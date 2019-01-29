Политика

В Госдуму внесли законопроект об отмене техосмотра личных автомобилейГазета.Ru 07:04

На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект об отмене техосмотра личных автомобилей. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы. Авторы документа считают, что эта мера является "дополнительным финансовым обременением" для владельцев машин, и она не способствует предупреждению ДТП.
Читать в источнике
с чего всё началось
При этом в пояснительной записке к законопроекту
 приводятся данные Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, согласно которым за первые девять месяцев 2018 года доля ДТП, случившихся по причине технических неисправностей транспортных средств, составила всего 3,8%, в то время как более трети аварий (37,1%) связаны с состоянием улично-дорожной сети.
Znak.com04:58

Подробнее о событии

В Госдуме предложили отменить техосмотр для личного автотранспорта

РБК06:25

Не отменять, а ввести адекватные нормы: о поправках в правила техосмотра

REGNUM06:48

В Госдуму внесли проект об отмене техосмотра личного автотранспорта

РИА Новости04:14

Техосмотр личных автомобилей предложили отменить

Телеканал 360°05:00

В Госдуме предложили освободить от техосмотра частных автовладельцев

Znak.com04:58

Миронов предложил отменить техосмотр для личного некоммерческого автотранспорта

ТАСС04:19

В России предложили отменить обязательный техосмотр личного автотранспорта

RT на русском05:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7213 источников, обновлено в 07:31, Ашберн
Общество

Замглавы Росгеологии Горринга уволили после скандального видео

Обновлено в 04:17
Происшествия

После избиения стюардессы пассажиром самолет экстренно сел в Сочи

Обновлено в 06:16
Авто

Mitsubishi покажет в Женеве новый кроссовер

Премьера нового концепта Mitsubishi Engelberg Tourer состоится 5 марта этого года на Женевском международном автосалоне.
Обновлено в 03:10
Авто

Renault показал интерьер нового Clio

Компания Renault представила интерьер хэтчбека Clio нового поколения, публичный дебют которого состоится на автосалоне в Женеве.
Обновлено вчера в 04:27
Гаджеты

В iPhone нашли баг, позволяющий прослушивать чужие устройства

Пользователи iPhone обнаружили программную ошибку, позволяющую прослушивать чужие смартфоны.
Обновлено в 05:11
Авто

Renault отзовет в России более 3,6 тыс. автомобилей

Официальный дилер Renault в России, ЗАО "РЕНО РОССИЯ", отзовет 3 622 автомобилей Sr Sandero Logan и Sr Dokker.
Обновлено в 04:20
Происшествия

На похищенной картине Куинджи обнаружены повреждения

Обновлено в 05:11
Общество

Директор школы в Бурятии рассказал об инциденте с противогазами

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ родители семиклассников одной из школ пожаловались детскому омбудсмену, что преподаватель ОБЖ заставил их детей сидеть в противогазах в течение урока.
Обновлено в 04:30
Технологии

В работе Gmail произошел сбой по всему миру

Пользователи из разных стран мира сообщили о сбое в работе почтового сервиса от Google — Gmail.
Обновлено в 07:20
Общество

Москалькова предложила включить уход за детьми в трудовой стаж женщин

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила засчитывать в трудовой стаж годы, которые женщина провела, не работая и воспитывая детей.
Обновлено в 06:03
Общество

Минтруд предложил отменить медосмотры у офисных работников

Министерство труда и социальной защиты предложило отменить медицинские осмотры для офисных сотрудников, поскольку работа за компьютером не относится к вредным и опасным условиям труда.
Обновлено в 02:20
Здоровье

Депздрав назвал фальсификацией указания об ограничении госпитализации

Добавим, что ранее в средствах массовой информации появилась информация, что врачи поста скорой помощи имени Александра Пучкова в Москве получили неофициальное распоряжение на сокращение числа экстренных медицинских эвакуаций пациентов.
Обновлено в 04:36
Общество

В кабинете челябинского чиновника-эколога нашли чучело совы

Обновлено в 06:34
Авто

Названы самые популярные автомобильные цвета за 2018 год

Обновлено в 03:22
Авто

SsangYong показал дизайн нового поколения кроссовера SsangYong Actyon

Кроссовер SsangYong Korando/Actyon нового поколения, наконец, напомнил о себе.
Обновлено вчера в 09:06
Транспорт

Власти Москвы могут установить запретные зоны для неэкологичных машин

Власти Москвы могут установить зоны, въезд в которые на автомобилях низких экологических классов запрещен.
Обновлено вчера в 19:13
Политика

Минюст предложил не наказывать за «вынужденную» коррупцию

Минюст России представил проект, направленный на совершенствование мер ответственности за коррупционные правонарушения.
Обновлено вчера в 22:23
Гаджеты

Бюджетный смартфон Xiaomi Redmi Go показали до анонса

Обновлено вчера в 08:55
Авто

Toyota Supra получила первый пакет тюнинга

Первый пакет тюнинга для Toyota Supra, подготовленный специалистами немецкого ателье Prior Design, будет включать расширенные крылья с вентиляционными прорезями, новый передний бампер, увеличенный сплиттер, капот, задний диффузор и фиксированное антикрыло.
Обновлено в 04:18
Политика

США официально выдвинули обвинения против Huawei

Американская сторона официально предъявила обвинения компании Huawei и её финансовому директору Мэн Ваньчжоу.
Обновлено вчера в 17:21
Экономика

«Алроса» добыла крупнейший за несколько лет алмаз

Крупнейший производитель алмазов в мире – «Алроса» – добыла самый большой за последние годы драгоценный камень.
Обновлено в 04:33
Космос

Роскосмос в 2019 году планирует пять запусков с космодрома Восточный

Пять запусков с космодрома Восточный запланированы на этот год, говорится в статье, опубликованной в январском номере журнала "Русский космос" (официальное издание госкорпорации "Роскосмос").
Обновлено в 06:46
Происшествия

В Саратовской области женщина умерла после укола в поликлинике

Ранее "Аиф-Саратов" со ссылкой на источники сообщил, что женщине в процедурном кабинете поликлиники №16 стало плохо после того, как ей сделали укол с лекарством, при этом проведенные реанимационные мероприятия не помогли, и она скончалась, возможно, в результате анафилактического шока.
Обновлено в 06:04
Происшествия

В Ленинградской области задержали вице-губернатора по ЖКХ

Задержан заместитель председателя правительства Ленинградской области по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Олег Коваль.
Обновлено в 03:39
Происшествия

В Петербурге учителя физкультуры обвинили в избиении школьника

Обновлено в 06:36
Экономика

Строительство первой нитки «Северного потока — 2» завершат в ноябре

Строительство первой нитки "Северного потока — 2" будет завершено в ноябре, второй - в декабре, сообщил финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Полицейский украл у задержанного 3,5 килограмма спрятанного золота

Завершено расследование в отношении бывшего сотрудника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД по Якутии, подозреваемого в краже 3,5 килограмма золота у подозреваемого.
Обновлено в 07:19
Авто

Бесключевой доступ в автомобиль опасен

Функции бесключевого доступа и запуска/остановки двигателя являются одними из самых любимых опций клиентов в новых автомобилях - даже небольшие городские малыши теперь можно приобрести с такими функциями.
Обновлено в 06:44
Гаджеты

Apple бесплатно заменит старые Apple Watch новыми Series-2

Сервисные центры «яблочной» корпорации начнут бесплатно менять старые «умные» часы с гарантией на устройства Series-2.
Обновлено в 04:00
Экономика

В ЦБ предложили ввести в России ипотечные каникулы на год

Граждане России в сложной жизненной ситуации могут получить право на ипотечные каникулы по одному кредиту в общей сложности на год, но не больше шести месяцев за раз.
Обновлено в 03:34
Главное