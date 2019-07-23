Общество
В Госдуму внесли законопроект об идентификации пользователей e-mailИзвестия 05:16
«Идентификацию пользователей электронной почты предлагается осуществлять с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором сервиса электронной почты с оператором связи», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.
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Футбол
Игрок «Милана» может перейти в «Зенит»
По данным издания, агенты 26-летнего защитника "Милана" Диего Лашальта предложили своего клиента питерскому "Зениту", который интересовался футболистом ещё в прошлом сезоне.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Увеличилось число погибших детей при пожаре в лагере под Хабаровском
Число погибших детей при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском увеличилось до двух.
Обновлено в 05:27
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров написал оскорбительный стих о Ксении Собчак
Обновлено в 05:17
Политика
В Совфеде назвали высказывания Помпео о России политическим цинизмом
США проявляют политический цинизм и валят с больной головы на здоровую, утверждая, что "упрашивали" Россию не нарушать важные международные договоры, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Обновлено в 03:08
Политика
Трамп заявил, что мог бы «выиграть войну в Афганистане за неделю»
Обновлено вчера в 13:49
Происшествия
Экс-помощнику полпреда в УрФО предъявили обвинение в госизмене
С января 2018 года обвиняемый работал в должности руководителя аппарата помощника президента РФ Николая Цуканова, а в июле прошлого года был назначен помощником полпреда в Уральском федеральном округе.
Обновлено в 04:40
Происшествия
Толпа фотографов избила двух туристов в Крыму
Отказ платить за фото обернулся для двух туристов побоями. Поводом для массовой драки стали снимки с орлами.
Обновлено в 05:53
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят»
Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Обновлено вчера в 10:01
Происшествия
Четырехлетняя девочка умерла в Дагестане от побоев мачехи
"В порядке статьи 91 УПК РФ, по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, задержана мачеха погибшей девочки", - отмечают в МВД по Дагестану.
Обновлено вчера в 17:37
Общество
В Благовещенске из озера в парке выловили громадный пельмень
В Благовещенске из озера в парке Дружбы выловили 10-килограммовый пельмень, сообщается на странице парка в Instagram.
Обновлено в 03:35
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Космос
ТПУ стал площадкой «Космического урока» для школьников Томска
Накануне в Томском политехническом университете прошел 12-й «Космический урок», объединивший школьников из Лицея при ТПУ, воспитанников томского Дворца творчества, а также ребят из образовательного центра «Сириус» (Сочи) и учеников аэрокосмического класса и детского технопарка «Кванториум» из Королёва.
Обновлено в 05:50
Здоровье
Новое изобретение позволило медикам распознавать рак за 10 минут
Изобретение помогает провести диагностику рака при помощи анализа мочи.
Обновлено в 05:20
Музыка
Metallica исполнила хит Виктора Цоя «Группа крови» в «Лужниках»
Знаменитая американская группа Metallica исполнила культовую песню Виктора Цоя "Группа крови" во время своего концерта в "Лужниках".
Обновлено вчера в 03:02
Экономика
Средние зарплаты россиян выросли
19 июля Росстат назвал число россиян с зарплатой больше миллиона рублей. Такой доход в месяц получают 11 287 граждан.
Обновлено вчера в 19:29
Армия и оружие
Sohu: Китаю нужна новая партия Су-35, свои истребители не справляются
Некоторое время назад российское агентство по военно-техническому сотрудничеству заявило, что официально предложило Китаю закупить еще одну партию новейших истребителей Су-35.
Обновлено вчера в 19:54
Экономика
Приток мигрантов в Россию обновил десятилетний максимум
В Россию за январь-апрель 2019 года прибыло 98 тысяч мигрантов. Показатель обновил максимум за последние десять лет.
Обновлено в 04:23
Политика
Жириновский допустил вхождение Украины в состав России
Обновлено в 02:56
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией
Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.
Обновлено в 00:19
Происшествия
Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян
Обновлено в 04:43
Гаджеты
Раскрыты отличия между Samsung Galaxy Note10 и Galaxy Note10+
Сетевые источники поделились подробностями о смартфонах Samsung Galaxy Note10 и Note10+, которые будут представлены 7 августа.
Обновлено вчера в 22:48
Политика
В американском подразделении Huawei сократили более 70% сотрудников
В американском подразделении китайской компании Huawei начались масштабные увольнения, передает Reuters со ссылкой на сведения, полученные от уволенных сотрудников.
Обновлено в 00:18
Кино
Актеру, сыгравшему роль Гарри Поттера, исполняется 30 лет
Сегодня главному "волшебнику" планеты исполняется 30 лет.
Обновлено в 04:38
Шоу-бизнес
Дана Борисова нашла себе постоянную работу
Ведущая интригует поклонников в соцсети В свежих сторис личной страницы "Инстаграма" Дана Борисова рассказала своим подписчикам, что отправилась на собеседование.
Обновлено в 03:33
Происшествия
В Ленобласти задержан подозреваемый в стрельбе на озере Круглом
По версии следствия, вечером 13 июля 2019 года на берегу озера Круглое во Всеволожском районе подозреваемый произвел не менее двух выстрелов из огнестрельного оружия в лодку, в которой находились трое взрослых и двое малолетних детей, после чего скрылся с места преступления.
Обновлено в 04:30
Экономика
Комитет Госдумы отклонил поправку о поддержке экспортеров за счет ФНБ
Комитет Госдумы по бюджету и налогам в ходе заседания отклонил поправку в Бюджетный кодекс, принятие которой позволило бы направлять средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на выдачу экспортных кредитов иностранным государствам после того, как сумма накопленных в ФНБ средств превысит 7% ВВП, передает корреспондент RNS.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Жена российского депутата пожаловалась в полицию на домашнее насилие
Жительница села Белозерское Курганской области пожаловалась в полицию на своего мужа, депутата Шадринской городской думы от «Единой России» Владимира Шмакова.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось нарушением закона
Экипаж атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 "Лошарик", которая потерпела аварию в Баренцевом море, мог спастись в полном составе, но предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте России "Руководству по борьбе за живучесть", сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 05:53
Футбол
Стало известно, за сколько «Спартак» продал Ханни
Обновлено в 02:48