с чего всё началось

Согласно законопроекту, авторами которого стали депутаты Госдумы от фракции ЛДПР Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев, предлагается разрешить на футбольных стадионах продажу пива во время официальных мероприятий.

В Госдуму внесли законопроект о продаже пива на футбольных стадионах

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