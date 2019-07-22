с чего всё началось

В Госдуму внесён законопроект, которым разрешаются розничные продажи пива на стадионах. Это следует из электронной базы данных парламента. Авторы инициативы — депутаты от фракции ЛДПР Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев.

В Госдуму внесли законопроект о возврате пива на стадионы

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