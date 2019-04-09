Экономика
В Госдуму внесли законопроект о запрете микрокредитов под залог жильяРБК вчера в 10:19
Микрофинансовым организациям (МФО) запретят выдавать гражданам кредиты под залог жилой недвижимости. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму России, сообщает «Парламентская газета».
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Политика
Порошенко начал процедуру увольнения губернатора Одесской области
Напомним, что 8 апреля Порошенко сменил губернатора Одесской области Степанова, отстранив его от должности и назначив исполнять обязанности главы ОГА Паращенко.
Обновлено вчера в 08:35
Технологии
Россияне перечислили геймерам 11,6 млрд рублей в 2018 году
Геймеры получили в 2018 году 11,6 млрд руб. от россиян, которые перечисляли деньги за игровые артефакты и пожертвования за онлайн-трансляции прохождения игр, говорится в исследовании «Яндекс.Кассы» и компании Data Insight, на которое ссылается РБК.
Обновлено в 03:38
Происшествия
ВС и правительство поддержали ужесточение наказания за «пьяные» ДТП
«В ходе консультаций Верховный суд и правительство поддержали предложение ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей», — цитирует спикера ГД РИА Новости.
Обновлено в 01:54
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин впервые вышел в свет с новой возлюбленной
Андрей Аршавин впервые вышел в свет с новой возлюбленной Пользователи Интернета раскритиковали девушку.
Обновлено вчера в 08:18
Политика
Чайка: Браудер является фигурантом пяти уголовных дел в России
Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер является фигурантом пяти уголовных дел в России, в том числе об убийствах и организации преступного сообщества.
Обновлено в 04:15
Политика
Шойгу осудил бездушие при обращениях военных насчет соцвыплат
Обновлено вчера в 16:29
Хоккей
«Калгари» заключил контракт с голкипером Артёмом Загидулиным
Клуб Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» заключил контракт новичка с голкипером магнитогорского «Металлурга» Артёмом Загидулиным, информирует официальный сайт «огоньков».
Обновлено вчера в 17:17
Хоккей
«Нью-Джерси» получил право первого выбора на драфте НХЛ-2019
«Нью-Джерси Дэвилз» получил право первым сделать выбор на драфте НХЛ-2019. Жеребьевка состоялась в ночь на 10 апреля мск.
Обновлено вчера в 20:56
Наука
Древнего сородича морских огурцов назвали в честь Ктулху
Британские палеонтологи обнаружили на территории графства Херефордшир древние останки беспозвоночных - предков морских огурцов.
Обновлено в 03:40
Политика
ФСБ задержала члена «Правого сектора» Пирожка
Сотрудники ФСБ и МВД России задержали активного участника украинской праворадикальной организации "Правый сектор" (запрещена в РФ).
Обновлено вчера в 08:16
Шоу-бизнес
Вдова Дмитрия Марьянова отказалась от госпитализации
Приехавшие на вызов Ксении врачи настаивали на госпитализации, но вдова Марьянова не стала слушать медиков и осталась дома.
Обновлено вчера в 14:00
Шоу-бизнес
Меган Маркл собирается рожать дома
Герцогиня Сассекская Меган Маркл собирается пойти по стопам королевы и родить ребенка дома, в своем коттедже Фрогмор в Винздоре.
Обновлено в 01:50
Политика
Путин назвал исказившего его слова переводчика «бандитом»
Во время беседы переводчик шведского языка исказил слова президента России, на что он отреагировал с юмором.
Обновлено в 01:56
Шоу-бизнес
Певец Alekseev закрутил роман с новой солисткой «ВИА Гры»
25-летний певец Никита Алексеев (Alekseev) закрутил роман с новенькой солисткой группы «ВИА Гра» 23-летней Ульяной Синецкой.
Обновлено вчера в 12:51
Политика
Путин осадил «вытаскивавшего из него клещами ответ» журналиста
Президент России Владимир Путин резко отреагировал на вопросы старшего редактора агентства Bloomberg Джона Фрайера (John Fraher) во время пленарного заседания Арктического форума в Петербурге.
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия
В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв
Обновлено в 02:13
Здоровье
В британской клинике над детьми ставили «трансгендерные эксперименты»
Из учреждения, базирующегося в Лондоне и Лидсе, уволились сразу пять сотрудников из-за опасений, что над маленькими детьми ставят «трансгендерные эксперименты» и назначают им ненужное гендерное лечение.
Обновлено в 02:47
Финансы
Минэкономразвития скорректировало прогноз курса рубля на 2019 год
Министерство экономического развития РФ повысило прогноз по курсу рубля с 66 рублей за доллар, о которых ранее говорил гдава ведомства Максим Орешкин, до 65,1 рубля за доллар.
Обновлено вчера в 11:34
Футбол
Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»
Обновлено 08 апреля в 09:28
Спорт
Олимпийский чемпион призвал Загитову уйти из спорта
Обновлено в 02:47
Футбол
Щесны: «Нас ждет тяжелый поединок»
Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Аяксом» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 15:51
Футбол
Сигурдссон признан лучшим игроком 22-го тура РПЛ
Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон стал лучшим игроком 22-го тура РПЛ.
Обновлено в 02:17
Политика
Российские наблюдатели не поедут на второй тур выборов на Украине
Сайт kp.ru писал о том, что 31 марта на Украине состоялся первый тур президентских выборов, а вскоре стало известно и о проведении второго "раунда".
Обновлено в 04:29
Происшествия
В Албании грабители украли из авиалайнера несколько миллионов евро
Грабители украли из багажного отделения самолета несколько миллионов евро.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
Поезда задерживаются на Савеловском направлении МЖД
Обновлено в 02:46
Наука
Содержащийся в перце капсаицин может замедлять развитие рака легких
Во время экспериментов с генетически модифицированными мышами - носителями клеток рака легких, ученые использовали капсаицин, содержащийся в различных видах стручкового перца.
Обновлено 07 апреля в 15:27
Общество
Мэрия Новосибирска согласовала проведение «Монстрации»
Обновлено в 02:14
Музыка
Кирилл Нечаев вернулся в сеть с пародиями на известных музыкантов
Музыкант из Екатеринбурга Кирилл Нечаев впервые за несколько месяцев выпустил новый клип.
Обновлено в 01:57
Экономика
Мантуров не нашел необходимости в запрете экспорта круглого леса из РФ
Запрет на экспорт круглого леса из РФ был бы нарушением обязательств перед ВТО, кроме того, в нем нет необходимости, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес
Алла Пугачева держит в тайне все детали своего юбилейного шоу
Ситуацию вокруг юбилейного шоу Аллы Пугачевой прокомментировал король эстрады Филипп Киркоров.
Обновлено в 01:29