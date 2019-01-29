Политика

В Госдуму внесли законопроект об отмене техосмотра личных автомобилейГазета.Ru 07:04

На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект об отмене техосмотра личных автомобилей. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы. Авторы документа считают, что эта мера является "дополнительным финансовым обременением" для владельцев машин, и она не способствует предупреждению ДТП.
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с чего всё началось
Согласно законопроекту
 процедура технического осмотра «не распространяется на личные транспортные средства, принадлежащие на праве собственности физическим лицам и используемые ими исключительно в личных целях, не связанных с иной деятельностью», в том числе с перевозкой пассажиров.
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