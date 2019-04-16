Общество
В Госдуму внесли законопроект о реновации жилья в РоссииТАСС вчера в 09:16
Законодательное собрание Санкт-Петербурга во вторник внесло в Госдуму законопроект о реновации жилищного фонда в РФ, под которой подразумевается реконструкция или снос многоквартирных домов, находящихся в аварийном или ином неудовлетворительном техническом состоянии.
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Театры
Башдрамтеатр получил национальную премию «Золотая маска»
Обновлено в 02:32
Происшествия
Пострадавшие при прорыве теплотрассы в Челябинске получили ожоги ног
В Челябинске после произошедшего 16 апреля прорыва на теплотрассе в ожоговом центре остаются два человека в возрасте 19 и 46 лет.
Обновлено в 01:33
Энергетика
Нефть Brent впервые с ноября превысила отметку в $72 за баррель
На Лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по Москве июньские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали до 71 доллара 98 центов за баррель (+0,36%).
Обновлено в 02:11
Происшествия
Криминалисты назвали вероятную причину пожара в Нотр-Дам-де-Пари
Работающие на месте пожара в соборе Парижской Богоматери криминалисты назвали вероятную причину произошедшего.
Обновлено вчера в 18:17
Политика
Надежду Савченко освободили из-под стражи
Обновлено 15 апреля в 23:43
Футбол
Адвокат Мамаева подвел итоги заседания суда
Обновлено вчера в 14:35
Гаджеты
Sony рассказала про PlayStation 5
Длительное время пользователи лишь гадали о том, как будет выглядеть новая приставка PlayStation 5 и какие у нее будут характеристики.
Обновлено вчера в 13:04
Происшествия
В Екатеринбурге четыре человека погибли при пожаре в частном доме
Четыре человека погибли во время пожара в частном доме в Екатеринбурге, причиной пожара могло стать замыкание проводки, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Обновлено в 00:34
Игры
Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity
15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.
Обновлено вчера в 06:41
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского Тройка-Д банка
Центробанк с 17 апреля отозвал лицензию у московского Тройка-Д банка. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 01:58
Общество
Минтруд обнаружил вредные условия труда на каждом пятом рабочем месте
Минтруд признал условия труда на 21 проценте рабочих мест вредными и опасными для здоровья работников.
Обновлено в 02:17
Общество
Майские указы по зарплате выполнили четыре региона из 85
Зарплаты «майских» бюджетников по состоянию на конец 2018 года достигают целевых значений по всем категориям лишь в четырех регионах.
Обновлено в 00:00
Здоровье
Ортопеды рассказали о способах избежать плоскостопия
Врачи-ортопеды дали несколько советов как избежать появления плоскостопия.
Обновлено в 00:54
Происшествия
В Японии произошло извержение крупнейшего вулкана страны
В Японии произошло очередное извержение одного из крупнейших в мире действующих вулканов.
Обновлено вчера в 12:13
Политика
Сергей Нарышкин может сменить Валентину Матвиенко в Совете федерации
Высокопоставленный федеральный чиновник сказал, что таким ведомством может стать Пенсионный фонд России.
Обновлено в 00:52
Авто
Транспортный налог 2019. Какие изменения ждут автовладельцев
В этом году российских автомобилистов ждет изменение в части транспортного налога. Так, владельцев угнанных машин освободили от его уплаты.
Обновлено в 01:45
Политика
Волочкова вызвала Навального на дуэль на шпагатах
Не остался в стороне и Алексей Навальный, который в свежем выпуске «Навальный LIVE» ехидно прокомментировал любовь Волочковой к демонстрации незаурядных шпагатных навыков на фоне самых разных пейзажей — достаточно заглянуть в её Instagram, чтобы понять, что имел в виду оппозиционер.
Обновлено в 01:32
Шоу-бизнес
Набравшая вес Юлия Волкова похудела до 45 килограмм
Звезда культовой группы «Тату» Юлия Волкова к своим 34 годам дважды стала мамой.
Обновлено вчера в 12:45
Наука
Стала известна причина крупнейшей катастрофы на Земле
Специалисты из Университета Цинциннати (США) и Китайского университета геонаук выяснили, что истиной причиной массового Пермского вымирания стали извержения вулканов.
Обновлено вчера в 22:44
Общество
Глава Кузбасса заработал за год более 70 млн рублей
Согласно документу, в 2018 году С.Цивилев заработал 70 млн 280 тыс. рублей.
Обновлено в 01:45
Политика
Зеленский раскритиковал команду Порошенко за организацию дебатов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал о новых требованиях штаба кандидата в президенты Петра Порошенко к проведению дебатов на стадионе «Олимпийский».
Обновлено вчера в 18:07
Футбол
«Аякс» не пустил «Ювентус» в полуфинал Лиги чемпионов
Голландский "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв в Турине "Ювентус" с результатом 2:1. Многократные чемпионы Италии снова не смогуть выиграть главный клубный турнир Европы.
Обновлено вчера в 17:08
Наука
Ученые назвали опасный для жизни пульс
Частота сердечных сокращений в состоянии покоя в среднем возрасте связана с продолжительностью жизни - если она составляет 75 ударов в минуту, то риск ранней смерти ото всех причин удваивается, выяснили специалисты из Гетеборгского университета.
Обновлено вчера в 11:58
Политика
Украина потребовала освободить моряков через Международный трибунал
Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву с требованием от России освободить военных моряков, которые были задержаны после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 11:32
Происшествия
Автобус столкнулся с локомотивом в Красноярском крае
Обновлено в 00:11
Политика
Донбасс ждет российских паспортов
Где 500 тысяч бланков российских паспортов уже лежат на тайных складах в Макеевке, а в Матвеевом Кургане (приграничном российском поселке) якобы уже спешно строится из модулей городок для сотрудников российской миграционной службы.
Обновлено вчера в 18:02
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать идеальный чемодан
Эксперты Роскачества в преддверии отпусков рассказали, как выбрать удобный чемодан, который прослужит долго.
Обновлено в 01:23
Политика
Умер замруководителя администрации губернатора Сергей Трофимов
Первый заместитель руководителя администрации губернатора Забайкальского края Сергей Трофимов скончался 17 апреля на 70-м году жизни.
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия
Историка выгнали с телевизионной передачи о пожаре в Париже
Ведущий программы "Время покажет!", выпуск которой был посвящен пожару в соборе Парижской богоматери, Анатолий Кузичев выгнал из студии приглашенного эксперта Александра Сытина, позволившего себе сравнить произошедшее во французской столице с событиями в Одессе в мае 2014 года.
Обновлено в 02:18
Происшествия
На Урале ищут избивших инвалида подростков
Обновлено в 02:01