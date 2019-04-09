Экономика
В Госдуму внесли законопроект о запрете микрокредитов под залог жильяИзвестия 07:39
Сенаторы во главе со спикером Совета Федерации (СФ) Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным внесли в Госдуму законопроект, который запрещает микрофинансовым организациям (МФО) выдачу кредитов под залог жилья. Об этом во вторник, 9 апреля, сообщили ТАСС в пресс-службе СФ.
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Володин и Матвиенко хотят ужесточить требования к деловой репутации микрокредитных компаний
Интерфакс - Россия04:36
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