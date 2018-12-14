Политика

Законопроект об автономном Рунете предполагает киберучения
REGNUM
вчера в 11:30

Законопроект об автономном интернете предполагает установку операторами связи «технических средств противодействия угрозам», передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.
REGNUMвчера в 11:30
Андрей Клишас
Это позволит сделать российский сегмент Интернета устойчивым к угрозам, обеспечить доступ к российским сайтам и возможность для российских граждан пользоваться почтой и интернет-банкингом.
— Андрей Клишас, российский политикNews.ru вчера в 10:04

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Эксперт прокомментировал инициативу парламентариев об автономности российского сегмента Интернета

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О суверенном мечать, о рунете

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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 12:31, Ашберн
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Зампредседателя отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов заявил, что каноническое значение Объединительного собора, прошедшего на Украине, "ничтожно".
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Обновлено в 09:30
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Президент Владимир Путин считает бесперспективным метод «хватать и не пущать» в ситуации с запретом рэп-концертов.
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Политика

Путин поздравил Темирканова с юбилеем

Президент России Владимир Путин лично поздравил дирижера Юрия Темирканова с юбилеем.
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Политика

Украинский боксер Усик ответил на угрозы националистов

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинский боксер Александр Усик не испугался угроз радикалов и по-прежнему настроен защитить от посягательств Киево-Печерскую лавру, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 12:02
Политика

Вашингтон не считает, что Москва настроена на сохранение ДРСМД

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Обновлено в 03:55
Армия и оружие

Турция намерена координировать действия по Сирии с Россией и США

Советник турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что Турция намерена координировать действия с Россией и США для избежания любой конфронтации в Сирии.
Обновлено в 09:02
Политика

Недовольный планами Cirque du Soleil Запашный получил поддержку Путина

Во время заседания директор Большого московского цирка Эдгар Запашный рассказал, что Cirque du Soleil планирует открыть стационарную площадку в Сколково в 2019 году.
Обновлено в 10:47
Политика

«Оппозиционный блок» выдвинул Вилкула кандидатом в президенты Украины

Партия "Оппозиционный блок" провела восьмой съезд без одного из сопредседателей Юрия Бойко и приняла решение выдвигать кандидатом в президенты Украины на предстоящих выборах Александра Вилкула, сообщает интернет-медиа LIGA.
Обновлено в 10:22
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Минобороны ФРГ купит новый Airbus из-за поломки лайнера Меркель

Обновлено в 07:13
Армия и оружие

Малый ракетный корабль «Мытищи» будет передан флоту до конца года

Первый малый ракетный корабль проекта 22800 «Мытищи» прошел необходимые государственные испытания, судно планируется передать Военно-морскому флоту 17 декабря, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобороны.
Обновлено в 12:02
Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении двух беспилотников ВСУ

В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили об уничтожении двух беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины.
Обновлено в 10:06
Политика

Главная реформа Обамы признана неконституционной

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Обновлено в 10:50
Политика

Премьер Австралии заявил о признании Иерусалима столицей Израиля

По мнению Моррисона, признание Западного Иерусалима столицей Израиля с возможностью признания Восточного Иерусалима столицей Палестины станет важным шагом в ближневосточной политике Австралии.
Обновлено вчера в 23:41
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