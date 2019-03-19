Общество
В Госдуму внесён законопроект о возвращении сезонного перевода времениRT на русском 05:33
В Госдуму внесён законопроект, предлагающий вернуть в России сезонный перевод времени. Автором инициативы является депутат нижней палаты парламента Андрей Барышев.
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с чего всё началось
В пояснительной записке к документу указано, что стрелки часов будут переводить ежегодно в последнее воскресенье марта на один час вперед и в последнее воскресенье октября на один час назад.БИЗНЕС Online04:48
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По данным прокуратуры, следователи нашли в автомобиле стрелка записку, содержание которой позволяет предположить, что нападение было терактом.
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Обновлено в 00:43
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