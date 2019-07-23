«Идентификацию пользователей электронной почты предлагается осуществлять с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором сервиса электронной почты с оператором связи», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

В Госдуму внесли законопроект об идентификации пользователей e-mail

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