Политика

В Госдуму внесли законопроект о неуважении власти к народуГазета.Ru вчера в 11:05

Некоторые депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете неуважительных высказываний в адрес россиян. Об этом говорится в электронной базе Госдумы.
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Чиновников предлагают штрафовать за оскорбительные высказывания о гражданах

Коммерсантъвчера в 13:55

Депутаты предложили штрафовать представителей власти за оскорбление граждан

РИА Новостивчера в 13:44

В Госдуму внесён законопроект о неуважении власти к народу

Говорит Москвавчера в 11:48

Депутаты КПРФ внесли в Думу поправки о штрафах для госслужащих за оскорбление граждан

ТАССвчера в 11:26

В Госдуму внесли законопроект о неуважении власти к народу

Газета.Ruвчера в 11:05

В Госдуму внесен законопроект о запрете неуважительных высказываний чиновников в адрес народа

Агентство Москвавчера в 10:50

В Госдуму внесли законопроект о неуважении чиновников к народу

URA.Ruвчера в 12:24
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Авто

GAC нашел восемь первых российских дилеров

Китайский автопроизводитель GAC Motor нашел восемь первых дилеров для продажи своих автомобилей в России.
Обновлено вчера в 15:48
Политика

Ольгу Скабееву вызвала на дебаты украинская журналистка

Обновлено вчера в 19:15
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Растительная пища значительно снижает у людей риск ранней смерти

Американские ученые выяснили, что уменьшить риск преждевременной смерти могут витамины, содержащиеся именно в растительной пище.
Обновлено вчера в 22:04
Происшествия

В Екатеринбурге СК начал проверку после взрыва в квартире

Обновлено вчера в 08:55
Энергетика

США возобновили поставки венесуэльской нефти

Соединённые Штаты возобновили поставки нефти из Венесуэлы спустя три недели нулевых закупок.
Обновлено вчера в 14:48
Политика

Слуцкий рассказал об условиях возвращения России в ПАСЕ

«Резолюция ПАСЕ по докладу Тини Кокса может стать позитивным шагом ассамблеи в сторону России, но ее принятие вовсе не означает, что мы завтра ворвёмся обратно в ПАСЕ», ― заявил Слуцкий.
Обновлено вчера в 18:59
Общество

На Среднем Урале потеплеет до +19

В Свердловской области и Екатеринбурге в конце нынешней рабочей недели потеплеет до +19.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

Пропавшая в Иркутской области девочка найдена у соседки

Восьмилетняя девочка, пропавшая 10 апреля в Усть-Куте Иркутской области, найдена у соседки, которая ее приютила.
Обновлено вчера в 23:16
Политика

Небензя не позволил ограничить свое выступление в Совбезе ООН

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя пресек попытку постпреда Германии, которая сейчас является страной-председателем в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.
Обновлено вчера в 15:00
Экономика

Крупнейшие банки США искали у своих клиентов российские деньги

Крупнейшие кредитные организации США — Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup — проверили счета своих клиентов на предмет возможных признаков отмывания денег, поступающих из России.
Обновлено вчера в 23:06
Шоу-бизнес

Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали

«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено вчера в 05:54
Общество

Пользователи пожаловались на сбой в работе «Сбербанк Онлайн»

Пользователи «Сбербанк Онлайн» пожаловались на технические неполадки в работе приложения, пишет в среду, 10 апреля, РБК.
Обновлено вчера в 06:28
Происшествия

Грузовой поезд врезался в жилое здание в Китае

В вагонах находилась алюминиевая руда. Железнодорожный состав сошел с рельсов и врезался в жилое строение. О пострадавших ТАСС не сообщает.
Обновлено вчера в 20:33
Политика

Соловьев уроком истории поставил на место американца, приписавшего США обе победы над Германией

Известный ведущий Владимир Соловьев преподал урок истории эксперту из США, заявившему, что Европа и Россия дважды не смогли победить Германию без Америки.
Обновлено вчера в 06:02
Транспорт

ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено вчера в 13:01
Общество

Астрологи: эти 3 знака зодиака найдут в апреле любовь

Особых изменений астрологи не обещают Скорпионам, однако во второй половине месяца люди, рожденные под этим знаком, будут чувствовать спокойствие и умиротворение.
Обновлено вчера в 23:30
Шоу-бизнес

Принц Уильям намерен подать в суд на обвинившее его в измене издание

Принц Уильям намерен подать в суд на издание In Touch, которое первым из британских таблоидов опубликовало статью о его любовных отношениях якобы с одной из подруг супруги Роуз Ханбери.
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия

В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек

В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:36
Космос

Полеты на Луну: в библиотеке имени А.П. Гайдара отметят День космонавтики

Масштабная праздничная программа в День космонавтики запланирована также на ВДНХ.
Обновлено вчера в 11:54
Происшествия

В администрации Дербентского района проходят обыски

Силовики проводят обыски в администрации Дербентского района Дагестана, сообщил РИА Новости представитель администрации района.
Обновлено вчера в 03:51
Политика

В Германии признали санкции США нарушением международного права

Глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс в интервью изданию OWC назвал санкции США против европейских компаний, которые ведут свой бизнес с Россией, незаконными с точки зрения международного права.
Обновлено вчера в 18:25
Технологии

Рогозин сформировал «пул друзей Роскосмоса»

"Друзьям Роскосмоса" поручено определить перечень пилотных проектов в области беспилотного транспорта (автомобильного, воздушного, железнодорожного, морского и речного), сроки их реализации и кооперацию исполнителей, реализация которых позволит госкорпорации предоставлять коммерческие услуги на основе спутниковых технологий.
Обновлено вчера в 17:10
Космос

Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры

Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено вчера в 09:47
Армия и оружие

Армия Хафтара сбила военный самолет

Обновлено вчера в 14:05
Авто

Составлен рейтинг самых популярных новых иномарок в РФ

Обновлено вчера в 18:12
Происшествия

Вступившегося за девушку уральца отправят в колонию

Обновлено вчера в 21:48
Армия и оружие

Украина может стать «Троянским конем» в войне США и России

Украина может стать американским «Троянским конем» в прогнозируемой войне США против России.
Обновлено в 00:18
Происшествия

Назван претендент на пост главного полицейского Свердловской области

В администрацию президента РФ представлены документы о назначении на должность начальника ГУ МВД по Свердловской области генерал-майора полиции Николая Аксенова.
Обновлено вчера в 05:09
Политика

Пелоси отреагировала на заявление Барра о слежке за кампанией Трампа

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси отреагировали на заявление генпрокурора Соединённых Штатов Уильяма Барра о том, что за кампанией американского лидера Дональда Трампа велась слежка.
Обновлено вчера в 19:18
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На территории Храма Христа Спасителя произошел пожар

Обновлено вчера в 23:46
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