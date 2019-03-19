В Госдуму внесён законопроект о возвращении сезонного перевода времениRT на русском 05:33

с чего всё началось

В Госдуму внесён законопроект, предлагающий вернуть в России сезонный перевод времени. Автором инициативы является депутат нижней палаты парламента Андрей Барышев.

В Госдуму внесён законопроект о возвращении сезонного перевода времени

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