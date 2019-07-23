Общество

В Госдуму внесли законопроект об идентификации пользователей e-mailLenta.ru 06:15

В проекте документа говорится, что идентификацию пользователей, отправляющих электронные письма, планируется проводить по номеру телефона на основании договора, заключенного организатором сервиса электронной почты с оператором мобильной связи.
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с чего всё началось
Сенаторы внесли в нижнюю палату парламента законопроект
, согласно которому пользоваться электронной почтой в России смогут только идентифицированные в установленном правительством порядке пользователи.
Российская газета05:24

Подробнее о событии

Идентификация пользователей электронной почты. Зачем это нужно?

ТАСС11:00

В России могут разрешить пользоваться e-mail только индентифицированным пользователям

Якутия 2404:42

Спецслужбы — на «мыло». Сенатор Клишас решил запретить анонимную email-переписку. Mail.ru резко против

Новая газета09:15

В Госдуме оценили проект об идентификации пользователей e-mail

РИА Новости08:05

В Госдуме оценили законопроект об идентификации пользователей e-mail

RT на русском07:18

Интернет-омбудсмен счел неисполнимым законопроект об ограничении переписки с запрещенной информацией

Интерфакс05:28

Эксперты дали прогноз последствий законопроекта о пользовании e-mail

Известия10:19
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Происшествия

Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына

Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Белореченска, который посадил на цепь в сарае своего 10-летнего сына, сообщили журналистам в понедельник в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 11:17
Политика

В Госдуме увидели в инициативе сенаторов угрозу тайне личной переписки

«Обозначенный в законопроекте механизм ограничения пересылки запрещенной информации не оговаривает необходимость законности действий со стороны уполномоченного органа и может быть истолкован как произвольное внесудебное ограничение установленного Конституцией права граждан на тайну личной переписки», — пояснил Левин (цитата по ТАСС).
Обновлено в 10:40
Политика

Глава ФБР обвинил Россию в попытках вмешаться в выборы в США

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй на слушаниях в сенате заявил, что Россия продолжает пытаться вмешиваться в избирательные процессы в Соединённых Штатах.
Обновлено в 11:57
Авто

УАЗ показал «эксклюзивную» фотографию салона «Патриота» с «автоматом»

Российский автопроизводитель УАЗ разместил в своих социальных сетях эксклюзивные фотографии интерьера внедорожника УАЗ «Патриот» с АКПП.
Обновлено вчера в 12:02
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Российские ученые хотят пробурить Луну в целях исследований

Обновлено вчера в 21:36
Общество

В Сети опубликовали самый короткий IQ-тест

Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик придумал самый короткий IQ-тест, состоящий всего из трех вопросов, пишет британский таблоид Mirror.
Обновлено вчера в 20:19
Происшествия

В пожаре в детском лагере в Хабаровском крае погибло четверо детей

Обновлено в 06:02
Армия и оружие

ВКС России посчитали действия пилотов ВВС Южной Кореи хулиганскими

Командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш назвал действия летчиков ВВС Южной Кореи, которые были зафиксированы во время сопровождения российских и китайских самолетов над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей, воздушным хулиганством.
Обновлено в 11:36
Политика

Лидер партии Зеленского высказался о русском языке для Донбасса

Лидер партии сторонников президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков считает возможным диалог о более широком использовании русского языка в Донбассе и других регионах страны.
Обновлено в 10:43
Политика

Власти Архангельской области обсудят с жителями полигон «Шиес»

Обновлено в 09:21
Единоборства

Российский боксер Максим Дадашев умер от полученных во время боя травм

Обновлено в 11:49
Авто

Mercedes-AMG G63 и Suzuki Jimny сразились в гонке по бездорожью

Несмотря на разницу в цене больше, чем в 10 раз, компактный Suzuki Jimny практически не отставал в гонке по бездорожью от Mercedes-AMG G63.
Обновлено в 02:24
Происшествия

В Петербурге убита гражданская активистка Елена Григорьева

Обновлено вчера в 10:54
Спорт

Ефимова завоевала серебро ЧМ на дистанции 100 м брассом

Россиянка Юлия Ефимова заняла второе место в заплыве на 100 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 09:05
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Кристина Агилера упала во время своего концерта в Санкт-Петербурге

Кристина Агилера представила свою новую шоу-программу в Санкт-Петербурге. Во время концерта певица неожиданно оступилась и упала.
Обновлено в 09:01
Политика

Борис Джонсон стал новым премьером Великобритании

Как ожидается, 24 июля, после последней для Мэй сессии ответов на вопросы парламентариев в парламенте, королева Елизавета II примет отставку Мэй и попросит нового премьера сформировать правительство.
Обновлено в 08:54
Армия и оружие

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Отмечается, что размещенные в районе С-300 впервые оказались под атакой.
Обновлено в 07:30
Общество

Госдума одобрила проект о праве братьев и сестер учиться в одной школе

Обновлено в 09:46
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Российское гражданство получили около 7 тысяч жителей Донбасса

Российское гражданство по упрощенной схеме получили около 7 тьсяч жителей Донбасса, еще 30 тысяч ждут такого решения.
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Политика

Зеленский назвал возможную кандидатуру на должность генпрокурора

Президент Украины Владимир Зеленский назвал заместителя главы своей администрации Руслана Рябошапку одним из возможных претендентов на должность генерального прокурора страны вместо ушедшего в отпуск Юрия Луценко.
Обновлено в 10:14
Происшествия

В Москве в общежитии Росгвардии произошел пожар

Пожар произошел в общежитии Росгвардии на юго-востоке Москвы, из здания эвакуировались около 90 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 10:14
Экономика

Россельхознадзор разрешил поставки белорусских яблок

Обновлено в 08:58
Технологии

Роскачество определило лучшие фотоаппараты

Специалисты Роскачества совместно с аналитиками Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний исследовали рынок российской фототехники, определив лучшие фотоаппараты, сообщает сайт российского ведомства.
Обновлено в 05:57
Спорт

Сунь Ян назвал лузером британского пловца, устроившего бойкот

Двукратный олимпийский чемпион в плавании китаец Сунь Ян после очередного бойкота со стороны соперника на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу назвал его лузером.
Обновлено в 11:22
Происшествия

Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона

Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
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В Москву придет резкое похолодание

В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
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Опубликован рейтинг лучших фильмов десятилетия

Издание IndieWire составило список лучших фильмов десятилетия. Первую строчку заняла картина Барри Дженкинса «Лунный свет».
Обновлено в 11:11
Экономика

Поток мигрантов в Россию признали аномальным

Миграционный прирост населения резко увеличился в первые месяцы 2019 года, с 57,1 тысячи человек в январе-апреле 2018 года до 98 тысяч в январе-апреле 2019 года, говорится в исследовании.
Обновлено в 06:00
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Обновлено в 08:18
Политика

Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму

Обновлено в 08:53
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