Общество

В Госдуму внесён проект о наказании за фейковые новости
RT на русском
08:13

В Государственную думу внесён пакет законопроектов о штрафах за распространение в СМИ и интернете под видом правдивых сообщений заведомо недостоверной информации, создающей угрозу для граждан.
RT на русском08:13
с чего всё началось
Депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин и сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, которые также состоят в «Единой России», внесли в Государственную думу законопроекты
 о наказаниях за распространение в интернете «заведомо недостоверной общественно значимой информации».
Медиазона07:26

Подробнее о событии

Распространение недостоверной информации хотят приравнять к призывам к экстремизму

Коммерсантъ08:40

В Госдуму внесён проект о наказании за фейковые новости

RT на русском08:13

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за фейковые новости

Газета.Ru07:55

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РИА Новости07:26

В Госдуму внесли законопроекты о наказании за фейковые новости

Интерфакс07:18

Клишас внес законопроект об арестах за неуважение к власти в интернете

РБК07:13

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ТАСС09:39
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