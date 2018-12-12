Общество

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за фейковые новости
Газета.Ru
07:55

В Госдуму внесли законопроект об установлении административной ответственности за распространение ложной общественно значимой информации в интернете. Соответствующий документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.
Газета.Ru07:55
с чего всё началось
Депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин и сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, которые также состоят в «Единой России», внесли в Государственную думу законопроекты
 о наказаниях за распространение в интернете «заведомо недостоверной общественно значимой информации».
Медиазона07:26

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В Госдуму внесли законопроект о штрафах за фейковые новости

Газета.Ru07:55

Пакет законопроектов о штрафах или административном аресте за неуважительные интернет-публикации о власти внесен в ГД

Эхо Москвы07:30

В ГД внесли законопроект о штрафах за распространение ложных общественно значимых данных

ТАСС07:29

В СФ предложили наказывать за недостоверную информацию в СМИ и интернете

РИА Новости07:26

В Госдуму внесли законопроекты о наказании за фейковые новости

Интерфакс07:18

Клишас внес законопроект об арестах за неуважение к власти в интернете

РБК07:13

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за недостоверную информацию

Дождь07:31
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