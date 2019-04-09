В Госдуму внесли законопроект о запрете микрокредитов под залог жильяРБК 10:19

Микрофинансовым организациям (МФО) запретят выдавать гражданам кредиты под залог жилой недвижимости. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму России, сообщает «Парламентская газета».

В Госдуму внесли законопроект о запрете микрокредитов под залог жилья

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