с чего всё началось

Сенаторы во вторник, 23 июля, внесли в Госдуму законопроект, согласно которому пользоваться электронной почтой на территории России смогут только идентифицированные пользователи.

Происшествия Вертолет с россиянами разбился в Италии Российское посольство подтвердило в Facebook, что на борту вертолета находились россияне.

Спорт FINA вынесла предупреждение пловцам Скотту и Сунь Яну за их поведение Международная федерация плавания (FINA) вынесла предупреждение британцу Данкану Скотту и китайцу Сунь Яну за их поведение на награждении после заплыва на 200 м вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта 2019 года в южнокорейском Кванджу.

Происшествия Медведев раскритиковал хабаровского губернатора за слова о лагере Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал слова губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который заявил о том, что никто не знал о существовании палаточного лагеря.

Общество Полиция предостерегла от участия в митинге у московской мэрии 27 июля "Московская полиция официально предупреждает, что запланированное на 27 июля на Тверской улице несогласованное мероприятие — незаконно, и обращается к жителям и гостям города с просьбой воздержаться от участия в нем. В случае участия в акции личная безопасность жителей и гостей столицы может оказаться под угрозой", — говорится в заявлении ведомства.

Авто Kia представила глобальный кроссовер Seltos Корейская компания Kia выпустила новый кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.

Происшествия На Кубани посадившего сына на цепь могут лишить родительских прав Прокуратура Краснодарского края проводит проверку для решения вопроса о лишении родительских прав отца, посадившего на цепь десятилетнего сына.

Политика Жириновский назвал сроки вхождения Украины в состав России Лидер ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский не исключил, что Украина в скором времени может войти в состав России.

Армия и оружие Южная Корея пригрозила России жесткими мерами Власти Южной Кореи пообещали России более жесткие меры, если ее самолеты вновь нарушат воздушное пространство страны.

Происшествия Врачи спасли руку избитой в Ингушетии девочки Врачам удалось избежать ампутации избитой тетей девочки из Ингушетии, заявили в пресс-службе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Политика Лукашенко пригласили в Польшу на годовщину начала Второй мировой «Приглашение президента Польши на имя президента Беларуси принять участие в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны действительно поступило», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт.

Происшествия Киргизия эвакуировала людей из-за конфликта на границе с Таджикистаном Власти Киргизии эвакуировали около 300 человек из зоны конфликта в селе Ворух, эксклаве Таджикистана в республике, сообщили в МВД страны, передает «РИА Новости».

Политика Глава ФБР обвинил Россию в попытках вмешаться в выборы в США Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй на слушаниях в сенате заявил, что Россия продолжает пытаться вмешиваться в избирательные процессы в Соединённых Штатах.

Армия и оружие Генерал Минобороны вынудил спецназовца отказаться от слов про стрельбу по протестующим Из записи следует, что генерал Мисковец вынудил Епифанцева отказаться от ранее сделанных им заявлений в СМИ о проведенном специалистами Минобороны в воинской части опросе.

Шоу-бизнес Посвежевшая жена Гогена Солнцева улетает отдыхать с другим мужчиной Правда, подписчиков насторожил один интересный момент: жена Солнцева летит отдыхать без него, зато с другим мужчиной, а именно, со своим другом детства.

Политика СБУ заподозрила украинских кинопрокатчиков в «сговоре» с Россией Спецслужбы Украины проводят проверку буквально всех украинских компаний кинопроката, подозреваемых в "сговоре" с Москвой и "саботировании" показа фильмов украинского производства.

Политика Лавров обсудит с руководством Кубы ситуацию в Венесуэле Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что во время визита на Кубу, который состоится 24 июля, обсудит с руководством страны вопросы двусторонних отношений и ситуацию вокруг Венесуэлы.

Экономика Средние зарплаты россиян выросли Отмечалось, что в самую многочисленную категорию по заработным платам входят те россияне, чья зарплата находится в диапазоне от 33,9 тысячи до 40 тысяч рублей в месяц.

Финансы Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня выросли на 0,32-0,63% Старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов считает, что завтра индекс Мосбиржи может прибавить 0,2-0,3% из-за внешних факторов, в частности, надежд на снижение депозитной ставки ЕЦБ, а также новостей по продвижению переговоров США и Китая в направлении заключения торговой сделки.

Транспорт Собянин рассказал, какой будет площадь у Киевского вокзала Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел во вторник ход работ по комплексному благоустройству территорий, прилегающих к Киевскому вокзалу, по завершении работ здесь будет создан один из самых комфортных и современных транспортно-пересадочных узлов и появятся уличные переходы, защищенные навесами.

Политика Савченко прокомментировала своё поражение на выборах в Раду Депутат Верховной рады Надежда Савченко, баллотировавшаяся в одномандатном округе в Донецкой области и получившая по итогам выборов только восемь голосов избирателей, прокомментировала своё непопадание в новый состав украинского парламента.

Политика Спикер Госдумы ждет публичных извинений от руководства Грузии "Если вы публично нахамили, то публично надо и отвечать", - сказал в телеэфире Вячеслав Володин.