Политика

В Госдуму внесли законопроект о неуважении власти к народуГазета.Ru 11:05

Некоторые депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете неуважительных высказываний в адрес россиян. Об этом говорится в электронной базе Госдумы.
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Чиновников предлагают штрафовать за оскорбительные высказывания о гражданах

Коммерсантъ13:55

В Госдуму внесён законопроект о неуважении власти к народу

Говорит Москва11:48

Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект о штрафах для госслужащих за оскорбление граждан

Эхо Москвы13:01

Депутаты КПРФ внесли в Думу поправки о штрафах для госслужащих за оскорбление граждан

ТАСС11:26

В Госдуму внесли законопроект о неуважении власти к народу

Газета.Ru11:05

В Госдуму внесен законопроект о запрете неуважительных высказываний чиновников в адрес народа

Агентство Москва10:50

Депутаты предложили штрафовать представителей власти за оскорбление граждан

РИА Новости13:44
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В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошёл сбой

В работе мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» произошёл сбой.
Обновлено в 07:36
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
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Политика

Пенс пытался выгнать из зала Совбеза представителя Венесуэлы

Постпред Венесуэлы само собой не сдвинулся и с места, а Пенс сообщил, что США уже готовят проект резолюции с призывом к ООН признать Гуайдо, за которого никто не голосовал и которого никто не выбирал.
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Федор Конюхов попал в новый шторм и гребет голодным

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Политика

Депутат Алимова продолжит материться даже после критики Володина

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Армия и оружие

Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО

На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено в 11:53
Политика

Россия запретит ввоз яблок и груш из Белоруссии

Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки

Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
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Происшествия

СК попросил суд отпустить Майкла Калви под домашний арест

В Baring Vostok заявили, что приветствуют ходатайство СК о переводе Калви и Кордичева под домашний арест и надеются, что суд примет их во внимание.
Обновлено в 06:20
Авто

Новый пикап Tiger 9 от JMC официально рассекречен до дебюта

В Сети появились официальные фотографии флагманского пикапа Tiger 9 от JMC.
Обновлено в 12:02
Общество

Мать канцлера ФРГ Ангелы Меркель скончалась в возрасте 90 лет

Мать канцлера ФРГ Херлинд Каснер скончалась в возрасте 90 лет в начале апреля текущего года.
Обновлено в 15:34
Космос

Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры

Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено в 09:47
Спорт

Олимпийский чемпион призвал Загитову уйти из спорта

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров посоветовал российской фигуристке Алине Загитовой завершить карьеру.
Обновлено в 02:47
Авто

Названы самые популярные новые иномарки в России в 2019 году

Аналитики «Автостат» назвали ТОП-10 самых популярных новых иномарок в России, который возглавил «Киа Рио» с объёмом продаж 22,3 тыс. единиц.
Обновлено в 08:53
Экономика

Группа «Черкизово» отказалась от SPO

Крупнейший в России производитель мяса птицы и готовой мясной продукции – группа «Черкизово» отказалась от размещения акций на Московской бирже, сообщили «Ведомостям» два человека, близких к разным сторонам несостоявшейся сделки.
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Кино

Умер артист «Современника» Геннадий Фролов

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Театры

В Севастополе реконструируют театр имени Луначарского

В Севастополе в 2020 году начнут масштабную реконструкцию здания театра имени Луначарского.
Обновлено в 04:44
Происшествия

В Петербурге полицейский открыл огонь при задержании водителя

Обновлено в 15:15
Политика

Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ

Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
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Армия и оружие

Армия Хафтара в Ливии сбила военный самолёт

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Экономика

Ресторан «Прага» приобрел совладелец Черемушкинского рынка

В середине 1990-х годов мэрия Москвы продала "Прагу" группе АСТ семьи бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
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Экономика

Физлица смогут через новый сервис Ozon инвестировать в поставщиков

Онлайн-ритейлер Ozon.ru запустил платформу Ozon.Invest, благодаря которой физические лица смогут инвестировать в компании малого и среднего бизнеса, говорится в сообщении компании.
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Взрыв дома в Екатеринбурге связали с самогонным аппаратом в квартире

Обновлено в 04:42
Политика

Помпео: США не смогли остановить «Северный поток — 2»

Государственный секретарь США Майк Помпео констатировал, что Вашингтону не удалось убедить Европейский союз отказаться от строительства «Северного потока — 2». Об этом Помпео сказал сегодня, 10 апреля, выступая в комитете сенате Конгресса США по иностранным делам.
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Происшествия

СК опроверг сообщения о следах взрыва в самолёте Качиньского

Следственный комитет опроверг информацию о следах веществ, используемых при создании взрывчатки, якобы найденных на обломках разбившегося самолёта Ту-154 с главой Польши Лехом Качиньским на борту.
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Энергетика

США возобновили поставки нефти из Венесуэлы

С 11 по 29 марта, согласно статистике, поставки нефти из Венесуэлы в США не осуществлялись.
Обновлено в 14:21
Политика

Путин назвал поправившего его переводчика «бандитом»

Президент Владимир Путин назвал переводчика, который поправил его обращение к шведским бизнесменам, «бандитом».
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Мать сбившего курсанта воронежца оправдала своего «больного и слепого» сына

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Футбол

Монтелла стал главным тренером «Фиорентины»

"Фиорентина" официально объявила о назначении Винченцо Монтеллы главным тренером команды.
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Футбол

Игроки «Барселоны» выступили против подписания Гризманна

Игроки «Барселоны» не поддерживают возможное приобретение клубом форварда мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна, сообщает Cadena Ser.
Обновлено в 15:23
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