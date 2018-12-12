Общество
В Госдуму внесли законопроект о штрафах за фейковые новости
В Госдуму внесли законопроект о штрафах за фейковые новостиГазета.Ru07:55
В Госдуму внесли законопроект об установлении административной ответственности за распространение ложной общественно значимой информации в интернете. Соответствующий документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.
Газета.Ru07:55
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с чего всё началось
Депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин и сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, которые также состоят в «Единой России», внесли в Государственную думу законопроекты о наказаниях за распространение в интернете «заведомо недостоверной общественно значимой информации».Медиазона07:26
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