Общество

В Госдуму внесли законопроект о реновации жилья в РоссииТАСС вчера в 09:16

Законодательное собрание Санкт-Петербурга во вторник внесло в Госдуму законопроект о реновации жилищного фонда в РФ, под которой подразумевается реконструкция или снос многоквартирных домов, находящихся в аварийном или ином неудовлетворительном техническом состоянии.
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В Госдуму внесен законопроект о реновации жилья по всей стране

Эхо Москвывчера в 22:05

В Госдуму внесли проект о реновации жилья в России

RT на русскомвчера в 09:39

В Госдуму внесли проект закона о реновации по всей России

Lenta.ruвчера в 12:26

В Госдуму внесли законопроект о реновации жилья в России

Российская газетавчера в 10:50

В Госдуму внесли законопроект о реновации жилья в России

Известиявчера в 10:28

В Госдуму внесли законопроект о реновации жилья по всей России

Коммерсантъвчера в 13:16

В Госдуму внесли законопроект о реновации жилья в России

ТАССвчера в 09:16
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