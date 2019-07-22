Спорт
В Госдуму внесли законопроект о возврате пива на стадионыКлопс вчера в 15:32
В Госдуму внесён законопроект, которым разрешаются розничные продажи пива на стадионах. Это следует из электронной базы данных парламента. Авторы инициативы — депутаты от фракции ЛДПР Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Депутаты Госдумы Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев (оба из ЛДПР) внесли на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона, разрешающий розничную продажу пива на стадионах, следует из электронной базы данных Госдумы.Ведомостивчера в 10:12
Подробнее о событии
Показать все источники
Источник: в Госдуму внесли законопроект о розничной продаже пива на стадионах
Спорт-Экспрессвчера в 12:16
Депутаты предложили разрешить продажу пива во время футбольных матчей
Rambler News Serviceвчера в 09:41
Пиво на стадионах: нельзя пить на трибуне, нельзя пить на детских соревнованиях, клубы не смогут заработать
Bookmaker-ratings.ruвчера в 09:35
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 02:31, Вашингтон
Политика
ЦИК перепроверит подписи незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что ведомство перепроверит подписи незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 10:38
Происшествия
СМИ назвали обогреватель причиной пожара в хабаровском детском лагере
Причиной пожара в палаточном детском лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае, в результате которого погиб ребенок и еще трое детей оказались в коме, мог стать обогреватель.
Обновлено в 02:20
Армия и оружие
Южная Корея выразила протест России из-за вторжения самолета
Глава управления нацбезопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён выразил протест из-за якобы произошедшего нарушения российским военным самолетом воздушного пространства, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:12
Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Обновлено вчера в 07:56
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией
Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.
Обновлено в 00:19
Политика
Партия Зеленского анонсировала новые выборы
Главным аргументом принятия решения стали результаты партии Зеленского «Слуга народа» на досрочных выборах в Верховную Раду.
Обновлено в 01:57
Политика
В Великобритании объявят имя нового премьер-министра
В Великобритании сегодня объявят имя преемника Терезы Мэй.
Обновлено вчера в 23:26
Политика
Помпео рассказал, что США «упрашивали» Россию соблюдать договоры
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты «упрашивал» РФ не нарушать важные договоры.
Обновлено вчера в 13:40
Политика
Жириновский назвал условия для вхождения Украины в состав России
Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, когда и на каких условиях Украина войдет в состав России.
Обновлено вчера в 22:05
Гаджеты
Apple ведет переговоры о покупке модемного бизнеса Intel
Компания Apple ведет переговоры о покупке подразделения Intel, занятого выпуском модемов для смартфонов.
Обновлено в 01:14
Политика
В американском подразделении Huawei сократили более 70% сотрудников
В американском подразделении китайской компании Huawei начались масштабные увольнения, передает Reuters со ссылкой на сведения, полученные от уволенных сотрудников.
Обновлено в 00:18
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Происшествия
В Москве арестовали четверых за похищение человека
В Москве арестованы четверо мужчин, которые под видом полицейских похитили человека и вымогали у него крупную сумму.
Обновлено в 02:24
Политика
Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о желании украинцев стать рабами.
Обновлено вчера в 22:43
Футбол
Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира
Клуб "Даллас Ковбойс", выступающий в американском футболе, стал самым дорогим спортивным клубом мира по версии журнала Forbes.
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия
От побоев мачехи в Дагестане умерла четырехлетняя девочка
В Махачкале в результате побоев умерла четырехлетняя девочка. По подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью задержана мачеха ребенка.
Обновлено в 02:10
Происшествия
На серой ветке московского метро произошел сбой
Обновлено в 01:28
Общество
В Роскачестве назвали лучшие фотоаппараты
Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний исследовали фотоаппараты 98 моделей, оценив качество снимков, видео, звука, удобство их использования и функциональность.
Обновлено в 01:00
Политика
Соловьев высмеял реакцию украинцев на трансляцию его передачи в Киеве
Ведущий Владимир Соловьев прокомментировал новость о том, что украинцев возмутила трансляция его передачи в одном из букмекерских клубов столичного Киева.
Обновлено вчера в 19:09
Происшествия
В больнице рассказали о состоянии Инны Чуриковой
Состояние Инны Чуриковой до сих пор оценивается как тяжелое, актриса лежит в отделении острых эндотоксикозов в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, рассказали РИА Новости в больнице.
Обновлено в 01:35
Технологии
В приказе Минкомсвязи нашли требование о переводе Рунета на VPN
Минкомсвязь в рамках реализации закона о «суверенном Рунете» предложила меры защиты от фишинга или подмены сайтов, которые потребуют строительства множества виртуальных частных сетей — VPN.
Обновлено в 01:48
Политика
Соратник Ельцина опроверг планы по продаже Карелии финнам
В России никогда не поднимался вопрос о продаже Карелии, сообщил бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис.
Обновлено вчера в 22:24
Космос
Луна больше не актуальна. Nubia похвасталась снимком Большого Магелланова Облака, сделанным на камеру смартфона Nubia Z20
Инженеры Nubia не устояли перед искушением, и тоже попрактиковались в фотографировании естественного спутника Земли (во время полного солнечного затмения), для чего использовали не анонсированный пока флагман Nubia Z20.
Обновлено вчера в 10:18
Происшествия
На Алтае в ДТП с двумя автомобилями пострадали семь человек
Пострадали водитель и два пассажира, находящиеся в автомобиле ВАЗ-2106, а также четыре человека, находящиеся в автомобиле Volkswagen Multivan.
Обновлено в 01:15
Единоборства
Федор Чудинов на Красной площади нокаутировал Мадерну
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия
В Петербурге убита активистка Елена Григорьева
Обновлено вчера в 11:18
Футбол
Месси сыграл в футбол с детьми на карибском пляже
Обновлено вчера в 09:26
Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено 21 июля в 15:25
Кино
Светлана Немоляева рассказала о съемках с Сергеем Шнуровым
Обновлено вчера в 18:30