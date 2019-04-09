В Госдуму внесли законопроект о запрете микрокредитов под залог жильяРБК 10:19

Микрофинансовым организациям (МФО) запретят выдавать гражданам кредиты под залог жилой недвижимости. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму России, сообщает «Парламентская газета».

В Госдуму внесли законопроект о запрете микрокредитов под залог жилья

Политика Порошенко назвал себя русскоязычным Украинский президент Петр Порошенко заявил, что считает себя русскоязычным.

Политика Штаб Порошенко объяснил появление Путина на его предвыборных плакатах Создатели плаката объяснили появление на нем российского президента тем, что именно Россия и лично Путин остаются «самой большой угрозой Украине» и президент страны должен «смело смотреть ему в глаза».

Происшествия Кокорина и Мамаева привезли в суд с вещами Отмечается, что Кокорина, Мамаева и других обвиняемых привезли к зданию суда с вещами.

Политика Орешкин не смог ответить Путину на профильный вопрос Во время выступления на пленарном заседании Международного форума «Арктика — территория диалога» министр экономического развития Максим Орешкин не смог сразу ответить Владимиру Путину на профильный вопрос.

Наука «Король обезьян» нанес удар по темной материи Среди множества детекторов, которые могли бы обнаружить такие следы вимпов — гамма-телескоп Dark Matter Particle Explorer («исследователь частиц темной материи», DAMPE), в данных которого несколько лет назад был обнаружен намек на избыток частиц с энергией в районе одного тераэлектронвольта.

Кино Георгия Данелию похоронили на Новодевичьем кладбище Народный артист СССР, режиссёр Георгий Данелия похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, передаёт ТАСС.

Политика Губернатор Одесской области отказался подчиниться Порошенко Максим Степанов отказался уходить с поста губернатора Одесской области по приказу действующего президента Украины Петра Порошенко.

Политика Путин прокомментировал доклад Мюллера словами «гора родила мышь» В России заранее знали, что спецпрокурору Роберту Мюллеру не удастся найти никаких доказательств наличия сговора нынешнего президента США Дональда Трампа с Москвой перед выборами 2016 года, заявил на проходящем в Санкт-Петербурге Арктическом форуме президент России Владимир Путин.

Гаджеты В Windows 10 допустимо «небезопасное» извлечение флешки Операционная система Windows 10 1809 предусматривает извлечение USB-накопителей и других съемных устройств без предварительного отключения.

Политика Активист «Правого сектора» Пирожок задержан в столице Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области, совместная операция, в ходе которой был задержан гражданин Украины Игорь Пирожок, проводилась 9 апреля сотрудниками МВД РФ и ФСБ РФ.

Финансы Минэкономразвития дало прогноз по курсу рубля на 2019 год 1 апреля был опубликован подготовленный Минфином прогноз, согласно которому средний курс рубля к доллару в период с 2019 по 2024 год составит 65,1 рублей за доллар.

Армия и оружие Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.

Шоу-бизнес Елена Кондулайнен отметила 61-летие смелой фотосессией в бикини Советская и российская актриса театра и кино Елена Кондулайнен разместила в "Фэйсбуке" смелые фото в бикини.

Шоу-бизнес Вдова Дмитрия Хворостовского показала их повзрослевшего сына В 2003 году родился сын Максим, а в 2007 году — дочь Нина. Дмитрий Хворостовский ушел из жизни в 2017 году.

Общество В России впервые признали дискриминацию трансгендера Суд в Петербурге признал незаконным увольнение трансгендерной женщины Анастасии Васильевой, которая до операции работала печатником.

Происшествия Макгрегор устроил драку в баре Ирландии после слов о русских Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор устроил потасовку в одном из баров Ирландии после того, как один из посетителей заявил ему, что "русские избили его", передает РИА Новости.

Политика Климкин не согласился с позицией главы Совета Европы по России Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не согласился с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом, который ранее заявил о необходимости вернуть Россию в организацию, сравнив возврат Москвы в СЕ с освобождением преступника.

Авто Два дополнительных налога для автомобилистов введут в России Экологический и утилизационный - два новых дополнительных налога введут для автовладельцев России.

Происшествия Абызова перевели в двухместную камеру с телевизором и холодильником Арестованного экс-министра «открытого правительства» Михаила Абызова перевели из карантина СИЗО «Лефортово» в двухместную камеру, в которой есть телевизор и холодильник, сообщил РБК ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

Авто Hyundai рассекретил новый ультрабюджетный кроссовер Hyundai Venue Корейский автопроизводитель начал тизерную кампанию своего нового кроссовера Hyundai Venue, дебют которого состоится через неделю.

Шоу-бизнес Дочь Владимира Винокура подала на развод с мужем Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.

Финансы Чистый отток капитала из России вырос более чем в полтора раза Чистый отток капитала из России в январе – марте 2019 г. вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $25,2 млрд, сообщает ЦБ.