Футбол

В Госдуму внесли законопроект о продаже пива на стадионахОреанда-Новости 09:35

В Госдуму внесён проект закона, разрешающий розничную продажу пива на стадионах, пишет РИА Новости.
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с чего всё началось
Депутаты Госдумы Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев (оба из ЛДПР) внесли на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона, разрешающий розничную продажу пива на стадионах, следует
 из электронной базы данных Госдумы.
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Источник: в Госдуму внесли законопроект о розничной продаже пива на стадионах

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