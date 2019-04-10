Политика
В Госдуму внесли законопроект о неуважении власти к народуГазета.Ru 11:05
Некоторые депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете неуважительных высказываний в адрес россиян. Об этом говорится в электронной базе Госдумы.
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Общество
В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошёл сбой
В работе мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» произошёл сбой.
Обновлено в 07:36
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Политика
Пенс пытался выгнать из зала Совбеза представителя Венесуэлы
Постпред Венесуэлы само собой не сдвинулся и с места, а Пенс сообщил, что США уже готовят проект резолюции с призывом к ООН признать Гуайдо, за которого никто не голосовал и которого никто не выбирал.
Обновлено в 13:45
Путешествия
Федор Конюхов попал в новый шторм и гребет голодным
Обновлено в 16:44
Армия и оружие
Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО
На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено в 11:53
Политика
Россия запретит ввоз яблок и груш из Белоруссии
Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки
Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено в 12:41
Происшествия
СК попросил суд отпустить Майкла Калви под домашний арест
В Baring Vostok заявили, что приветствуют ходатайство СК о переводе Калви и Кордичева под домашний арест и надеются, что суд примет их во внимание.
Обновлено в 06:20
Авто
Новый пикап Tiger 9 от JMC официально рассекречен до дебюта
В Сети появились официальные фотографии флагманского пикапа Tiger 9 от JMC.
Обновлено в 12:02
Общество
Мать канцлера ФРГ Ангелы Меркель скончалась в возрасте 90 лет
Мать канцлера ФРГ Херлинд Каснер скончалась в возрасте 90 лет в начале апреля текущего года.
Обновлено в 15:34
Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено в 09:47
Спорт
Олимпийский чемпион призвал Загитову уйти из спорта
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров посоветовал российской фигуристке Алине Загитовой завершить карьеру.
Обновлено в 02:47
Авто
Названы самые популярные новые иномарки в России в 2019 году
Аналитики «Автостат» назвали ТОП-10 самых популярных новых иномарок в России, который возглавил «Киа Рио» с объёмом продаж 22,3 тыс. единиц.
Обновлено в 08:53
Экономика
Группа «Черкизово» отказалась от SPO
Крупнейший в России производитель мяса птицы и готовой мясной продукции – группа «Черкизово» отказалась от размещения акций на Московской бирже, сообщили «Ведомостям» два человека, близких к разным сторонам несостоявшейся сделки.
Обновлено в 15:58
Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
Обновлено в 12:46
Театры
В Севастополе реконструируют театр имени Луначарского
В Севастополе в 2020 году начнут масштабную реконструкцию здания театра имени Луначарского.
Обновлено в 04:44
Политика
Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ
Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Армия и оружие
Армия Хафтара в Ливии сбила военный самолёт
Обновлено в 14:24
Экономика
Ресторан «Прага» приобрел совладелец Черемушкинского рынка
В середине 1990-х годов мэрия Москвы продала "Прагу" группе АСТ семьи бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
Обновлено в 13:14
Экономика
Физлица смогут через новый сервис Ozon инвестировать в поставщиков
Онлайн-ритейлер Ozon.ru запустил платформу Ozon.Invest, благодаря которой физические лица смогут инвестировать в компании малого и среднего бизнеса, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 16:30
Политика
Помпео: США не смогли остановить «Северный поток — 2»
Государственный секретарь США Майк Помпео констатировал, что Вашингтону не удалось убедить Европейский союз отказаться от строительства «Северного потока — 2». Об этом Помпео сказал сегодня, 10 апреля, выступая в комитете сенате Конгресса США по иностранным делам.
Обновлено в 13:01
Происшествия
СК опроверг сообщения о следах взрыва в самолёте Качиньского
Следственный комитет опроверг информацию о следах веществ, используемых при создании взрывчатки, якобы найденных на обломках разбившегося самолёта Ту-154 с главой Польши Лехом Качиньским на борту.
Обновлено в 14:02
Энергетика
США возобновили поставки нефти из Венесуэлы
С 11 по 29 марта, согласно статистике, поставки нефти из Венесуэлы в США не осуществлялись.
Обновлено в 14:21
Политика
Путин назвал поправившего его переводчика «бандитом»
Президент Владимир Путин назвал переводчика, который поправил его обращение к шведским бизнесменам, «бандитом».
Обновлено вчера в 12:54
Происшествия
Мать сбившего курсанта воронежца оправдала своего «больного и слепого» сына
Обновлено в 14:04
Футбол
Монтелла стал главным тренером «Фиорентины»
"Фиорентина" официально объявила о назначении Винченцо Монтеллы главным тренером команды.
Обновлено в 11:01
Футбол
Игроки «Барселоны» выступили против подписания Гризманна
Игроки «Барселоны» не поддерживают возможное приобретение клубом форварда мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна, сообщает Cadena Ser.
Обновлено в 15:23