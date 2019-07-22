Спорт
В Госдуму внесли законопроект о продаже пива на стадионахОреанда-Новости 09:35
В Госдуму внесён проект закона, разрешающий розничную продажу пива на стадионах, пишет РИА Новости.
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Депутаты Госдумы Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев (оба из ЛДПР) внесли на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона, разрешающий розничную продажу пива на стадионах, следует из электронной базы данных Госдумы.Ведомости10:12
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