Спорт
В Госдуму внесли законопроект о продаже пива на футбольных стадионахРБК 13:09
Согласно законопроекту, авторами которого стали депутаты Госдумы от фракции ЛДПР Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев, предлагается разрешить на футбольных стадионах продажу пива во время официальных мероприятий.
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Депутаты Госдумы Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев (оба из ЛДПР) внесли на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона, разрешающий розничную продажу пива на стадионах, следует из электронной базы данных Госдумы.Ведомости10:12
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