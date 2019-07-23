с чего всё началось

В проекте документа говорится, что идентификацию пользователей, отправляющих электронные письма, планируется проводить по номеру телефона на основании договора, заключенного организатором сервиса электронной почты с оператором мобильной связи.

В Госдуму внесли законопроект об идентификации пользователей e-mail

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