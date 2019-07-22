Футбол

В Госдуму внесли законопроект о розничной продаже пива на стадионахРИА Новости 09:48

Депутаты Госдумы Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев (оба из ЛДПР) внесли в нижнюю палату парламента законопроект, разрешающий розничную продажу пива на стадионах при условии заключения договора между ИП и организаторами соревнований, следует из электронной базы данных Госдумы.
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Депутаты Госдумы Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев (оба из ЛДПР) внесли на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона, разрешающий розничную продажу пива на стадионах, следует
 из электронной базы данных Госдумы.
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Источник: в Госдуму внесли законопроект о розничной продаже пива на стадионах

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