Общество
В Госдуму внесён законопроект о возвращении сезонного перевода времениRT на русском 05:33
В Госдуму внесён законопроект, предлагающий вернуть в России сезонный перевод времени. Автором инициативы является депутат нижней палаты парламента Андрей Барышев.
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с чего всё началось
В пояснительной записке к документу указано, что стрелки часов будут переводить ежегодно в последнее воскресенье марта на один час вперед и в последнее воскресенье октября на один час назад.БИЗНЕС Online04:48
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Общество
Свинку Пеппу обвинили в сексизме
Пожарная охрана Лондона обвинила в сексизме персонажа британского мультсериала "Свинка Пеппа", сообщает Independent.
Обновлено в 08:40
Общество
Тамбовчане увидят самую большую Луну и «воронье полнолуние»
Поздно вечером 19 марта тамбовчане смогут наблюдать самую большую Луну за весь месяц.
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Футбол
Василий Уткин: «Шапи завтра станет клиентом агента Агузарова»
Журналист Василий Уткин сообщил, что нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов начнет сотрудничество с агентом Аланом Агузаровым.
Обновлено в 11:26
Общество
Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров
В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров.
Обновлено вчера в 12:57
Футбол
Дзюба поздравил Кокорина фразой «С днём рождения, Хрю»
Сегодня, 19 марта, футболист Александр Кокорин отмечает 28-й день рождения. Никаких торжеств в СИЗО по этому поводу не будет.
Обновлено в 09:25
Происшествия
В Утрехте у стрелка нашли указывающую на террористический акт записку
В Утрехте сотрудники правоохранительных органов обнаружили в машине мужчины, обстрелявшего людей в трамвае, записку, указывающую на террористический мотив преступления.
Обновлено в 10:41
Авто
Volkswagen Beetle оснастили спортивным двигателем Subaru
Парень по имени Адонис использовал для своего транспортного средства спортивный двигатель Subaru EJ20.
Обновлено вчера в 15:17
Политика
В Турции соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока»
В Турции провели сварку стыка, который соединяет морскую и прибрежную секции газопровода "Турецкий поток".
Обновлено в 06:01
Политика
США расширили санкции против Венесуэлы
Соединенные Штаты во вторник ввели санкции в отношении венесуэльской государственной горнодобывающей корпорации Minerven и ее руководителя Адриана Антонио Пердомо Мата.
Обновлено в 11:13
Политика
Политолог объяснил уход Назарбаева с поста президента Казахстана
Политолог Ростислав Ищенко в разговоре со «Звездой» прокомментировал решение президента Казахстана Нурсултана Назарбаева прекратить свои полномочия.
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Экономика
Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиарейсы
Минтранс предложил Минфину обнулить НДС на все внутренние авиарейсы, включая рейсы через Москву.
Обновлено в 10:37
Политика
Порошенко заявил о попытке РФ сорвать выборы на Украине
Президент Украины Петр Порошенко считает, что Россия пытается сорвать выборы в стране. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".
Обновлено в 09:56
Интернет
«Лаборатория Касперского» пожаловалась в ФАС на Apple
«Лаборатория Касперского» направила жалобу в ФАС на американскую корпорация Apple, сообщила антивирусная компания.
Обновлено в 09:43
Политика
Губернатор Челябинской области объявил об отставке
Обновлено в 11:03
Экономика
Петербургская биржа приостановила торги из-за проверки в дата-центре
"Подтверждаем факт проведения проверки правоохранительными органами в помещении дата-центра, где, в том числе, расположены наши сервера", - заявил представитель биржи РИА Новости.
Обновлено в 08:24
Авто
Названы самые популярные машины с пробегом в городах-миллиониках РФ
Ростовчане предпочитают на рынке подержанных машин покупать Hyundai Accent, а в Уфе и Краснодаре самыми популярными автомобилями стали модели Daewoo Nexia и Opel Astra.
Обновлено в 04:17
Политика
Основатель Baring Vostok Майкл Калви отказывается политизировать арест
Майкл Калви, основатель фонда Baring Vostok, которого подозревают в хищении у банка «Восточный» около 2,5 млрд рублей, заявил, что не хочет, чтобы его арест политизировали.
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой прокомментировал её смерть
Бывший муж певицы Юлии Началовой экс-футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин рассказал о том, как узнал о её смерти.
Обновлено в 01:27
Происшествия
В Якутске прошло собрание общественности против нелегальной миграции
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия
Суд отпустил из-под стражи юного участника банды АУЕ
В результате суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на девять месяцев в воспитательной колонии, однако данный срок он уже отбыл, в связи с чем был освобождён из-под стражи.
Обновлено в 09:02
Экономика
Росстат зафиксировал рывок промышленного производства
Выпуск промышленных предприятий после трех месяцев поступательного замедления в феврале резко ускорился – на 4,1% в годовом выражении, сообщил первую оценку Росстат.
Обновлено вчера в 16:38
Общество
Температура в ряде регионов в апреле опустится до –30 градусов
В некоторых российских регионах в апреле температура воздуха опустится до –30°С. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
Обновлено в 05:24
Спорт
Клебо: в этом сезоне, возможно, мой последний шанс победить Большунова
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил, что в этом году у него, возможно, последний шанс обойти россиянина Александра Большунова по итогам общего зачета Кубка мира.
Обновлено в 07:03
Общество
Более 2 тысяч объектов Москвы отключат в ходе акции «Час Земли»
Более двух тысяч объектов Москвы отключат в ходе акции "Час Земли", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено в 08:17
Кино
Ушел из жизни режиссер Марлен Хуциев
Обновлено в 01:48
Экономика
Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России
Российские власти в 2020 году начнут масштабную реформу государственной службы, сообщила первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко.
Обновлено в 07:58
Футбол
The Times сообщила о намерении богатейшего британца купить «Челси»
Миллионер Джим Рэтклифф, являющийся самым богатым человеком Великобритании, намерен купить английский футбольный клуб «Челси» у российского предпринимателя Романа Абрамовича.
Обновлено в 07:40
Наука
Абелевскую премию по математике впервые присудили женщине
Академия наук Норвегии присудила Абелевскую премию по математике 2019 года профессору из США Карен Уленбек (Karen Uhlenbeck).
Обновлено в 10:53
Армия и оружие
Россия отказалась уничтожить комплексы с ракетой 9М729
В Министерстве иностранных дел (МИД) России заявили, что РФ не согласится на уничтожение комплексов с ракетой 9М729, дальность полета которой, по мнению США, якобы превышает нормы Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:30