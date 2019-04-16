В Госдуму внесли законопроект о реновации жилья в РоссииТАСС вчера в 09:16

Законодательное собрание Санкт-Петербурга во вторник внесло в Госдуму законопроект о реновации жилищного фонда в РФ, под которой подразумевается реконструкция или снос многоквартирных домов, находящихся в аварийном или ином неудовлетворительном техническом состоянии.

В Госдуму внесли законопроект о реновации жилья в России

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