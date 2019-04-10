Политика
В Госдуму внесли законопроект о неуважении власти к народуГазета.Ru вчера в 11:05
Некоторые депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете неуважительных высказываний в адрес россиян. Об этом говорится в электронной базе Госдумы.
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В Госдуму внесен законопроект о запрете неуважительных высказываний чиновников в адрес народа
Агентство Москвавчера в 10:50
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