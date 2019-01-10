с чего всё началось

Курильские острова принадлежат Российской Федерации по итогам Второй мировой войны, на основании Каирской декларации от 1 декабря 1943 года, Потсдамской декларации от 26 июля 1945 года, мирного договора с Японией, подписанного в городе Сан-Франциско 8 сентября 1951 года.

В Госдуму внесен законопроект "О территориальных претензиях к Российской Федерации со стороны Японии", запрещающий передачу Курильских островов, сообщает РИА "Новости". Закон устанавливает "принципы" обсуждения и рассмотрения территориальных претензий Японии в отношении России.

В Думу внесли законопроект о запрете передачи Курил

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