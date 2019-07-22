с чего всё началось

В Госдуму внесён проект закона, разрешающий розничную продажу пива на стадионах, пишет РИА Новости.

В Госдуму внесли законопроект о продаже пива на стадионах

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