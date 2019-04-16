Общество
В Госдуму внесли законопроект о реновации жилья по всей РоссииКоммерсантъ вчера в 13:16
Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект о реновации жилищного фонда по всей России. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
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Кино
Сталина заменили на Гитлера в российской версии «Хеллбоя»
Обновлено вчера в 21:50
Политика
Украинский депутат от фракции Порошенко устроил драку в прямом эфире
Депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко устроил потасовку с экс-министром транспорта и связи Украины Евгением Червоненко во время ток-шоу на местном телеканале, пишет RT.
Обновлено вчера в 23:20
Общество
Дмитрия Быкова госпитализировали в Уфе
Писатель и журналист Дмитрий Быков госпитализирован в Уфе в связи с резким ухудшением самочувствия, он в реанимационной палате, состояние тяжелое.
Обновлено в 05:28
Политика
Россия отказалась признать решение Гаагского суда по делу «Укрнафты»
Российская Федерация не признает законным решение Гаагского суда о компенсации «Укрнафты».
Обновлено вчера в 14:13
Общество
Кадастровая палата дала советы по покупке дачи
Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.
Обновлено в 02:36
Политика
Дерипаска объявил награду за расследование о санкциях
Адвокаты российского миллиардера Олега Дерипаски создадут фонд для выплаты журналистам, которые будут расследовать причины попадания бизнесмена под санкции США.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Пушков ответил на заявление историка о погибших в Одессе
Сенатор Алексей Пушков ответил на заявление доктора исторических наук Александра Сытина о погибших при пожаре в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 03:50
Энергетика
«Нафтогаз Украины» призвал снизить цену газа для населения до рыночной
Компания «Нафтогаз Украины» обратилась к правительству страны с просьбой отменить положение о возложении специальных обязательств (ПСО), которые требуют повышения цены на газ для населения с 1 мая, или внести соответствующие изменения в него.
Обновлено в 05:04
Наука
Ученые назвали опасный для жизни пульс
Частота сердечных сокращений в состоянии покоя в среднем возрасте связана с продолжительностью жизни - если она составляет 75 ударов в минуту, то риск ранней смерти ото всех причин удваивается, выяснили специалисты из Гетеборгского университета.
Обновлено вчера в 11:58
Политика
В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Ким Чен Ына
Новых деталей по поводу возможной встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:23
Происшествия
Панкратова-Черного сняли с рейса в Барнауле
Известного российского актера Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.
Обновлено в 05:09
Футбол
Адвокат Мамаева усомнился в законности итогового решения суда
Обновлено в 05:19
Транспорт
В России предложили сузить левую полосу на автомагистралях
Обновлено в 04:07
Экономика
Пенсии россиян через шесть лет вырастут более чем на 9%
К 2024 году страховые пенсии вырастут на 39,4% к уровню 2018 года.
Обновлено вчера в 16:00
Общество
Майские указы по зарплате выполнили 16 регионов из 85
Росстат на этой неделе опубликовал показатель «среднемесячного дохода от трудовой деятельности» по всем регионам за 2018 год, с которым надлежит сравнивать средние зарплаты учителей, врачей, научных работников и т.д. Это позволяет сделать вывод о выполнении майских указов 2012 года по состоянию на конец 2018 года.
Обновлено в 00:00
Политика
Глава «Нафтогаза» допустил полную приостановку Россией транзита газа
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что транзит газа через территорию Украины может быть полностью приостановлен.
Обновлено в 02:32
Авто
Новый Porsche 911 стал спидстером
Компания Porsche представила спорткар 911 нового поколения в кузове спидстер.
Обновлено в 05:04
Происшествия
ФСБ перекрыла канал поставки амфетамина в Россию из Нидерландов
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пресекли поставки амфетамина в страну из Голландии.
Обновлено в 03:14
Футбол
Мертезакер назвал финалистов Лиги чемпионов
Бывший защитник «Арсенала» Пер Мертезакер считает, что в финале нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов сыграют «Манчестер Сити» и «Барселона».
Обновлено вчера в 12:16
Армия и оружие
СБУ сообщила о задержании семи сотрудников российских спецслужб, причастных к диверсиям
Служба безопасности Украины сообщила о задержании семи российских сотрудников спецслужб, причастных к диверсиям на территории страны.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук изумила поклонников весенним фото с открытыми ножками
Певица, красавица-волжанка Юлия Ковальчук снялась в весенней фотосессии. Один из снимков она опубликовала в своем Instagram.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес
Ольга Зарубина подделала ДНК-тест наследницы Александра Малинина Киры
Отечественная исполнительница Ольга Зарубина стала гостьей шоу «На самом деле», где призналась, подделала ДНК-тест дочери Александра Малинина Киры.
Обновлено в 03:24
Происшествия
В центре Гая сняли на видео привязанного к дереву медведя
16 апреля неподалёку от ЦДТ «Радуга» прохожие заметили привязанного к дереву бурого медведя.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие
Росгвардию вооружат бронеавтомобилем «Патруль» с боевым модулем
Росгвардия примет на вооружение бронеавтомобили "Патруль" с дистанционно управляемым боевым модулем.
Обновлено в 04:44
Авто
АвтоВАЗ сертифицировал Lada Xray с вариатором
«АвтоВАЗ» выпустит новую версию LADA XRay с вариатором.
Обновлено вчера в 03:19
Здоровье
В Депздраве назвали безопасное количество кофе для организма
Стародубова рассказала, что в одной чашке эспрессо может содержаться до 80 миллиграмм кофеина, в растворимом кофе – до 75 миллиграмм, а классическом капучино – 40–80 миллиграмм.
Обновлено в 00:59
Авто
Названы любимые автомобили молодых россиян
Российский автомобильный онлайн-сервис Autospot.ru выяснил, какие автомобильные бренды предпочитают россияне в возрасте от 18 до 24 лет, когда покупают свою первую машину.
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце похвасталась знакомством с Филиппом Киркоровым
На мероприятии присутствовали многие отечественные звезды, среди которых засветился и Филипп Киркоров.
Обновлено в 03:27
Политика
Как Трамп сам себя загнал в угол в Венесуэле
Дональд Трамп очевидно не знает, что дальше делать.
Обновлено в 04:13
Происшествия
ФСБ задержала жителя Екатеринбурга за производство и торговлю оружием
В Екатеринбурге сотрудники свердловского управления ФСБ совместно с УФСБ России по Хабаровскому краю и ГУ МВД России по Свердловской области задержали местного жителя, организовавшего нелегальную мастерскую по модернизации и производству оружия.
Обновлено в 03:40