Общество
В Госдуму внесли законопроект об идентификации пользователей e-mailLenta.ru 06:15
В проекте документа говорится, что идентификацию пользователей, отправляющих электронные письма, планируется проводить по номеру телефона на основании договора, заключенного организатором сервиса электронной почты с оператором мобильной связи.
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с чего всё началось
Сенаторы внесли в нижнюю палату парламента законопроект, согласно которому пользоваться электронной почтой в России смогут только идентифицированные в установленном правительством порядке пользователи.Российская газета05:24
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 12:12, Вашингтон
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