России Владимир Путин подписал законы о наказании за публикацию фейковых новостей и неуважение к власти.