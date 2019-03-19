В Госдуму внесли законопроект о возврате сезонных переводов времениТАСС 04:45

Депутат Госдумы Андрей Барышев (фракция "Единая Россия", избран от Челябинской области) в понедельник внес на рассмотрение палаты законопроект, которым предлагается вернуть в России сезонные переводы времени на один час в марте и в октябре.

В Госдуму внесли законопроект о возврате сезонных переводов времени

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