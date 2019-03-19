Общество

В Госдуму внесён законопроект о возвращении сезонного перевода времениRT на русском 05:33

В Госдуму внесён законопроект, предлагающий вернуть в России сезонный перевод времени. Автором инициативы является депутат нижней палаты парламента Андрей Барышев.
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с чего всё началось
В пояснительной записке к документу указано
, что стрелки часов будут переводить ежегодно в последнее воскресенье марта на один час вперед и в последнее воскресенье октября на один час назад.
БИЗНЕС Online04:48

Подробнее о событии

Депутат Госдумы объяснил свое предложение вернуть сезонный перевод времени

Телеканал 360°11:08

В Госдуме объяснили законопроект о возвращении сезонного перевода времени

Известия08:07

В Госдуму внесли законопроект о возвращении сезонного перевода времени

РИА Новости07:54

Автор законопроекта о возвращении «зимнего» и «летнего» времени объяснил свою идею

URA.Ru07:38

История летнего и зимнего времени в России

ТАСС07:22

В Госдуме отреагировали на внесённый законопроект о возврате сезонного перевода часов

RT на русском08:33

В Госдуму внесен проект о возвращении сезонного перевода времени

Комсомольская правда03:47
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Общество

Свинку Пеппу обвинили в сексизме

Пожарная охрана Лондона обвинила в сексизме персонажа британского мультсериала "Свинка Пеппа", сообщает Independent.
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Общество

Тамбовчане увидят самую большую Луну и «воронье полнолуние»

Поздно вечером 19 марта тамбовчане смогут наблюдать самую большую Луну за весь месяц.
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Футбол

Василий Уткин: «Шапи завтра станет клиентом агента Агузарова»

Журналист Василий Уткин сообщил, что нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов начнет сотрудничество с агентом Аланом Агузаровым.
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Хоккей

«Авангард» в шутку связал отставку Назарбаева с разгромом «Барыса»

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Общество

Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров

В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров.
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Футбол

Дзюба поздравил Кокорина фразой «С днём рождения, Хрю»

Сегодня, 19 марта, футболист Александр Кокорин отмечает 28-й день рождения. Никаких торжеств в СИЗО по этому поводу не будет.
Обновлено в 09:25
Происшествия

В Утрехте у стрелка нашли указывающую на террористический акт записку

В Утрехте сотрудники правоохранительных органов обнаружили в машине мужчины, обстрелявшего людей в трамвае, записку, указывающую на террористический мотив преступления.
Обновлено в 10:41
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Парень по имени Адонис использовал для своего транспортного средства спортивный двигатель Subaru EJ20.
Обновлено вчера в 15:17
Политика

В Турции соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока»

В Турции провели сварку стыка, который соединяет морскую и прибрежную секции газопровода "Турецкий поток".
Обновлено в 06:01
Политика

США расширили санкции против Венесуэлы

Соединенные Штаты во вторник ввели санкции в отношении венесуэльской государственной горнодобывающей корпорации Minerven и ее руководителя Адриана Антонио Пердомо Мата.
Обновлено в 11:13
Политика

Политолог объяснил уход Назарбаева с поста президента Казахстана

Политолог Ростислав Ищенко в разговоре со «Звездой» прокомментировал решение президента Казахстана Нурсултана Назарбаева прекратить свои полномочия.
Обновлено в 09:36
Экономика

Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиарейсы

Минтранс предложил Минфину обнулить НДС на все внутренние авиарейсы, включая рейсы через Москву.
Обновлено в 10:37
Политика

Порошенко заявил о попытке РФ сорвать выборы на Украине

Президент Украины Петр Порошенко считает, что Россия пытается сорвать выборы в стране. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".
Обновлено в 09:56
Интернет

«Лаборатория Касперского» пожаловалась в ФАС на Apple

«Лаборатория Касперского» направила жалобу в ФАС на американскую корпорация Apple, сообщила антивирусная компания.
Обновлено в 09:43
Политика

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Обновлено в 11:03
Экономика

Петербургская биржа приостановила торги из-за проверки в дата-центре

"Подтверждаем факт проведения проверки правоохранительными органами в помещении дата-центра, где, в том числе, расположены наши сервера", - заявил представитель биржи РИА Новости.
Обновлено в 08:24
Авто

Названы самые популярные машины с пробегом в городах-миллиониках РФ

Ростовчане предпочитают на рынке подержанных машин покупать Hyundai Accent, а в Уфе и Краснодаре самыми популярными автомобилями стали модели Daewoo Nexia и Opel Astra.
Обновлено в 04:17
Политика

Основатель Baring Vostok Майкл Калви отказывается политизировать арест

Майкл Калви, основатель фонда Baring Vostok, которого подозревают в хищении у банка «Восточный» около 2,5 млрд рублей, заявил, что не хочет, чтобы его арест политизировали.
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес

Бывший муж Юлии Началовой прокомментировал её смерть

Бывший муж певицы Юлии Началовой экс-футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин рассказал о том, как узнал о её смерти.
Обновлено в 01:27
Происшествия

В Якутске прошло собрание общественности против нелегальной миграции

Обновлено вчера в 16:01
Происшествия

Суд отпустил из-под стражи юного участника банды АУЕ

В результате суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на девять месяцев в воспитательной колонии, однако данный срок он уже отбыл, в связи с чем был освобождён из-под стражи.
Обновлено в 09:02
Экономика

Росстат зафиксировал рывок промышленного производства

Выпуск промышленных предприятий после трех месяцев поступательного замедления в феврале резко ускорился – на 4,1% в годовом выражении, сообщил первую оценку Росстат.
Обновлено вчера в 16:38
Общество

Температура в ряде регионов в апреле опустится до –30 градусов

В некоторых российских регионах в апреле температура воздуха опустится до –30°С. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
Обновлено в 05:24
Спорт

Клебо: в этом сезоне, возможно, мой последний шанс победить Большунова

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил, что в этом году у него, возможно, последний шанс обойти россиянина Александра Большунова по итогам общего зачета Кубка мира.
Обновлено в 07:03
Общество

Более 2 тысяч объектов Москвы отключат в ходе акции «Час Земли»

Более двух тысяч объектов Москвы отключат в ходе акции "Час Земли", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено в 08:17
Кино

Ушел из жизни режиссер Марлен Хуциев

Обновлено в 01:48
Экономика

Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России

Российские власти в 2020 году начнут масштабную реформу государственной службы, сообщила первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко.
Обновлено в 07:58
Футбол

The Times сообщила о намерении богатейшего британца купить «Челси»

Миллионер Джим Рэтклифф, являющийся самым богатым человеком Великобритании, намерен купить английский футбольный клуб «Челси» у российского предпринимателя Романа Абрамовича.
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Наука

Абелевскую премию по математике впервые присудили женщине

Академия наук Норвегии присудила Абелевскую премию по математике 2019 года профессору из США Карен Уленбек (Karen Uhlenbeck).
Обновлено в 10:53
Армия и оружие

Россия отказалась уничтожить комплексы с ракетой 9М729

В Министерстве иностранных дел (МИД) России заявили, что РФ не согласится на уничтожение комплексов с ракетой 9М729, дальность полета которой, по мнению США, якобы превышает нормы Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:30
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