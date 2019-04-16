В Госдуму внесли законопроект о реновации жилья по всей РоссииКоммерсантъ вчера в 13:16

Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект о реновации жилищного фонда по всей России. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

В Госдуму внесли законопроект о реновации жилья по всей России

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